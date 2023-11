Szijjártó navštívil Slovensko. S Blanárom diskutoval o rozvoji vzťahov s Maďarskom

Spoločne diskutovali najmä o možnostiach rozvoja bilaterálnych vzťahov, posilnení ekonomických väzieb a regionálnej spolupráce. Slovensko-maďarské vzťahy sú podľa Blanára komplexné a intenzívne, čo vidieť aj na spoločnej politickej či ekonomickej spolupráci. „Za ostatné roky sme vybudovali viacero úspešných projektov, ktoré priniesli praktický úžitok občanom oboch krajín. Dnes sme preto hovorili aj o ďalších plánovaných spoločných aktivitách v oblasti zahraničného obchodu, dopravnej infraštruktúry či energetiky,“ priblížil Blanár. Obe strany podľa neho vidia potenciál na rozvoj spolupráce aj v oblasti cestovného ruchu.

Minister podotkol, že Slovensko chce pri spolupráci s Maďarskom aj naďalej hľadať prieniky, stavať na tom, čo obe krajiny spája, a rozvíjať konštruktívne vzťahy na základe vzájomného rešpektu. „V prípadoch, ako sú postavenie menšín či dodržiavanie zásad Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, považujem za dôležité pokračovať v otvorenej komunikácii v rámci osvedčených formátov, akými sú napríklad zmiešané komisie,“ dodal.