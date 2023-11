Vojna v polícii pokračuje: policajta, ktorý Zurianovi obhliadal byt, inšpekcia zbavila auta

Bývalý policajný prezident Š. Hamran o B. Zurianovi Video Zdroj: ta3

Nový minister vnútra stihol za dva týždne vo funkcii zosadiť policajného prezidenta Štefana Hamrana, zrušil funkcie viceprezidentov Policajného zboru Damiána Imreho a Branka Kišša a postavil mimo služby aj šesticu nepohodlných vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Otázne ešte zostáva, kto nahradí šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomíra Daňka a kto obsadí funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Popri personálnych výmenách sa nový minister vnútra postavil s vodným delom a bezpečnostnými zložkami vrátane vojakov na hranice, aby odstrašil cez Slovensko migrujúcich ľudí.

„Hovorím všetkým, zákon bude platiť pre každého, ja neuhnem ani o pol centimetra a budem vždy konať zákonne. Pre mňa nebude žiadna privilegovaná skupina, ani vyšetrovateľov,“ vyjadril sa nový minister vnútra cez víkend v relácii O 5 minút 12 na RTVS. Zopakoval, že slovo pomsta či revanš nemá vo svojom slovníku.

Jediný kandidát

Zuriana vymenovala vláda do funkcie najvyššieho policajného inšpektora len minulý týždeň. Jeho nomináciu potvrdil výbor pre obranu a bezpečnosť a bol jediným kandidátom vládneho trojlístka Smer, Hlas a SNS. Minister Šutaj Eštok viackrát zopakoval, že Zurian má jeho plnú podporu a berie za neho plnú politickú zodpovednosť.

Nový najvyšší policajný inšpektor nahradil vo funkcii Petra Juhása. Čerstvo po svojom vymenovaní Zurian odvolal z funkcie riaditeľa odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii Pavla Ďurku, ktorý je bývalým spolupracovníkom Čurillu. Odbor, ktorý Ďurka viedol, policajti ľudovo volajú „NAKA na policajnej inšpekcii“ a vyšetruje príslušníkov podozrivých z korupcie. Zurian dosadil na jeho miesto Santusovú. Mediálne známa vyšetrovateľka viedla vyšetrovací tím Oblúk a označujú ju za jednu z hlavných aktérok vojny v polícii. Santusovej Oblúk sa zaoberal možnými manipuláciami a koordináciou vypovedaní kajúcnikov.

Kto je Branislav Zurian? Takto sa predstavil poslancom Video

Práve Oblúk začal vyšetrovať v lete 2021 čurillovcov. V tom čase bol medzi vyšetrovateľmi NAKA aj Ďurka. Okrem iných exponovaných prípadov vyšetroval aj korupčnú kauzu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Santusová musela podstúpiť dvakrát test na detektore lži a šírili sa informácie aj o tom, že ju mali jej nadriadení šikanovať. Listom sa obrátila na prezidentku aj na premiéra, v ďalšej komunikácii sa jej zastali kolegovia. Strana Smer zverejnila vlani zase údajné prepisy odpočúvaní, v ktorých mal Ďurka povedať, že Santusovej zapália auto. „Len ju treba, ako keby, (Santusovú, pozn. red.) normálne spraviť. A do väzby je…ť,“ povedal podľa údajných prepisov vyšetrovateľ Pavol Ďurka. „Zapálime jej (Santusovej, pozn. red.) auto. Kanistrom,“ mal povedať Ďurka.

„Laicky a v skratke si dovolím tvrdiť, že sme sa ako tím pod mojím vedením dostali ďalej ako to „niekomu“ vyhovuje a zámerom konania určitých osôb je len to, aby som v tejto činnosti nepokračovala, pričom je úplne jedno, kto iný to bude, podstatné je len to, aby som to nebola ja, keďže z logiky veci je zrejmé, že zorientovať sa v tejto náročnej a spletitej problematike nie je vôbec jednoduché a vyžaduje to množstvo času a odhodlania a to predovšetkým, ak s danou vecou niekto nepracuje od samého začiatku, resp. ak s danou vecou ešte neprišiel ani do kontaktu a nepozná obsah tohto už teraz pomerne rozsiahleho vyšetrovacieho spisu,“ argumentovala vyšetrovateľka v liste.

Čítajte viac Vyšetrovateľka inšpekcie Santusová opakovane absolvovala test na detektore lži a prešla

Ako z akčného filmu

Ako šéf NAKA skončil Zurian na vlastnú žiadosť v roku 2021. Krátko po odchode z funkcie mu v čase dovolenky vypáčili dvere a spravili domovú prehliadku. Čelil totiž obvineniam policajnej inšpekcie pre podozrenia z vynášania informácií. V máji tohto roka mu obvinenie zrušila prokurátorka Generálnej prokuratúry.

Počas vypočúvania na šéfa policajnej inšpekcie sa ho opoziční poslanci preto pýtali, či preto svoju kandidatúru nepovažuje za konflikt záujmov. „Prokurátor konštatoval, že som bol nezákonne obvinený a konštatoval to aj Ústavný súd SR. Ak by som bol obvinený, tak by som tu nebol, ale som nevinný a nič som nespáchal, tak to nepovažujem za konflikt záujmov,“ argumentoval Zurian a dodal, že voči vyšetrovateľovi, ktorý mu vykopol dvere, nemá „krvavé oči“. Odkázal mu však, že nevie, ako je odborne zdatný, a verí, že si uvedomil, že to, čo spravil, bolo nezákonné. Policajti podľa Zuriana niekedy skĺznu k páchaniu trestnej činnosti a je podľa neho na vedení, aby toto zídenie z chodníkov dobra opravilo. „Chcem byť vzorom a nie temnou silou,“ zdôraznil na vypočúvaní.

Na obhliadke Zurianovho bytu sa vtedy zúčastnil Ladislav Kotek. Práve on sa stal podľa Denníka N ústrednou postavou zatýkania ako z akčného filmu, ktoré opozícia nazvala Zurianovou vendetou. O zásahu v obci na západe Slovenska informoval obhajca Peter Kubina, ktorý zastupuje aj čurillovcov.

Príslušníci policajnej inšpekcie podľa jeho opisu so zapnutými majákmi zablokovali zástupcu riaditeľa odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii policajnej inšpekcie, ktorý bol na ceste do práce. Kotek dostal podľa informácií Denníka N povolenie používať vozidlo od nadriadeného Ďurku, ktorý však v piatok vo funkcii skončil.

Manželka Koteka nakričala na policajtov, že zhoria v pekle. Zásah považuje za pomstu Video Zdroj: ta3

Kubina ďalej opísal, že pri blokovaní boli o pol siedmej ráno na mieste vyšetrovateľ spolu s operatívcom, ktorí pracujú na vyšetrovacom spise tímu Oblúk, „v rámci ktorého boli nezákonným spôsobom nasadené odposluchy voči vyšetrovateľom NAKA s požehnaním prokurátora KP Bratislava“. Prítomným prokurátorom bol podľa jeho informácií Juraj Chylo.

Kotekovi oznámili podľa Kubinu, že začínajú trestné stíhanie pre neoprávnené používanie motorového vozidla, keďže ide o služobné auto ministerstva vnútra a na jazdu s ním vraj nemá súhlas nadriadeného. „Toto nie je vtip. Vyšetrovateľ a operatívny pracovník ÚIS spolu s prokurátorom KP Bratislava JUDr. Chylom osobne zastavujú motorové vozidlo na ceste, aby promptne riešili podozrenie z toho, že vodič nemá povolenie na používanie tohto motorového vozidla. Zdá sa vám to smiešne?“ uviedol advokát.

Čítajte viac Pochybili dozorcovia pri cele č. 114? Prípad smrti generála Lučanského znovu otvorili

S dávkou irónie podotkol, že v normálnej spoločnosti by stačilo počkať Koteka na pracovisku, no to by prišli o možnosť „byť o pol siedmej ráno, v deviatich stupňoch Celzia schovaní za kríkom a čakať na príležitosť, kým budú môcť „zajať“ a imobilizovať nebezpečného zločinca“. Zurian podľa informácií Denníka N v utorok ráno povedal, že nevie, o čo v prípade ide.

Pravda sa obrátila s otázkami v súvislosti so zásahom na ministerstvo vnútra. V stanovisku uviedlo, že k prípadu nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie. „Úrad inšpekčnej služby koná vždy nezávisle v zmysle zákona a preveruje každé podozrenie z porušenia zákonov. Zároveň však platí, že policajti môžu používať služobné vozidlá na súkromné účely len so súhlasom nadriadeného,“ načrtol rezort.

Zaujatý vyšetrovateľ pri čurillovcoch

Prípad čurillovcov nabral nový smer koncom minulého týždňa. Policajná inšpekcia rozhodla, že kauzu okolo stíhania vyšetrovateľov viedol zaujatý vyšetrovateľ Michal Kulich. Podľa najnovšieho rozhodnutia jeho nadriadeného sa mal z kauzy vylúčiť, no on tak nespravil. Namiesto toho od septembra 2021 vznášal obvinenia, vypočúval svedkov a zabezpečoval dôkazy. Kubina tvrdí, že doterajšie rozhodnutia Kulicha sú preto nezákonné. Teda aj obvinenie čurillovcov.

Advokát potvrdil, že vo veci v pondelok podali návrh na zrušenie všetkých dotknutých uznesení vydaných zaujatým vyšetrovateľom. „Navrhli sme teda presne to isté, čomu už generálny prokurátor (Maroš Žilinka – pozn. red.) v tejto istej trestnej veci raz vyhovel,“ priblížil Kubina s tým, že čaká snahu o zvrátenie situácie.

Vendeta Smeru a Hlasu, znie z opozície

Nad konaním prokurátora a Zuriana sa pohoršovala v utorok opozícia. Exminister vnútra Roman Mikulec z hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) zásah voči Kotekovi odsúdil. Zásah mal podľa neho za cieľ zastrašiť, znemožniť a zdehonestovať policajta. Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá bola s Mikulcom na tlačovke, skonštatovala, že nová vláda nerieši problémy ľudí ani ich bezpečnosť, ale pošle komando policajtov na nepohodlného kolegu.

Kroky Zuriana označil líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka za alarmujúce. „To, čo sa nám odohráva pred očami, je skutočne vendeta Smeru a Hlasu,“ vyhlásil. „Šikanózne prepadnúť zástupcu riaditeľa inšpekcie pri rannom odchode do práce, pred očami jeho syna a manželky, s majákmi, za účasti prokurátora, s očividnou zámienkou o služobnom aute, to pripomína časy mečiarizmu. Slušní policajti a policajtky sa na Slovensku nesmú báť. Za tento stav je zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok, na jeho odvolaní budeme preto jednoznačne trvať,“ dodal Šimečka s tým, že to nie je akceptovateľné pre členský štát Európskej únie.

Bývalý policajný prezident a súčasný poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak z PS uviedol, že Zurian svojimi prvými krokmi vyvrátil to, čo o sebe vravel ešte ako kandidát. A teda, že bude zabezpečovať ochranu policajtov, ktorí sú krivo obviňovaní, a stíhať len tých, ktorí si to naozaj zaslúžia a v tomto duchu bude budovať inšpekciu.