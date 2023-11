Vláda neschválila balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40,3 milióna eur

Pellegrini: Zastavili sme vyprázdňovanie skladov Video

Vojenská pomoc mala pozostávať zo štyroch miliónov kusov munície 7,62 mm, 5 172 kusov veľkorážnej munície do kanóna kalibru 125 mm, 140 rakiet do systému protivzdušnej obrany KUB, ôsmich mínometov a 1 200 mín.

Slovenská republika od začiatku konfliktu podporila Ukrajinu trinástimi balíkmi vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur.

„S veľkou radosťou chcem skonštatovať, že celá vláda, teda všetky strany, ktoré sú v nej zastúpené, sa jednomyseľne rozhodli odmietnuť zaslanie týchto zbraní a munície na územie Ukrajiny,“ skonštatoval predseda vlády Robert Fico. Vláda tým podľa neho dáva jasne najavo, že bude uprednostňovať humanitárnu a civilnú pomoc, a že „akékoľvek zásielky zbraní a munície zo štátnych skladov z armády na Ukrajinu skončili“.

Minister obrany Robert Kaliňák reagoval, že išlo o potvrdenie toho, ako úradnícka vláda Ľudovíta Ódora dokázala „pripraviť pomoc vždy pre niekoho iného, len nie pre občanov Slovenskej republiky“.

Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas) vláda rozhodla, že na Ukrajinu nepôjde ďalší balík, ktorý by mal podľa neho ešte „vo väčšej miere vyprázdnil sklady slovenskej armády a znížil bojaschopnosť štátu“.

Zdôraznil, že sa nebude zasahovať do komerčných kontraktov a zbrojnej výroby na Slovensku. „Dáva to ľuďom pracovné miesta a príjem. Kvitujem, že vláda nemieni zastaviť akúkoľvek pomoc, len zastavila akoby posledné vyprázdnenie našich skladov,“ skonštatoval Pellegrini.

Podpredseda parlamentu a líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si myslí, že zastavenie vojenskej pomoci pre Ukrajinu vládou je v rozpore s našimi vlastnými strategickými záujmami.

„Pomoc Ukrajine, aj vojenská pomoc Ukrajine, nie je len o nejakej charite, solidarite s napadnutou krajinou. Je to o našej vlastnej bezpečnosti,“ skonštatoval Šimečka. Ako zdôvodnil, čím silnejšia je ukrajinská armáda, tým bezpečnejšie je Slovensko, lebo ruský agresor a ruské vojská sú ďalej od našich hraníc. Samotné rozhodnutie kabinetu nazval teatrálnym gestom.

Rozhodnutie vlády podľa Šimečku poškodzuje aj imidž Slovenska ako spoľahlivého partnera. „Zaraďujeme sa k Viktorovi Orbánovi a jeho proruskej politike. Je to cesta do izolácie v rámci západného spoločenstva,“ upozornil líder PS. Hovorí, že to môže mať následky na schopnosť presadzovať slovenské záujmy v rámci Európskej únie a NATO.

Zastavenie vojenskej pomoci má podľa Šimečku prekryť to, že táto vláda nemá žiadny plán či víziu. Ako podotkol, jediný rezort, v ktorom vláda vie, čo chce, je rezort vnútra. V rámci zahraničnej politiky sa Šimečka pýta na avizovanú mierovú iniciatívu Slovenska a kto bude spojencom SR v takejto misii.

Fico: Ukrajinu podporíme humanitárne, nie vojensky Video

Premiér Robert Fico dal zatiaľ najavo, že podporí dodávky odmínovacích strojov, ktoré považuje za humanitárnu pomoc, a tiež nebude brániť zbrojovkám v komerčných kontraktoch pre ukrajinskú armádu. Podľa Pellegriniho sú slovenské odmínovacie zariadenia špičkové a ozrejmil, že Slovensko je naďalej ochotné pomáhať v oblasti vojenského zdravotníctva.

„Máme štátne podniky a vyrábame tam muníciu, za ktorú nám platia, ktorá nejde len na Ukrajinu, ale do celého sveta,“ dodal predseda parlamentu a zdôvodnil, že celá Európa má prázdne muničné sklady.

„Nikto sa nemusí báť o svoje pracovné miesta,“ spresnil a zopakoval, že ide o zastavenie pomoci zo skladov.

Za predchádzajúcich vlád patrilo Slovensko k silným podporovateľom Ukrajiny, ktorej darovalo rôzne zbrane a muníciu. Hodnotu doterajších 13 balíkov vojenskej pomoci ministerstvo obrany vyčíslilo na 671 miliónov eur, z toho až pol miliardy eur tvorili podľa neho dodávky vyradených stíhačiek Mig-29 a časti raketového systému KUB.

V rámci komerčného kontraktu s Ukrajinou vyrobilo Slovensko samohybné húfnice Zuzana 2, ktoré sú vlajkovou loďou slovenského obranného priemyslu.

Slovenská zbraň Zuzana 2 - 155 mm 52 kal. Video Ukážka samohybnej húfnice ZUZANA 2, ktorá sa vyrába v Dubnici nad Váhom. / Zdroj: KONŠTRUKTA -Defence