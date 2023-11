Naď: Časť munície je pre Slovensko zbytočná, mohli sme pomôcť Ukrajincom. Za likvidáciu zaplatíme milióny

Pellegrini: Zastavili sme vyprázdňovanie skladov Video

„Minister predložil na vládu materiál, že tento materiál (vojenský, pozn. red.) nechce dať na Ukrajinu. To znamená, že on by v podstate mohol dať na vládu materiál, že všetok materiál Ozbrojených síl SR nechce dať na Ukrajinu a nechať si to schváliť. To som nezažil v histórii vlády, aby minister predkladal taký materiál, ktorý nechce, aby bol schválený. Tým sa len preukazuje to, že je to celé divadelné predstavenie,“ podotkol.

Podľa Naďa nebol korektný ani obsah vládneho materiálu. „S Ukrajinou prebiehala v minulosti diskusia o úplne iných veciach, resp. časť tých vecí v zozname vôbec nemala byť,“ podotkol.

Korektná je časť o raketách do systému KUB, tie podľa exšéfa rezortu v zozname mali byť. Slovensku sú však už zbytočné, pretože im končí životnosť začiatkom budúceho roka. „My by sme ich už nepoužili. Buď bude musieť minister nájsť milióny eur na to, aby sa im predĺžila životnosť, alebo ich bude musieť dať za milióny eur zlikvidovať. Sú len dve možnosti,“ vysvetlil. „Takto sme mohli sme pomôcť Ukrajincom a za to získať peniaze z Európskeho mierového nástroja,“ priblížil.

Mínomety, ktoré sa spomínajú vo vládnom materiáli, podľa jeho slov na Ukrajinu vôbec nemali ísť. Problém so životnosťou má aj tanková munícia, ktorej má Slovensko oveľa viac ako je potrebné z hľadiska záväzkov NATO. „Tankov T-72, do ktorých sa táto munícia hodí, sa budeme čoskoro zbavovať. My tu muníciu v takom množstve určite nepotrebujeme. Opäť, buď ju budeme musieť zlikvidovať, alebo jej budeme predlžovať životnosť. To všetko bude stáť milióny eur,“ dodal.

Ako ovplyvní krok vlády susedské vzťahy s Ukrajinou? Podľa Naďa majú v Kyjeve názor na Roberta Fica a tiež na jeho vládu vytvorený už dlhodobo. „V konečnom dôsledku ho dali už dávnejšie na medzinárodný zoznam najväčších ruských trollov,“ povedal Naď. Kyjev tento krok podľa neho očakával. Rozhodnutie neschváliť balíček je podľa neho proti „ekonomickým aj bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky“.

Očakáva, že vzťahy medzi vládou v Kyjeve a na Slovensku budú nateraz minimálne. Nemyslí si, že by sa Ficovej vláde podarilo urobiť podobné obchody, ako tej prechádzajúce, ktorá predala Ukrajine húfnice Zuzany. „To všetko bolo vďaka dobrým vzťahom, ktoré sme mali,“ podotkol Naď. Pokiaľ budú mať vlády SR a Ukrajiny zlé vzťahy, slovenská ekonomika na to doplatí aj v budúcnosti pri rekonštrukcii Ukrajiny. Slovenské spoločnosti nebudú podľa neho uprednostňované tak, ako mohli byť, keby vzťahy medzi susedmi boli dobré. „Kvôli svojmu divadelnému predstaveniu voči vlastným voličom kazia medzinárodné renomé krajiny aj ekonomické možnosti pre Slovensko z hľadiska budúcnosti. Celé zle. Je to diletantská politika Smeru,“ uzavrel.