Pellegrini reaguje na Blahu: Bolo to zbytočné a smiešne gesto. Aký je to signál spoločnosti?

Podpredsedom parlamentu je Ľuboš Blaha, no už stihol medzi poslancami rozvíriť vody. Dôvodom bolo „upratovanie“ v jeho kancelárii, počas ktorého zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho obrazom Che Guevaru a odstránil aj vlajku Európskej únie. Predseda parlamentu Peter Pellegrini považuje jeho počin za „detinský a trápny“, a to najmä preto, lebo išlo o priestory Národnej rady (NR) SR. Opozičné hnutie KDH ho chce preto odvolávať. Pellegrini uviedol, že ho neodvolajú, no to neznamená, že sa neotvorí schôdza.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini považuje počin Ľuboša Blahu za „detinský a trápny“. „Naozaj sa s ním neviem stotožniť, pretože pán Blaha to video nenatáčal vo svojom byte, ale natáčal ho v budove Národnej rady. Musí si uvedomiť, že dnes je podpredsedom Národnej rady,“ uviedol líder Hlasu.

Môžeme byť kritický, ale treba prejaviť úctu

Pellegrini zdôraznil, že Slovensko 85 percent svojich investícií dostáva zo štrukturálnych príspevkov Európskej únie a štát má k dispozícii 6,5 miliardy eur z plánu obnovy v rámci ktorého by mala vláda sanovať obrovský investičný dlh. „Slovensko ako malá otvorená ekonomika benefituje z toho, že je súčasťou jednotného európskeho voľného trhu. Potom takéto gesto vnímam ako naozaj zbytočné a smiešne,“ spresnil.

Priznal, že kritický postoj k fungovaniu Európskej únie je na mieste. Vytkol napríklad príliš veľa byrokracie. „Môžem mať aj kritický názor na prezidenta a ani so všetkým nemusím súhlasiť, ale nemyslím si, že kvôli tomu budem teatrálne odstraňovať vlajku Európskej únie alebo že zvesím prezidentský portrét a nahradím ho Che Guevarom. To je aký signál spoločnosti? Keď sa deťom v škole nebude páčiť riaditeľ, tak ho zvesia z tabla? Alebo komu sa nebude páčiť, tak bude páliť zástavu a odhadzovať portréty? Treba prejavovať elementárnu úctu,“ podotkol.

Odchod z týchto inštitúcii považuje za devastačný pre štát a ubezpečil, že na všetkých oficiálnych návštevách budú viať tie vlajky, ktoré tam byť majú. „Budem žiadať, aby v oficiálnych priestoroch portrét hlavy štátu na stene bol tak, ako to ukladá predpis bez ohľadu na to, či máme k hlave štátu výhrady," dodal šéf parlamentu.

Pellegrini nevylúčil otvorenie schôdze o odvolaní Blahu

Pellegrini nechce, aby prvý krok vládnej koalície bol ten, že v tajnom hlasovaní odvolajú podpredsedu. Nevylúčil však, že by sa schôdza na jeho odvolávanie otvoriť mohla. „Zvážime, či schôdzu umožníme otvoriť, alebo nie. Som rád, že ma pán Blaha kontaktoval. Určite však nemôžeme očakávať, že prvý počin vládnej koalície bude, že v tajnom hlasovaní odvolá podpredsedu. Či sa schôdza otvorí, alebo nie, to už je druhá otázka,“ dodal.

Na otázku, či si dá Blaha kanceláriu do poriadku, odpovedať nevedel. „Nikto nebude spochybňovať, že Slovensko patrí do Európskej únie, že patríme do NATO a že chceme byť suverénnym a rešpektovaným členom,“ upozornil. „Pán podpredseda Blaha so mnou komunikoval a vyjadril, že to považuje za chybu a že naozaj takto konať pravdepodobne nemal. Z tohto dôvodu som rád, že mi to dal na vedomie a že to nepovažuje za najšťastnejší čin,“ priznal Pellegrini.

KDH to považuje za dehonestujúce správanie

Odvolanie Blahu iniciovalo KDH. Predseda parlamentu uviedol, že schôdzu zrejme zvolá na utorok 14. novembra. KDH považuje Blahovo správanie za dehonestujúce a bolo jasné, že nejde len o „nevinné upratovanie“. Nesúhlasí, aby osoba Che Guevaru bola spájaná s Národnou radou SR.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera ide pri odvolávaní Blahu viac o symbolickú rovinu. „Keďže KDH nesúhlasí s propagáciou ľavicových teroristov a neúcty k EÚ. Toto je hodnotová otázka,“ hovorí Cirner.

Odvolávanie Blahu sa však od avizovaného odvolávania Matúša Šutaja Eštoka líši tým, že Blahu môžu odvolávať aj pred schválením PVV. „Vo výsledku však obe odvolávania dopadnú rovnako, a to napriek tomu, že odvolávanie Ľuboša Blahu bude s veľkou pravdepodobnosťou realizované prostredníctvom tajnej voľby,“ dodal politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč.