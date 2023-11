Vláda nepošle na Ukrajinu už ani náboj. Fico: Zásielky zbraní a munície zo štátnych skladov sa skončili

Fico: Ukrajinu podporíme humanitárne, nie vojensky Video Zdroj: tasr

Premiér oznámil výsledok z rokovania vlády na lavičke v parku za Úradom vlády spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. „S veľkou radosťou chcem skonštatovať, že celá vláda, teda všetky strany, ktoré sú v nej zastúpené, sa jednomyseľne rozhodli odmietnuť zaslanie týchto zbraní a munície na územie Ukrajiny," oznámil líder Smeru, ktorý ešte koncom októbra na summite v Bruseli vojenskú pomoc Ukrajine podporil. Stredajším rozhodnutím vláda podľa neho dáva jasne najavo, že bude uprednostňovať humanitárnu a civilnú pomoc, a že „akékoľvek zásielky zbraní a munície zo štátnych skladov z armády na Ukrajinu skončili“. K tomu, či bude Slovensko pokračovať v rozbehnutom predaji techniky, sa už vo videu nevyjadrili.

Paradoxne, novému ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi ďakoval ešte v utorok za pokračujúcu podporu susedov britský veľvyslanec na Slovensku. „Mal som možnosť pánovi Kaliňákovi poďakovať za pokračujúcu pomoc Ukrajine. Pán minister potvrdil slovenské záväzky voči NATO a Ukrajine,“ uviedol britský diplomat Nigel Baker na sieti Twitter známej ako X a potvrdil, že bilaterálne vzťahy v oblasti obrany sú „v dobrom stave“.

Budúcnosť vojenských objednávok pod novou vládou ozrejmil po návšteve prezidentského paláca až predseda parlamentu Peter Pellegrini. Aj on sa prikláňa k rétorike, že 14. balík vojenskej pomoci by ešte viac vyprázdnil armádne sklady a znížil bojaschopnosť štátu. Do komerčných kontraktov a zbrojnej výroby na Slovensku sa však podľa jeho slov zasahovať nebude. „Dáva to ľuďom pracovné miesta a príjem. Kvitujem, že vláda nemieni zastaviť akúkoľvek pomoc, len zastavila akoby posledné vyprázdnenie našich skladov,“ skonštatoval líder Hlasu.

Slovensko si mohlo finančne prilepšiť

Návrh na darovanie pripravilo ešte bývalé vedenie ministerstva obrany. Vojenská pomoc mala pozostávať zo štyroch miliónov kusov munície 7,62 mm, 5 172 kusov veľkorážnej munície do kanóna kalibru 125 mm, 140 rakiet do systému protivzdušnej obrany KUB, ôsmich mínometov a 1 200 mín.

S tvrdeniami koaličných predstaviteľov a výsledkom rokovania vlády nesúhlasí bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Konanie novej vlády ho pobavilo, pretože predložila na rokovanie dokument, ktorého obsah schváliť nechcela. Predložený zoznam pomoci v hodnote 40,3 milióna eur, nebol podľa jeho slov navyše ani korektný. „S Ukrajinou prebiehala v minulosti diskusia o úplne iných veciach, respektíve časť tých vecí v zozname vôbec nemala byť,“ uviedol pre Pravdu. Malo ísť napríklad o mínomety.

Od začiatku ruskej agresie darovalo Slovensko Ukrajine v celkovej hodnote 671 miliónov eur a zaradilo sa medzi najväčších donorov. Vlnu nespokojnosti u časti verejnosti vyvolalo najmä darovanie dosluhujúcej protivzdušnej obrany S-300 a stíhačiek MiG-29. Okrem toho na ukrajinský front putovali bojové vozidlá pechoty sovietskej výroby, vrtuľníky aj núdzovú pomoc ako ohrievače či generátory. Na revanš za darovaný materiál Slovensko dostáva peniaze z fondu Európskeho mierového nástroja.

Vojačikovia na Lešti

Kým pred rokom 2020 viedol ministerstvo obrany nominant Slovenskej národnej strany, po predčasných voľbách pripadlo kreslo Smeru. Chopil sa ho exminister vnútra Robert Kaliňák. Najsilnejšia vládna strana kritizovala v kampani nielen vojenské dary, ale aj samotných vojakov. Najviac pri téme nelegálnej migrácie, kedy očakávala, že spolu s policajtmi zabezpečia, aby na Slovensko neprenikol ani jeden migrant. Neskoršiu kritiku si zaslúžil Fico za svoje vyjadrenia na jednej z tlačoviek. Pýtal sa, prečo sa vo výcvikovom priestore Lešť „povaľuje niekoľko tisíc vojakov? Nič tam nerobia a hrajú sa na vojačikov“.

Profesionálov sa vo svojom blogu zastal dnes už bývalý veliteľ pozemných síl Ivan Pach. Ficov argument o „vojačikoch“, ktorí nemajú čo robiť, označil za dehonestujúci. Uviedol, že v Centre výcviku Lešť pôsobí mnohonárodná bojová skupina pod vedením Armády Českej republiky, do ktorej prispievajú aj armády Nemecka, Slovinska a USA.

„Do tejto skupiny je začlenená aj naša slovenská mínometná čata v počte okolo 25 vojakov a podporný tím. Teda na Lešti majú naše ozbrojené sily iba necelých 30 vojakov, čo by určite nestačilo na podporu policajného zboru,“ reagoval.

Generálmajor, ktorý kritizoval Fica, odišiel plánovane do výslužby po 44 rokoch len necelý mesiac po voľbách. Vo funkcii ho nahradil generálmajor Martin Stoklasa. Rezort obrany však výrazným personálnym zmenám v porovnaní s ministerstvom vnútra zatiaľ nečelil. S najvyššími generálmi sa nový minister po prevzatí úradu stretol a podľa medializovaných informácií bola ich komunikácia vecná. Masívne odchody by nasledovať nemali.

Proukrajinský náčelník Generálneho štábu generál Daniel Zmeko sa dostal do funkcie ešte za exministra Petra Gajdoša (SNS) a vlani mu jeho mandát na ďalšie štyri roky potvrdila prezidentka Zuzana Čaputová. Hneď na prvom rokovaní však nový kabinet vymenil štátneho tajomníka aj generálneho tajomníka služobného úradu. „Pravými rukami“ Roberta Kaliňáka sa stali Igor Melicher a Peter Krajčírovič. Len 30-ročný Melicher prevzal post štátneho tajomníka a Krajčírovič, ktorý pôsobil ako šéf ústavných ochrankárov z kauzy únosu vietnamského občania vedie služobný úrad.