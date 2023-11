SaS podala trestné oznámenie na ministra vnútra Šutaja Eštoka kvôli čurillovcom

Kolíková nerozumie, prečo Hlas robí "špinavú prácu" za Smer Video

„Minister sa nevysporiadal ani s tým, aký vážny štátny záujem tu mal byť porušený, ak by ich nechal v službe. Rovnako sa nevysporiadal s tým, že je tu rozhodnutie súdu, ktoré spochybnilo vôbec základ trestného stíhania,“ povedala na brífingu bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Zdôraznila, že dnes je už známe, že vyšetrovanie voči čurillovcom viedol zaujatý vyšetrovateľ. Konanie ministra vnútra pokladá SaS za akt pomsty a otváranie vojny v polícii. „Nerozumieme, prečo minister Šutaj Eštok robí špinavú prácu za Roberta Fica,“ dodala Kolíková. Podľa jej slov to možno chápať ako výmenu za podporu prezidentskej kandidatúry šéfa strany Hlas Petra Pellegriniho.

Absolútna ignorácia zákona o ochrane oznamovateľov zo strany ministra je podľa nej zlý signál komukoľvek, kto by chcel oznamovať korupciu. Postih voči elitným vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je vážny, pretože sa prakticky dostali do ohrozenia svojej existencie. „Sú na úrovni minimálnej mzdy a nemôžu vykonávať ani iné povolanie. Postih voči nim považujeme za šikanózny a zastrašujúci voči komukoľvek, kto by chcel dnes vyšetrovať korupciu predstaviteľov tejto koalície,“ poukázala Kolíková. Je presvedčená, že Generálna prokuratúra SR a orgány činné v trestnom konaní sa budú riadne zaoberať takým vážnym trestným oznámením, osobitne v takejto veci.

Podľa poslanca za SaS Ondreja Dostála sa vládna koalícia snaží zastaviť vyšetrovania a rozložiť právny štát všetkými dostupnými prostriedkami, z ktorých niektoré sú „chrapúnske“, napríklad „odvolanie policajného prezidenta a jeho poslanie do Popradu tri dni predtým, ako mal odísť do civilu. Ďalšie však majú charakter porušenia zákona, ako je to v prípade postavenia elitných vyšetrovateľov mimo služby,“ hovorí Dostál. Na piatkovom zasadnutí ústavnoprávneho výboru budú poslanci za SaS žiadať od ministra Šutaja Eštoka, aby vysvetlil svoje konanie.

Advokát obvinených vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu Peter Kubina podal rozklad voči personálnemu rozkazu. „Mne sa jeho argumentácia zdá presvedčivá. Bolo možné postupovať v súlade aj s jedným, aj s druhým zákonom (zákonom o štátnej službe a zákonom o ochrane oznamovateľov, pozn.),“ povedal Dostál. Dodal, že minister sa vo svojom rozhodnutí nijako nezaoberal tým, že musela byť naplnená aj podmienka, že je ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. „Nie je možné paušálne postupovať tak, že niekto je obvinený a hneď ho postavím mimo štátnu službu, pretože tam musí byť splnená aj tá druhá podmienka – a tá v tomto prípade splnená nie je,“ prízvukoval Dostál.