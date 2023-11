Fico pochválil Tarabu: Som rád, že ty si ministrom. Uvedomujeme si, kto všetko proti nám stojí

Tím ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) je schopný reagovať a pripraviť odpovede na to, čo envirorezort najviac trápi. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer) po návšteve Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, kde do funkcie uviedol nového šéfa rezortu Tarabu.