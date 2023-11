Cez šport k lepšej spoločnosti. ZMOS a športová akadémia Mateja Tótha spájajú sily

Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo vo štvrtok významné Memorandum o spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha. Cieľom je dostať akadémiu k všetkým školám na Slovensku. Memorandum prehlbuje spoluprácu medzi slovenskými mestami a obcami so športovou akadémiou, ktorej hlavnou tvárou je slovenský atlét a olympijský víťaz Matej Tóth.

„Akadémia prináša nespočetne veľa výhod. Cieľom memoranda je, aby sme myšlienku všeobecnej športovej aktivity, ktorá rozvíja fyzickú a duševnú stránku dieťaťa, šírili na celé územie Slovenskej republiky,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.

Jozef Božik (ZMOS) o memorande s O2 športovou akadémia Mateja Tótha

„Žijeme mimoriadne polarizovanú dobu. Takú, ktorá ľudí rozdeľuje. Čo ale všetkých spája, je šport,“ uviedol Jozef Božík. ZMOS a športová akadémia chcú v deťoch taktiež vzbudiť schopnosť uvedomiť si, aké benefity prináša uznávanie hodnôt, ich rešpektovanie, rozvíjanie a správanie sa v duchu ‚fair play‘. Splniť to chcú aj cez príbehy úspešných osobností a športovcov, aký je aj Matej Tóth. „Športovci spájajú – samosprávy majú najvyšší stupeň dôveryhodnosti. Keď sa spojíme, tak vznikne skvelý synergický efekt. Myslím si, že rok 2024 môže byť zlomový a začneme sa k sebe inak správať,“ dodal Božík.

Podľa jeho slov je O2 Športová akadémia Mateja Tótha projektom, o ktorý sa chcú štatutári miest a obcí oprieť preto, aby urobili čo najviac pre budúcnosť detí. Je potrebné, aby si žiaci osvojili lásku k športu a zaradili pohybovú prípravu do každodenného života.

„Našim zmyslom je urobiť spoločnosť lepšou. Akadémia Mateja Tótha a obce a mestá sa o to snažia. Verím, že podpísaním memoranda budeme rozdávať radosť z pohybu na celom Slovensku,“ povedal predseda ZMOSu.

Jozef Božík je dlhodobým podporovateľom športovania a zdravého pohybu u detí. Ako primátorovi Partizánskeho sa mu podarilo presadiť široké spektrum športových aktivít, ktoré prináša akadémia Mateja Tótha vo všetkých základných a materských školách v meste. Ide tak príkladom svojim kolegom, ktorí ho nasledujú. Oostupne sa pridávajú ďalšie samosprávy, ktorým záleží na tom, aby sa deti viac hýbali.

Cieľom akadémie je ponúknuť šport čo najviac deťom, do budúcna vychovať aj ďalších olympijských víťazov a dať im správny odrazový mostík. „Naša metodika je ideálna pre rozbeh športovej kariéry. Vďaka akadémii bude mať dieťa dobré základy,“ tvrdí Matej Tóth. Aj vďaka tomuto memorandu vníma lepšie podmienky na rozširovanie akadémie a vyškolenie vyššieho počtu trénerov. „Dúfam, že sa to každoročne bude znásobovať a postupne sa rozšírime na celé Slovensko, k čo najviac deťom,“ povedal olympijský víťaz pri podpisovaní memoranda. Podľa neho by mal byť kvalitný športový krúžok dostupný pre všetky deti.

Ruku k dielu priložil aj reprezentant komerčného sektora, spoločnosť O2 Slovensko, ktorá stojí pri akadémii ako jej generálny partner od začiatku. „Deti sú naša budúcnosť. Pokiaľ chceme, aby boli zdravé a šťastné, tak pohyb je nevyhnutnosťou,“ povedal Igor Tóth, riaditeľ telekomunikačnej spoločnosti O2. „Mnohé štúdie potvrdili, že ak sa deti hýbu, tak má to okrem iného vplyv aj na ich psychické zdravie, kognitívne schopnosti, energiu, kreativitu, dokážu bojovať proti stresu a vie ich to spraviť múdrejšími,“ dodal Igor Tóth. Je síce riaditeľom mobilného operátora, ale ako sám podotkol, snaží sa detí ‚odtrhnúť od obrazoviek‘ telefónov.

Ako motivovať deti k pohybu? Zábavou na telesnej výchove Video Ministerstvo školstva spustilo na I. stupni základných škôl pilotný projekt s názvom Moduly, ktorý do hodín telesnej výchovy prináša inovatívny obsah, pričom prepája výchovno-vzdelávací proces so športovými organizáciami, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Každá z nich poskytuje iný modul - pohybové aktivity vrátane všeobecnej športovej prípravy, plávania, gymnastiky, tanca či skákania cez švihadlo. Projekt je zameraný na žiakov druhých až štvrtých ročníkov. Ukážky z tréningov pod záštitou Športovej akadémie Mateja Tótha predviedli žiaci Základnej školy s materskou školou v Dolných Salibách.

Spolupráca má okrem iného nadväzovať na aktivity akadémie v oblasti digitalizácie školstva. „Vďaka programu akadémie sa nám podarilo na dobrovoľnej báze rozšíriť dve povinné hodiny telesnej a športovej výchovy o ďalšie dve hodiny pohybovej aktivity týždenne, ktorých metodika je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,“ spresnil štatutárny zástupca akadémie Daniel Pastorek.

Aktuálne je akadémia Mateja Tótha najväčšou celonárodnou organizáciou, ktorá sa venuje všestrannému športovému rozvoju dieťaťa. Matejovi Tóthovi sa podarilo to, čo žiadnemu inému športovcovi na Slovensku. Dnes má jeho akadémia 8 rokov a postarala sa o viac ako 14-tisíc detí. Je dostupná na všetkých školách v Topoľčanoch, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici či Púchove.

„Pravidelný pohyb je jeden z najväčších benefitov, aký môžeme, ako spoločnosť, dať deťom. Vďaka pohybu budú zdravšie, pravidelné športovanie formuje ich osobnosť a je vysoká pravdepodobnosť, že z aktívneho dieťaťa vyrastie aktívny dospelý človek. Je to naša investícia do budúcnosti,“ hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.