Nový minister za SNS Keketi bude zatiaľ bez kresla, no s posilou. Na rezort mieri Romana Tabák: Som späť

Bývalá poslankyňa Romana Tabák sa v predčasných voľbách rozhodla, že sa nebude uchádzať o priazeň voličov. Namierené totiž mala do Európskeho parlamentu (EP). Na sociálnej sieti však prekvapila správou, že od januára bude pôsobiť na novom ministerstve cestovného ruchu a športu, ktoré patrí SNS. So stranou Andreja Danka spolupracovala aj pred voľbami a objavila sa aj na predvolebných bilbordoch.

Tabák pôsobila v minulom volebnom období ako nezaradená poslankyňa po tom, čo ju hnutie OĽaNO vylúčilo z klubu. Pár mesiacov bola členkov klubu Sme rodina, no začiatkom roka z neho odišla.

Som späť

Na sociálnej sieti zverejnila stručný oznam. „Som späť,“ napísala na Facebooku. „Od januára 2024 budem pôsobiť na novom ministerstve cestovného ruchu a športu,“ dodala. Podrobnosti zatiaľ nezverejnil. Pravda bývalú poslankyňu požiadala o reakciu.

Tabák tak reagovala na informácie, že by mala pôsobiť na rezorte životného prostredia. S informáciou prišiel europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Wiezik počas kritiky rezortu Tomáša Tarabu. „Dokonca sa v kuloároch skloňuje meno Romany Tabák, ktorá by sa mala rovnako uchytiť na ministerstve životného prostredia. To je už fraška,“ povedal.

Tabák považuje tieto špekulácie za nezmysel. „O všetkom vás budem informovať, teším sa na výsledky a úspešné projekty pre slovenských občanov,“ dodala a pripojila aj svoj krátky životopis. „Je mi cťou pre vás hlasovať a pracovať,“ dodala.

Na čele nového rezortu by mal byť Keketi

Na post ministra pre cestovný ruch a šport by mal byť vymenovaný na budúci týždeň šéf bratislavského letiska Dušan Keketi. Informoval o tom líder SNS Andrej Danko počas konferencie HORECA. Zatiaľ bude ministrom bez kresla.

Vyhlásil to na utorkovej konferencii HORECA predseda strany SNS Andrej Danko s tým, že bude zatiaľ ministrom bez kresla. „Nejdeme budovať nejaké ministerstvo pre niekoho, ale ideme zosumarizovať zamestnancov štátnej správy. Minister bude kontaktnou osobou vo vláde aj na systematizáciu a čerpanie eurofondov, ako aj systematizáciu pomoci pre podnikateľov,“ dodal Danko s tým, že ako príklad uviedol zrýchlené odpisy pri rekonštrukcii hotelov.

Taktiež uviedol, že rezort bude mať dvoch štátnych tajomníkov, pričom jeden bude mať na starosti šport a druhý cestovný ruch. Jedným z nich, ktorý vedie oblasť športu, je podpredseda SNS Ján Krišanda. Nie je jasné, či druhou štátnou tajomníčkou bude práve Tabák, ktorá má bližšie k športu než k cestovnému ruchu. Ministerstvo bude financované z dane z príjmov prevádzkovateľských stávkových kancelárií a hazardných hier a zo zisku štátnej akciovej spoločnosti Tipos.

Záujem má aj o europarlament

Tabák sa v politike angažuje od roku 2019, kedy ju na kandidátku zláka líder hnutia Slovensko (vtedy OĽaNO, pozn. red.) Igor Matovič. Po voľbách v roku 2020 sa prekrúžkovala do parlamentu a až do roku 2022 bola v klube OĽaNO. Matovičovci ju zo svojich radov vylúčili spolu s Katarínou Hatrákovou. Ich hlasy prispeli k tomu, že parlament nevydal na trestné stíhanie vtedajšieho poslanca Smeru Roberta Fica.

Tabák je známa svojou aktivitou na sociálnych sieťach, kontroverzným kúpaním sa v Studenom potoku v chránenej oblasti či bitkou s poslankyňou Sasky Janou Bittó Cigánikovou. Po krátkom čase vstúpila na jeseň 2022 do klubu Sme rodina, z ktorého však v marci 2023 odišla a až do volieb bola nezaradenou poslankyňou.

Pred voľbami a hovorilo o tom, že by mohla kandidovať za SNS. Líder národniarov si ju síce váži, no na kandidátke s ňou nepočítal. „Som zodpovedný za kandidátku, spájam národné a kresťanské sily, ktoré sú dlhodobo národné a kresťanské. Ale pani Tabák pracovala s Kollárom, aj Matovičom a SNS nie je Noemova archa, kde príde každý, keď sa rozhodne,“ vyhlásil pred voľbami.

Tabák predsa len dostala ponuku. Za SNS by mala kandidovať vo voľbách do europarlamentu, čo aj sama oznámila. Či bude kandidovať aj napriek tomu, že bude pôsobiť na ministerstve, zatiaľ nie je známe. Zapojila sa aj do kampane SNS podporovala svojimi početnými „pronárodnými, prosociálnymi a prošportovými“ príspevkami na sociálnych sieťach. Matoviča dnes považuje za manipulátora.