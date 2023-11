Kiča upozorňuje na Tarabov príkaz zastaviť vydávanie rozhodnutí či stanovísk vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ako strana Demokrati uviedla v statuse na sociálnej sieti, minister toto rozhodnutie vydal niekoľko dní po nástupe do funkcie. Kiča tiež tvrdí, že vo výnimočných prípadoch ich šéf envirorezortu podmienil svojím osobným súhlasom. Bývalý štátny tajomník je toho názoru, že pokyn ministra je nezákonný a obracia sa na prokuratúru. Od samotného ministra Kiča požaduje, aby toto rozhodnutie či najskôr zrušil a nechal zamestnancov rezortu pracovať v súlade so zákonom a v prospech ochrany životného prostredia. „Pán minister si musí uvedomiť, že ministerstvo nie je dobytý hrad a on sám nie je diktátor EIA na Slovensku," uviedol Kiča.

Podľa Kiču predstavuje Tarabov pokyn problém z viacerých príčin. „Je absolútne vylúčené, aby minister rozhodoval podľa svojej úvahy, komu rozhodnutie vydať a komu nie, resp. za akých podmienok. Ak by sme to pripustili, celý proces posudzovania vplyvov by bol úplnou fraškou," tvrdí a kladie otázku, ako samotný minister posúdi vplyv na životné prostredie, a tiež či bude jeho rozhodnutie odborné a nestranné.

Problematické je podľa Kiču aj to, že minister na takéto niečo nemá právo a je to v rozpore so zákonom, aj s organizačným poriadkom ministerstva. „Tieto dokumenty zverujú rozhodovanie vo veciach EIA ministerstvu a jeho odborným útvarom, teda zamestnancom sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tí majú konať nestranne, nezávisle a len v zmysle zákona, nie podľa pokynov ministra v individuálnych prípadoch," vysvetlil Kiča a doplnil, že minister by mal rozhodovať len o odvolaniach, teda rozkladoch voči rozhodnutiam, aj to iba na návrh osobitnej odbornej komisie. Taraba však podľa neho svojím príkazom zasahuje do nezávislosti odborného zamestnanectva.

„Účelom procesu EIA je včasne, odborne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia, zistiť všetky vplyvy činnosti (najčastejšie výstavba) na životné prostredie a zdravie obyvateľov a určiť kompenzačné opatrenia (častokrát nákladné)," vraví Kiča a pýta sa, či toto všetko zvládne osobne šéf envirorezortu. „Pán minister posledné dni rád hovorí o nedostatočnej kvalifikácii riadiacich zamestnancov. Tak ma zaujíma, či je on zapísaný v zozname osôb s kvalifikáciou na proces posudzovania vplyvov alebo spĺňa odborné kvalifikačné predpoklady, keďže o ňom ide sám podľa svojej úvahy rozhodovať," dodal Kiča a opäť sa pýtal, či Taraba dokáže garantovať, že do rozhodnutí, ktoré urobí sa nepremietne jeho osobný pohľad na ochranu životného prostredia, prípadne nebude vyvíjať tlak na zamestnancov ministerstva.

„Rovnako je neakceptovateľné prakticky paralyzovať chod ministerstva ako ústredného orgánu – zákon nepozná nič takého ako „zastavenie vydávania rozhodnutí“, to je skrátka úplná svojvôľa a nerešpektovanie zákonom určených lehôt, napr. na vydanie záväzného stanoviska. Presne tá svojvôľa, ktorú on vyčíta úradníkom," zdôrazňuje Kiča s tým, že výmena vlády neznamená, že rezort má rezignovať na svoju zákonom uloženú činnosť. Dôsledky pokynu sú podľa bývalého štátneho tajomníka závažné.

„Ministerstvo totiž vydáva rozhodnutia a stanoviská v procese EIA v tých najzávažnejších prípadoch s najväčším dopadom na životné prostredie – veľké priemyselné prevádzky, infraštruktúrne stavby, strategické investície. Proces zákonnosti, v tomto prípade konania, ale aj nekonania, je týmto rozhodnutím spochybnený. Navyše, minister ako druhostupňový orgán nesmie konať a ovplyvňovať priebeh konania na prvom stupni," vysvetľuje a uvádza, že je je to v rozpore so správnym poriadkom a v ďalšom konaní to spochybňuje i budúce rozhodnutia. Kiča dodal, že toto budú môcť napádať účastníci mnohých konaní a požadovať úhradu škôd.

„Pán minister rád hovorí o podpore podnikateľského prostredia. Tento jeho krok je však v úplnom protiklade s jeho zámerom," poznamenáva Kiča. Doplnil, že daný krok paralyzuje činnosť rezortu, umelo zadrží rozhodovacie procesy a podnikateľom vyšle signál, že ak niečo chcú zariadiť, musia ísť priamo za ministrom. „Vlastnou svojvôľou pán Taraba ohrozuje významné strategické investície na Slovensku, na ktoré sú naviazané tisícky pracovných miest a vysiela signál o totálnej nepredvídateľnosti v rozhodovacích procesoch," tvrdí bývalý štátny tajomník.

Podľa Kiču už v prostredí biznisu kolujú aj prípady, keď firmy doplácajú na zastavenie vydávania rozhodnutí. „Taktiež ohrozuje pripravenosť rezortu ako najväčšieho stavebného úradu, ktorý by mal začať činnosť od 1. apríla 2024 a obávam sa, že jeho dôsledky budú využité na odňatie právomoci posudzovania vplyvov na životné prostredie preč z ministerstva, čo by bola najväčšia rana pre životné prostredie za posledných 30 rokov," myslí si Kiča.