Výmena Lipšica, rozdelenie RTVS, vyššie dane, ale nižšie tresty za korupciu. Unikol vládny program

Do médií unikol pracovný návrh programového vyhlásenia vlády, ktorý naznačuje, že kabinet Roberta Fica chystá nižšie tresty za korupciu, vyššie zdanenie nehnuteľností či mimoriadna dôležitosť členstva v Európskej únii.

Dokument, ktorý má k dispozícii Denník N, nie je konečnou verziou programu a môže sa ešte zmeniť. Ale aj tak ukazuje, akým smerom sa Slovensko vyberie.

Hlavným mottom programového vyhlásenia má byť „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“. Pri otázke zahranično-politického smerovania krajiny dokument spomína mimoriadnu dôležitosť členstva v Európskej únii. Zároveň ale uvádza „suverénnu slovenskú zahraničnú politiku“.

„Mimovládky platené zo zahraničia“

Ficov kabinet, tak ako už avizoval, vyrazí do boja s mimovládnymi organizáciami. Hlavne preto, „aby politicky zamerané mimovládne organizácie, často financované zo zahraničia, vstupovali do súťaže politických strán bez akejkoľvek politickej zodpovednosti voči voličom a ovplyvňovali verejnú mienku v prospech jednej alebo druhej politickej strany“.

Koalícia v dokumente naznačuje výmenu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. O jeho konci podobne ako o výmene policajného šéfa Štefana Hamrana už pred voľbami hovorili Smer a aj Hlas. Čo urobia s paragrafom 363, nespomínajú. Je preto vysoko pravdepodobné, že ho ponechajú v súčasnej podobe.

Vyhlásenie tiež spomína ambíciu znížiť tresty za korupciu, čo môže pomôcť aj oligarchom súdeným za trestné činy spáchané počas vlád Smeru.

Progresívne zdaňovanie

V daňovej otázke plánuje vláda čo najskôr navrhnúť bankovú daň. „Zároveň sľubuje riešenie na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s hypotékami. Konkrétny návrh pomoci s hypotékami vláda zatiaľ nepredstavila,“ pripomína Denník N. Zaviesť sa má aj progresívne zdaňovanie a ďalej chce zvýšiť zdanenie nehnuteľností, týkať sa to nemá ľudí s nízkymi príjmami.

Okrem už oznámeného zavedenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku vláda plánuje prehodnotiť efektívnosť všetkých troch pilierov dôchodkového systému.

Pri zahraničnej politike nová vláda zavádza heslo „Slovensko na prvom mieste,“ čo podľa nej znamená byť „solidárni, zodpovední a predvídateľní v zahraničnej politike so zreteľom na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky“. Členstvo Slovenska v EÚ považuje za „nenahraditeľné“, no píše o práve na kritický názor na fungovanie Únie. V návrhu programu sa všeobecne píše aj o snahe podieľať sa na obnove Ukrajiny. „Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu,“ píše sa v narážke na vzťahy s Ruskom.

Ficov kabinet plánuje zvyšovať platy učiteľov, „poslať viac peňazí do škôl a zabezpečiť miesta v materských škôlkach“. Vláda plánuje každoročné zvyšovanie tejto sumy „na úrovni vyššej ako miera inflácie“.

Zacieliť na strategické podniky

V programovom vyhlásení sa pri zdravotníctve nespomína výstavba žiadnej novej nemocnice. Nie je jasné ani to, aké plány má vláda s optimalizáciou siete nemocníc. Tvrdí iba to, že k nej pristúpi „s plnou zodpovednosťou“. Pri doprave vláda údajne plánuje rýchlejšiu výstavby D1, D3 a R4 smerom na Poľsko. Docieliť to chce zmenami v stavebných zákonoch. Na železnici sa chce sústrediť na modernizáciu a rekonštrukciu tratí. Konkrétnejšie koalícia spomína zvýšenie rýchlosti na 160 km/h, na vybraných úsekoch trate Žilina – Košice.

Vo vyhlásení sa objavilo aj to, čo najmä strana Smer už dlhšie deklaruje, a to je posilnenie úlohy štátu v strategických podnikoch. Dokument však nešpecifikuje, v ktorých a ako konkrétne chce štát získať kontrolu.

Vláda plánuje rozdeliť RTVS na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne „zváži iné riešenie ako posilniť verejnoprávnosť RTVS“. Odôvodňuje to zvyšovaním nezávislosti a objektívnosti verejnoprávne­ho média.

V časti o kultúre sa v programovom vyhlásení píše, že vláda bude ochraňovať a rozvíjať úroveň slovenčiny ako štátneho jazyka a má záujem, aby sa „národnej kultúre venovala patričná pozornosť“. Väčší priestor venuje oceneniu tradičnej ľudovej kultúry a avizuje, že zabezpečí jej systémovú a dlhodobú podporu.

Samosprávy by mali dostať viac peňazí z eurofondov. Nepotrebné štátne budovy by mali po novom bezodplatne dostať samosprávy na verejnoprospešné účely. Zodpovedať za to bude nová Agentúra pre správu štátneho prebytočného majetku.

Pri otázke podpory národnostných menšín je dokument vágny. „Časť, ktorá sa má venovať marginalizovaným komunitám, hovorí iba o rómskej. V jednej vete odsudzuje nenávistné prejavy, ktorým títo občania čelia,“ píše enko. Vláda sa v programe nevenuje špecificky LGBTI ľuďom. Iba v časti sociálna politika píše, že “rešpektuje spolužitie osôb opačného pohlavia mimo inštitútu manželstva definovaného ústavou, ako aj spolužitie osôb rovnakého pohlavia a je pripravená riešiť praktické otázky súvisiace s ich životom v spoločnej domácnosti”.

Vláda bude zrejme presadzovať väčší odstrel medveďa. “Vláda zároveň bude uplatňovať princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého v blízkosti intravilánov miest a obcí a bude vydávať pre zásahové tímy včasné povolania na jeho reguláciu.” Kabinet tiež chce prehodnotiť sústavu chránených území Slovenska aj z pohľadu sociálno – ekonomických dopadov na obyvateľov vidieka a ich samosprávy. Môže to znamenať zmenšovanie národných parkov.