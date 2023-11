Erik Tomáš v Ide o pravdu: Neuhnem ani o milimeter. Nespustil som útok na tretí sektor, napĺňam literu ústavy

Ak nechcem zruinovať verejné financie, musím získať čo najviac peňazí na 13. dôchodok vo svojom rezorte. Idem podľa ústavy, ktorú schválila predošlá koalícia, povedal minister práce Erik Tomáš v relácii Ide o pravdu. Nie je to žiadny útok na mimovládne organizácie, podotkol Tomáš k presadzovanému opatreniu, keď sa zruší rodičovský dôchodok a umožní sa ľuďom dať dve percentá z daní svojim rodičom.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Erika Tomáša v relácii Ide o pravdu

Podľa Tomáša ide o nafúknutý problém. Podľa neho len polovica ľudí, ktorí by mohli poslať niekomu dve percentá, to naozaj aj robí. Je tam obrovský objem peňazí, s ktorými sa dá pracovať a hľadať nejaké riešenie, hovorí.

Ľudia podľa neho majú stále právo voľby, len sa príjemcovia 2 % rozširujú o dôchodcov. Táto situácia s voľbou komu dať dve percentá bude aktuálna až v roku 2025, pričom seniori 13. dôchodok v priemernej výške 606 eur dostanú už do konca roka 2024. Podľa neho je 13. dôchodok v priemernej výške každému penzistovi, či už má malý alebo vysoký dôchodok, skombinovaním solidarity, ale aj zásluhovosti dôchodku.

Upozornil však, že sa zrejme bude na odbornej úrovni debatovať na tému každoročnej valorizácie dôchodkov, lebo súčasný systém valorizácie, keď sa penzie zvyšujú o percentá podľa dôchodkovej inflácie, neustále roztvára nožnice medzi nízkymi a vysokými dôchodkami.

Máme rok a pol na to, aby sme našli riešenie pre prípad, že by prišiel výpadok vo financovaní mimovládnych organizácií a pripraviť schémy na ich dofinancovanie. Minister sľúbil, že sa tomu bude venovať, podotkol však, že existujú aj názory ekonómov, ktoré hovoria, že výpadok financovania mimovládok k nemusí byť taký veľký, ako sa teraz hovorí. Dáva osobnú garanciu, že keby chýbali peniaze organizáciám, ktoré sa starajú o deti, invalidov či seniorov alebo sú to športové kluby či školské nadácie, nájde cestu ako ich dofinancovať.

