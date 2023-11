Na cintoríne v bratislavskej Petržalke si pripomenuli Deň vojnových veteránov

„Práve na historickej skúsenosti z prvej a druhej svetovej vojny vyrástol projekt mierového spolužitia krajín a národov Európy. Sme povinní chrániť mierové spolužitie a hodnoty, na ktorých je založený,“ povedala prezidentka. Mier podľa jej slov nie je samozrejmosťou a sloboda nie je garantovaná.

Pellegrini hovoril o potrebe pripomínať si hrdinstvo a odvahu vojnových veteránov. A to „práve v časoch, keď sa ukazuje, že podľa prieskumov by väčšina slovenských mužov pravdepodobne ani nebola ochotná nastúpiť so zbraňou v ruke do boja a chrániť si svoju vlasť“.

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) zdôraznil, že byť vojakom je najmä poslanie. „Dnes tu stojíme, aby sme sa inšpirovali príbehmi minulosti pre našu budúcnosť,“ podotkol.

Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Štyri roky trvajúci konflikt ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11.11 h v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne. Symbolom veteránov je kvet vlčieho maku.