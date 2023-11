Mimovládky (staro)novým terčom. Ktoré sú potrebné a ktoré nie?

Je vôľa po zrušení „politických” mimovládok skutočne v súlade s opakovanou zhodou na podpore slobody prejavu? Aké aktivity MNO sú prínosné a ušľachtilé? Sme schopní dodržiavať rovnaký meter pri zhode, že „snaha umlčať druhú stranu je cestou do pekla”?

Zapojte sa do diskusie, nájdime spoločnú reč a riešenia tohto konfliktu.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Prečo sa pýtame?

DEMDIS diskusie nám opakovane potvrdzujú, že spoločenský konflikt nie je primárne o hodnotách, ale o podobe ich realizácie. Vzájomné diskusie nám potvrdzujú zhody na tom, ako by mala vyzerať „dobrá spoločnosť”. Princípy rovnosti, slobody, ľudskej dôstojnosti, slušného dialógu či otvorenej diskusie… To všetko je len špičkou ľadovca hodnôt, ktoré nachádzajú podporu naprieč pestrými tábormi.

Ak teda tieto princípy neaplikujeme selektívne, prečo brojíme proti organizovaným kolektívom občanov, ktorí sa usilujú o ich presadzovanie? Prečo väčšmi nedôverujeme mimovládkam, ba priam ich démonizujeme?

„Sloboda slova!” Slová do vetra?

„Ak platí sloboda prejavu pre jednotlivca, musí platiť aj pre skupiny a organizácie”, pretože „to, že s niekým nesúhlasím, neznamená, že by sa nemal zapájať do verejnej diskusie”. „Snaha umlčať druhú stranu je cestou do pekla”… To všetko sú jedny z najsilnejších konsenzov z DEMDIS diskusií za ostatné mesiace. Prečo teda počuť z časti spoločnosti čoraz intenzívnejšie volanie po zrušení, umlčaní či obmedzení mimovládnych organizácií? Ako sa vysporiadať s týmto konfliktom?

Aké činnosti sú „ušľachtilé”?

Mimovládne organizácie sa venujú pestrej plejáde činností – nielenže poskytovaním služieb neraz suplujú štát, ale sa aj zasadzujú o lepšiu spoločnosť a demokraciu v našej krajine. Ak sa zhodneme na hodnotách a spoločenských ašpiráciách, otázkou je, ktoré aktivity považujeme za dôveryhodné a ktoré nie. Nie je náhodou boj proti MNO realizujúcich aktivity, na ktorých sa zhodneme, že sú prínosné, kontraproduktívny?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.