Ficova vláda má program. Štát sľubuje, že život bude lepší, pokojnejší a bezpečnejší

Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Týmto heslom sa chce riadiť štvrtý vládny kabinet Roberta Fica (Smer). Aspoň sa k tomu zaväzuje v pracovnej verzii programového vyhlásenia vlády (PVV). Vláda už oficiálnu verziu schválila a verejnosti bude známa v pondelok. „Vláda oficiálne schváli svoj program hneď ráno. Ihneď ho doručíme do Národnej rady a tá môže rokovať v podstate už od utorka," uviedol na sociálnej sieti premiér s tým, že je na predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinim (Hlas), kedy sa rozhodne zvolať schôdzu.

Fico zdôraznil, že za zostavenie programu zodpovedal osobne. „Chceme, aby keď sa bude vláde končiť mandát, mohli ľudia bez zaváhania skonštatovať – máme sa lepšie ako v roku 2023, máme väčší pokoj a cítime sa bezpečnejšie ako v roku 2023,“ vysvetlil.

Na získanie dôvery potrebuje kabinet aspoň 76 hlasov poslancov. Trojkoalícia Smer, Hlas a SNS má dokopy 79 mandátov. Ficov kabinet, tak ako už avizoval, vyrazí do boja s mimovládnymi organizáciami. Dodal, že nemôže akceptovať, „aby politicky zamerané mimovládne organizácie, často financované zo zahraničia, vstupovali do súťaže politických strán bez akejkoľvek politickej zodpovednosti voči voličom a ovplyvňovali verejnú mienku v prospech jednej alebo druhej politickej strany“.

V daňovej otázke plánuje vláda čo najskôr navrhnúť bankovú daň. Zaviesť sa má aj progresívne zdaňovanie a ďalej chce zvýšiť zdanenie nehnuteľností, týkať sa to nemá ľudí s nízkymi príjmami. Okrem už oznámeného zavedenia 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku vláda plánuje prehodnotiť efektívnosť všetkých troch pilierov dôchodkového systému.

V návrhu programu sa všeobecne píše aj o snahe podieľať sa na obnove Ukrajiny. „Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu,“ píše sa v narážke na vzťahy s Ruskom.

Takto bola vymenovaná štvrtá Ficova vláda.

Fico zdôraznil jeho pracovné stretnutia s novými ministrami, vyzdvihol, že vláda navštívila regióny v Prešovskom kraji postihnutých zemetrasením a prijala finančnú kompenzáciu. Podotkol tiež, že do roku 2024 budú mať podľa neho seniori plnohodnotný 13. dôchodok a tieto Vianoce dostanú malý príspevok 150 eur. Premiér zopakoval, že Ukrajine nebude Slovensko doručovať zbrane a muníciu zo štátnych vojenských zásob a vyzdvihol, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) začal „robiť poriadok s čurillovcami a hamranovcami“.

Do médií unikol v piatok pracovný návrh PVV, ktorý naznačuje, že Ficov kabinet sa do roku 2027 chystá znížiť tresty za korupciu, zvýšiť zdanenie nehnuteľností a zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť členstva v Európskej únii. Ficova vláda sa chce v oblasti zahraničnej politiky riadiť heslom „Slovensko na prvom mieste“.

„Koaličná rada sa v piatok stretla a vo všetkých navrhnutých bodoch programu sa dohodla a nastavila postup pre nasledujúce obdobie,“ skonštatoval Fico po prvom zasadnutí koaličnej rady.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu 25. októbra. Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda do 30 dní od svojho vymenovania predstúpiť pred Národnú radu, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Ficov plán je taký, že chce mať vyhlásenie schválené do 17. novembra.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS, Život-NS) a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) dostali cez víkend za úlohu určité nejasnosti a rozpory v texte programového vyhlásenia preformulovať tak, aby v pondelok o 10. hodine mohol vládny kabinet dokument prijať. „Verím, že úlohu sme splnili tak, aby programové vyhlásenie bolo dobrým základom nielen pre pokojné a úspešné vládnutie, ale aj pre potrebné zmeny správnym smerom. Vláde bude môcť byť tento týždeň vyjadrená dôvera v parlamente a naplno sa môžeme pustiť do práce. Tempo bude vysoké,“ ozrejmil Taraba.

V pracovnej verzii vyhlásenia sa kabinet zameriava napríklad na rozdelenie RTVS, vyššie dane a spomína sa výmena špeciálneho prokurátora. „Čo sa týka sociálnej oblasti, za ktorú som zodpovedný, tam sme absolútne spokojní,“ zhodnotil minister práce Tomáš. V programovom vyhlásení bude podľa neho ukotvený ich najsilnejší záväzok, a to 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Vrátiť sa chcú aj k nadviazaniu minimálnej mzdy na úroveň 60 percent priemernej mzdy.

Podľa lídra Hlasu Pellegriniho si strana presadila do návrhu programového vyhlásenia vlády 95 percent zo svojich zásadných podmienok, ktoré si pred voľbami kládla pre vstup do vládnej koalície. V programe má byť aj prísľub pomáhať rodičom zľavami na tovary a služby pri starostlivosti o deti. Nanovo sa má upraviť životné minimum a príspevok na bývanie už nemá byť súčasťou systému pomoci v hmotnej núdzi, ale samostatným príspevkom.

Politológ Radoslav Štefančík očakáva, že programové vyhlásenie vládneho trojlístka sa zameria najmä na pomoc seniorom či matkám samoživiteľkám. „Dve najsilnejšie politické strany hovoria, že sú sociálnodemokra­tické, tak by som očakával zlepšenie postavenia tých skupín obyvateľstva, ktoré sú odkázané na pomoc štátu,“ spresnil Štefančík.

Jasný plán, ako na to

Šéf SNS Andrej Danko je spokojný s návrhom PVV, je podľa neho komplexné a nie je konfrontačné. Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka chce s hodnotením počkať, kým PVV nebude predmetom rokovania v parlamente. „Myslím, že sa nám podarilo vyhnúť vzájomným animozitám, ktoré by mohli vzniknúť z jeho výkladu. Som spokojný s textom a verím, že ho vláda schváli a predloží Národnej rade,“ skonštatoval Danko.

Šimečka od PVV očakáva predovšetkým jasný plán, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. „Stagnuje a akýkoľvek dlhodobý výhľad konsolidácie verejných financií nejde bez naštartovania hospodárskeho rastu,“ podotkol. Zároveň skritizoval, že vláda nemá plán na riešenie veľkých výziev.

Ficov kabinet plánuje zvyšovať platy učiteľov, „poslať viac peňazí do škôl a zabezpečiť miesta v materských školách“. Vláda plánuje každoročné zvyšovanie tejto sumy „na úrovni vyššej ako miera inflácie“.

V programovom vyhlásení sa pri zdravotníctve nespomína výstavba žiadnej novej nemocnice. Nie je jasné ani to, aké plány má vláda s optimalizáciou siete nemocníc. Tvrdí iba to, že k nej pristúpi „s plnou zodpovednosťou“. Pri doprave vláda údajne plánuje rýchlejšiu výstavbu D1, D3 a R4 smerom na Poľsko. Docieliť to chce zmenami v stavebných zákonoch. Na železnici sa chce sústreďovať na modernizáciu a rekonštrukciu tratí. Konkrétnejšie koalícia spomína zvýšenie rýchlosti na 160 km/h na vybraných úsekoch trate Žilina – Košice.

Vo vyhlásení sa objavilo aj to, čo najmä strana Smer už dlhšie deklaruje, a to je posilnenie úlohy štátu v strategických podnikoch. Dokument však nešpecifikuje, v ktorých a ako konkrétne chce štát získať kontrolu.

Vláda plánuje rozdeliť RTVS na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne „zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS“. Odôvodňuje to zvyšovaním nezávislosti a objektívnosti verejnoprávne­ho média.

V časti o kultúre sa v programovom vyhlásení píše, že vláda bude ochraňovať a rozvíjať úroveň slovenčiny ako štátneho jazyka a má záujem, aby sa „národnej kultúre venovala patričná pozornosť“. Väčší priestor venuje oceneniu tradičnej ľudovej kultúry a avizuje, že zabezpečí jej systémovú a dlhodobú podporu. „Za týmto účelom vláda pristúpi k legislatívnej úprave systému verejnoprávnych fondov na podporu kultúry. Tradičné ľudové umenie je cesta k poznaniu národných osobitostí slovenského národa a cesta k posilneniu vlastenectva,“ píše sa v PVV.

Menšiny a komunity

Samosprávy by mali dostať viac peňazí z eurofondov. Nepotrebné štátne budovy by mali po novom bezodplatne dostať samosprávy na verejnoprospešné účely. Zodpovedať za to bude nová Agentúra pre správu štátneho prebytočného majetku.

Pri otázke podpory národnostných menšín je dokument vágny. „Časť, ktorá sa má venovať marginalizovaným komunitám, hovorí iba o rómskej. V jednej vete odsudzuje nenávistné prejavy, ktorým títo občania čelia,“ píše Denník N. Vláda sa v programe nevenuje špecificky LGBTI+ ľuďom. Iba v časti sociálna politika píše, že "rešpektuje spolužitie osôb opačného pohlavia mimo inštitútu manželstva definovaného ústavou, ako aj spolužitie osôb rovnakého pohlavia a je pripravená riešiť praktické otázky súvisiace s ich životom v spoločnej domácnosti”.

Vláda bude zrejme presadzovať väčší odstrel medveďa. Kabinet tiež chce prehodnotiť sústavu chránených území Slovenska aj z pohľadu sociálno-ekonomických dosahov na obyvateľov vidieka a ich samosprávy. Môže to znamenať zmenšovanie národných parkov.