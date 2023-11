Dopyt po dokladoch je enormný, štát ich nestíha dodávať. Budúci rok môže byť ešte horší, pasy a vodičské nemá kto tlačiť

Chilli rady: Stačí mať občiansky a vodičský preukaz iba odfotený v mobile? Video Zdroj: TV Prravda

Oneskorenia pri vybavovaní niektorých dokladov sa vyskytli na jar a v lete, keď sa mnohí Slováci chystali na letné dovolenky a hromadne začali meniť cestovné pasy. Ministerstvo vnútra však nevedelo uspokojiť dopyt po dokladoch, pretože nemalo dosť čistopisov, teda prázdnych formulárov na tlač rôznych druhov dokladov. Ide napríklad o plastové karty s čipom na občianske a vodičské preukazy či podklady na cestovné pasy. Rezort vnútra koncom júna vysvetľoval, že príčinou oneskorenia je problém s dodávkou týchto kartičiek a situácia by sa mala v krátkom čase stabilizovať.

„Národné personalizačné centrum vyrába doklady na dve pracovné zmeny. Ministerstvo vnútra SR očakáva od dodávateľa doručenie ďalších 20-tisíc kusov čistopisov. Predpokladá sa, že by sa situácia mala zastabilizovať a počet čistopisov od dodávateľa by mal byť v dostatočnom množstve,” informovalo ministerstvo na svojom webe.

Čakajú desaťtisíce ľudí

V lete sa podarilo kolapsu predísť, na jeseň sa však vyskytla nová kríza s dokladmi. Tentoraz problém spôsobilo vydanie občianskych preukazov bez podoby tváre určených pre deti a seniorov. Tento doklad slúži ako identifikačný nástroj pre elektronické služby verejnej správy, ako napríklad pri prihlásení do systému elektronického zdravotníctva eZdravie v ambulancii alebo lekárni. Do konca roka by malo takýto občiansky preukaz dostať okolo 800-tisíc detí a takmer 300-tisíc seniorov.

Foto: TASR Občiansky preukaz

Ministerstvo už priznalo, že nemá na vybavenie týchto dokladov kapacity a pol milióna občanov bude musieť na doklady počkať. „Dosiaľ sa ich vyrobilo a zaslalo 568-tisíc,” uviedol rezort. Do konca roka sa tiež musia vymeniť takzvané ružové vodičské preukazy, ktorých platnosť vyprší 31. decembra. V marci polícia evidovala vyše 319-tisíc ružových vodičských, teda v najbližších mesiacoch možno očakávať prílev desaťtisícov záujemcov o ich výmenu.

Ako to zvládnu oddelenia dokladov, je otázne, pretože lehoty na vybavenie žiadostí o nové pasy a preukazy sú aj tak predĺžené pre masívny dopyt občanov. Navyše ministerstvo vnútra môže naraziť aj na nedostatok čistopisov dokladov, lebo doteraz štát nemá zazmluvneného dodávateľa kartičiek na budúci rok. Na tento rok ministerstvo obstaralo čistopisy bez súťaže, za čo mu hrozila pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dodávateľ však mal všetky zmluvné záväzky splniť ešte v lete, čo by rezortu zabezpečilo zásoby kartičiek do konca roka.

Zmluva vypršala, novú nemáme

Predošlá dlhodobá zmluva sa končila vlani a rezort ešte v decembri 2020 vyhlásil verejné obstarávanie na nové obdobie. Úspešná firma by mala v priebehu nasledujúcich siedmich rokov pre rezort dodávať podklady pre občianske preukazy, technické osvedčenia pre autá či vodičské preukazy. Dodávateľ by tiež mal zabezpečiť výrobu cestovných, diplomatických a služobných pasov.

Pôvodná hodnota zákazky bola vyčíslená na 57 miliónov eur bez DPH, záujem o ňu prejavilo šesť zahraničných firiem. Ministerstvo vnútra ako víťaznú vyhodnotilo nemeckú spoločnosť Mühlbauer ID Services, ktorá ponúkla najnižšiu cenu a splnila všetky požiadavky na účasť v tendri. Podpísať zmluvu s víťazom tendra sa však nepodarilo – o lukratívnu zákazku sa rozpútala byrokratická bitka.

Čítajte viac Štátu dochádzajú "kartičky" na občianske či vodičáky aj čas. Zohnať dodávateľa je problém

Najprv konkurenti žiadali predĺžiť termíny na predloženie ponúk, neskôr neúspešní uchádzači napadli výsledok vyhodnotenia ponúk. Po roku od vyhlásenia tendra ÚVO rozhodol, že ministerstvo vnútra musí zrušiť výsledok súťaže a opätovne vyhodnotiť ponuky. Ďalšia firma sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolala na Rade ÚVO, čím sa realizácia zákazky posunula ešte na neskôr. Čas na výber dodávateľa sa krátil, a preto ministerstvo vyhlásilo novú súťaž, no kontrolóri nariadili zrušiť jej výsledok.

Ďalej rezort rozhodol rozdeliť predmet zákazky na niekoľko častí. Dodávky kartičiek na preukazy na tento rok zaobstaral bez súťaže. Na dodanie čistopisov na ďalších sedem rokov vyhlásil v poradí tretí tender. Celú zákazku rozdelil na dve časti, v prvej by mal dodávateľ zabezpečovať kartičky na občianske a vodičské preukazy, cena víťaznej ponuky by nemala presahovať 25,2 milióna eur bez DPH. V druhej časti by dodávateľ zabezpečoval podklady pre cestovné a diplomatické pasy, ponuka by nemala byť drahšia ako 22,7 milióna eur bez DPH.

V lete malo ministerstvo vnútra vyhodnotiť ponuky uchádzačov a vybrať víťazov v oboch častiach zákazky. Podľa zverejnených informácií o procese obstarávania boli ako najlepšie vyhodnotené ponuky nemeckej spoločnosti Mühlbauer ID Services a francúzskej Thales Dis France. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená ešte začiatkom júla, no zmluvy s úspešnými uchádzačmi doteraz neboli podpísané.

Na nový občiansky či cestovný pas čakajú aj dve hodiny Video Zdroj: TV Pravda

Podľa informácií zverejnených na portáli ÚVO mal aj výsledok tejto súťaže napadnúť neúspešný konkurent. Žalobca však nestihol doručiť kontrolórom námietky v zákonných lehotách, preto úrad zastavil konanie koncom augusta. Pravda sa spýtala ministerstva vnútra na to, či má zabezpečené dodávky kartičiek na doklady na najbližší rok. Tiež nás zaujímalo, ako rezort bude riešiť situáciu v prípade, že ani tretí pokus o zákazky na čistopisy dokladov nevyjde.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že v súčasnosti vykonáva potrebné kroky na zabezpečenie dostatočného počtu čistopisov dokladov na rok 2024. Potvrdilo však, že zvýšený dopyt po niektorých druhoch dokladov sa stále nepodarilo uspokojiť. Naďalej je potrebné vyrobiť a vydať ešte viac ako 500-tisíc občianskych preukazov pre deti a seniorov a tiež vymeniť viac ako 187-tisíc ružových vodičských.

Rezort tiež tvrdí, že deficit „kartičiek” zatiaľ nehrozí. “V súčasnosti disponujeme dostatočným množstvom čistopisov na zabezpečenie plynulej personalizácie všetkých vydávaných dokladov,” uviedlo tlačové oddelenie ministerstva s tým, že verejné obstarávanie na dodávky formulárov je aktuálne v štádiu podpisovania rámcových dohôd s úspešnými uchádzačmi.