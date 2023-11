Prvý povolebný model: Fico víťazne, PS druhé, extrémisti späť v parlamente

Podľa dát, ktoré pre Denník N zbieral Ipsos, by voľby vyhral tak ako na prelome septembra a októbra Smer so ziskom 24 %. Druhé by rovnako skončilo Progresívne Slovensko (19 %) a na treťom Hlas s 15 percentami.

Jedinou výnimkou oproti súčasnému zloženiu parlamentu by bola Republika, ktorá by brány Národnej rady prekonala so ziskom 5,1 percenta.

Na štvrtom mieste skončilo hnutie Igora Matoviča Slovensko so ziskom 7 %, nasleduje SaS (6,3 %), spomínaná Republika, KDH (5,8 %) a SNS s 5,1 percentami.

Ipsos uskutočnil prieskum preferencií od 2. do 7. novembra formou internetových dotazníkov na vzorke 1 021 respondentov.

Výsledky sondáže takmer kopírujú výsledky volieb z konca septembra. Na prvom mieste skončil Smer so ziskom 22,94 percenta hlasov. Nasledovali Progresívne Slovensko (17,96 %), Hlas (14,70%), koalícia OĽaNO a priatelia (8,89 %), KDH (6,82 %), SaS (6,32 %) a SNS (5,62 %). Republika sa so ziskom 4,75 % do Národnej rady nedostala. Na základe výsledkov volieb získal Smer v zákonodarnom zbore 42 kresiel, Progresívne Slovensko 32, Hlas 27, OĽaNO 16, KDH 12, SaS 11 a SNS 10 mandátov.