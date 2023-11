Čo čaká Slovensko? Vláda zjemnila predvolebné sľuby. Medzi kľúčovými prioritami je červená pre medvede aj suverénny štát

„Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť.“ Takto znie heslo programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré premiér a ministri schválili po takmer 20 dňoch, aj keď prvé kroky niektorých ministrov hovoria o inom. Premiér Robert Fico (Smer) už cez víkend oznámil, že sa koaličné strany dohodli. Návrhov aj verzií bolo viacero, líder SNS Andrej Danko aj predseda Hlasu Peter Pellegrini sú so znením PVV spokojní. Danko však priznal, že si to vyžadovalo kompromisy. Každý z ministrov presadil gro toho, čo chcú dosiahnuť. Oproti predvolebným sľubom je programové vyhlásenie vlády jemnejšie.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka ide vo väčšine prípadov o všeobecné frázy, no v programe sa nachádzajú aj veci, pri ktorých treba spozornieť. Vláda chce konsolidovať verejné financie, zlepšiť nájomné bývanie, zaviesť 13. dôchodky a obnoviť dôveru v právny štát. Chce zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek, čo je paradoxné vzhľadom na to, ako postupoval nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok krátko po svojom vymenovaní do funkcie.

Pomoc Ukrajine a jej suverenitu bude vláda podporovať, no nie vojensky. Okrem toho chce zabrániť vstupu medveďov do okolia miest, posilňovať najmä slovenskú kultúru, rozdeliť RTVS, zvyšovať platy učiteľom, chrániť ľudí pred nelegálnymi migrantmi, ostať v EÚ aj NATO, no kritizovať ich, znížiť envirozáťaž a v PVV načrtli aj zmenu volebného systému.

Duch 90. rokov a zvláštna symbolika

Premiér Robert Fico sa po rokovaní vlády pred médiá nepostavil. Podvečer zaslal tlačovú správu s tým, že vláda ide podľa plánu. „Veľmi si želám, aby ste v roku 2027, po skončení volebného obdobia tohto parlamentu a tejto vlády, mohli konštatovať, že Vám je lepšie ako teraz v roku 2023. Dnes sme nezostali len pri schvaľovaní toho, čo mienime robiť, ale sme opäť aj robili. Rozhodli sme, že predkladáme do parlamentu aj návrh zákona, na základe ktorého bude každému dôchodcovi do konca roka vyplatená ešte drobná výpomoc vo výške 150 eur,“ uviedol.

Nový vládny program má 88 strán a nesie sa v duchu lepšieho, bezpečnejšieho a pokojnejšieho života na Slovensku. „Slovensky, Slováci, príslušníci národnostných menšín a ďalší občania Slovenskej republiky sa v demokratických parlamentných voľbách 30. septembra 2023 rozhodli ukončiť obdobie chaosu a amatérskych rozhodnutí,“ začína sa program.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík pre Pravdu uviedol, že ho zaujala prvá veta, ale aj počet strán. „Z prvej vety na mňa dýcha duch deväťdesiatych rokov, kedy bolo pre politikov rozhodujúce, či sme Slováci, či Maďari, alebo príslušníči iných národnostných menšín. Potom ma zaujala symbolika. Nové PVV je totiž napísané na 88 stranách. Náhoda?“ pýta sa. Toto číslo je spájané z historického hľadiska s nacistickou symbolikou.

Gro programu je zhrnuté v úvode v desiatich bodoch, ktoré zahŕňajú všetky oblasti. Štvrtá Ficova vláda chce bojovať s chudobou a zlepšiť životnú úroveň. K ďalším cieľom patrí konsolidácia verejných financií, dôraz na silný sociálny a právny štát, boj o bezpečné dodávky energií za dostupné ceny, obnovenie sociálneho dialógu, kroky na modernizáciu Slovenska, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, riešenie nelegálnej migrácie či postoj k pomoci Ukrajine.

Vládne programy bývajú len všeobecným rámcom toho, čo chce vláda vo volebnom období dosiahnuť a definovaný je aj časový rámec. Aj preto aj keď obsahuje kľúčovú oblasť, riešenie chýba. Riešenia konkrétnych problémov napríklad financovania 13. dôchodkov, konsolidácie verejných financií, zvyšovania platov učiteľov či motivácie lekárov predstavia ministri časom.

Oproti predvolebným sľubom je programové vyhlásenie v mnohom oveľa umiernenejšie a neobsahuje žiadne „bombastické plány“, dokonca ani informáciu, kedy napríklad plánuje vláda dostavať diaľnicu do Košíc, čo pred voľbami ako jeden z cieľov označili všetky koaličné strany.

Aké sú hlavné ciele novej vlády?

1. Demokratická spoločnosť a mimovládky

Hneď v prvej kapitole vláda konštatuje, že jej záleží na štandardizácii demokratického politického systému a zdravej súťaži politických strán. „Vláda uznáva aj úlohu mimovládnych organizácií. Nemôže však akceptovať, aby politicky zamerané subjekty, často financované zo zahraničia, netransparentne ovplyvňovali demokratickú politickú súťaž. Vláda je pripravená finančne podporiť mimovládne organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť,“ uviedla vláda.

Čo presne vláda myslí pod vykonávaním verejnoprospešnej činnosti, nie je jasné. „Pozeranie na prsty, napríklad v podobe kontroly hospodárenia politických strán s finančnými zdrojmi získanými zo štátneho príspevku, je mimoriadne závažná verejnoprospešná činnosť,“ uviedol Štefančík.

„Táto veta je totiž napísaná v kontexte toho, že pred rokom 2020 tu takáto atmosféra bola. Lenže pred rokom 2020 zabili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Takže nahlas dúfam, že snáď sa vláda nechce vrátiť do roku 2018, kedy si tu mafiáni robili, čo chceli a pokojne nechali odstreliť novinára, jeho priateľku a chystali sa dokonca na prokurátora a rovnako na bývalého politika,“ skonštatoval politológ.

Financovanie neziskového sektora chce vláda regulovať cez štátnu agentúru, ktorá má udeľovať krátkodobé aj dlhodobé granty. Cez verejné kampane chce zase propagovať rodinu, zvýšiť citlivosť voči tomu, ako deti trávia voľný čas. Vláda chce podporiť aj „návrat atmosféry a pomerov typických pre demokratickú spoločnosť“.

2. Ekonomická oblasť

Stabilizovanie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov.

„Za účelom postupného znižovania deficitu verejných financií a stabilizácie vývoja zadlženia bude potrebné realizovať opatrenia tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy. Vláda sa zameria predovšetkým na opatrenia, ktoré nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti a pokles ich životnej úrovne,“ konštatuje sa v PVV.

Vláda chce pokračovať v revízii verejných výdavkov, pri splnení podmienky konsenzu na úrovni ministerstiev a vlády. V rámci ekonomickej oblasti oznámil minister práce zavedenie 13. dôchodku od budúceho roka. K tohtoročnému trinástemu dôchodku dostanú jednorazový príspevok vo výške 150 eur. Okrem toho chce vláda pomáhať s drahšími hypotékami návratom k systému tzv. bonifikácii hypoték, teda o preplácanie časti úrokov.

Dostupnejšie má byť aj bývanie, pričom si nový kabinet nestanovil presný počet nájomných bytov, tak ako v predošlej vláde. Okrem toho chce Ficova vláda zaviesť bankovú daň, progresívne zdanenie, teda že ľudia s vyššími príjmami platia vyššie dane, ako ľudia s nízkymi príjmami. Prekopať chcú aj Matovičov finančný balíček. Ich cieľom je sociálne spravodlivejšie nastavenie daňového bonusu na dieťa.

3. Suverénne Slovensko s peniazmi z EÚ

Koaličné strany sa už pred voľbami vo veľkom hlásili k tomu, že ak uspejú, pozícia Slovenska v rámci medzinárodných štruktúr musí byť silnejšia. Na prvom mieste chcú obhajovať národné záujmy, čo Danko naznačil okrem iného aj vytvorením „slovenského národného menu“ a v jeho šľapajách ide aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Ficov kabinet preto prináša koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky a bude sa riadiť heslom „Slovensko na prvom mieste“. „Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu. Slovensko mieni preto suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany,“ uvádza sa v programe.

Členstvo v EÚ považuje štvrtá Ficova vláda za „nenahraditeľné“, keďže ide o „jedinečný a výnimočný projekt“, ktorý je pre Slovensko životným priestorom. Ficov kabinet chce preto všetky pozitíva, ktoré z členstva plynú s tým, že ju bude kritizovať.

Čítajte viac Vláda si schválila program. Ministri sú spokojní: Tomáš pri 13. dôchodku nič nesľúbil, chce však zaviesť rodičovskú kartu

„Vlada spája výnimočnosť EÚ s právom slovenskej politickej reprezentácie a občanov SR na kritický názor na fungovanie a činnosť orgánov EÚ,“ píše sa v PVV s tým, že mnohé rozhodnutia EÚ vyvolávajú na Slovensku verejný nesúhlas. „Návrhy nahradiť jednomyseľnosť pri prijímaní zásadných rozhodnutí väčšinovým hlasovaním alebo pokusy zaviesť povinné migračné kvóty nezodpovedajú predstavám novej vlády SR o suverénnom členstve v EÚ a potrebe chrániť národné záujmy,“ zhodla sa koalícia.

Politológa potešilo, že nečerpanie financií z EÚ vníma vláda ako jednu z prioritných hrozieb. „Znamená to, že pokiaľ budú z Európskej únie prichádzať peniaze, dovtedy bude naše členstvo v únii prioritou aj pre túto vládu. Je to síce sebecké a krátkozraké, ale sebeckosť je nakoniec naša kolektívna vlastnosť,“ zhodnotil.

4. Nelegálna migrácia a cestovný ruch bez diaľnice

Vláda chce aj naďalej bojovať s nelegálnou migráciou, ktorú považuje za hrozbu. „Predchádzajúcimi troma vládami ignorovaná nelegálna migrácia vedie novú vládu k razantnej reakcii s cieľom chrániť občanov SR,“ píše sa v PVV. Ficov kabinet odmieta povinné kvóty na prerozdeľovanie migrantov. „Medzi prioritami je zaradený aj boj proti nelegálnej migrácii, pritom toto je to posledné, čo by táto krajina potrebovala,“ uviedol politológ.

Od januára vznikne nové ministerstvo cestovného ruchu, ktoré by mal viesť šéf bratislavského letiska Dušan Keketi. V oblasti cestovného ruchu chce vláda významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie. Prijať chcú Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035 a cieľom je aj zriadenie Fondu na podporu cestovného ruchu.

Nové ministerstvo sa vytvorí v čase, kedy potrebuje vláda šetriť okrem iného aj v štátnej správe. „V čase, kedy by sa počet úradníkov mal znižovať, novým ministerstvom určite narastie. Druhá vec na tomto ministerstve je tiež paradoxná. Títo vládni politici často prízvukovali svoj odpor k migrantom. Pritom, ak sa pozrieme na cestovný ruch v západnej Európe, je to práve tá oblasť národného hospodárstva, v ktorej pracuje neskutočné množstvo migrantov,“ konštatuje Štefančík.

Podporou ministerstva cestovného ruchu tak vláda podporuje rast počtu ekonomických migrantov na Slovensku. „Nuž ale vytvorenie podmienok pre aktívny cestovný ruch nejde bez toho, aby ľudia boli milí, ústretoví, ochotní k ľuďom, ktorí prichádzajú zo zahraničia. A nech sa vidím, ako vidím, taká SNS má ďaleko od toho, aby k tomuto svojich voličov viedla,“ dodal na margo nového rezortu politológ.

Vláda chce rozvíjať aj kúpeľný cestovný ruch, vytvoriť chcú moderný systém kategorizácie zariadení a za jeden z hlavných pilierov udržateľnej mobility považuje cykloturistiku. Prílev zahraničných turistov považuje Ficov kabinet za dôležitú súčasť rozvoja cestovného ruchu. Čo sa týka časti dopravy, konkrétne ciele či zámery chýbajú.

„Chýba mi údaj, kedy sa dokončí diaľnica do Košíc, ktorá mala byť podľa Roberta Fica dokončená pred 13 rokmi. Jedným z príkladov všeobecného konštatovania je veta: „Vláda vytvorí podmienky na modernizáciu vozového parku“. Keby sa vláda zaviazala, že niečo urobí, napíše vetu „vláda zmodernizuje“. Takto len vytvorí podmienky. Výraz „vytvorí podmienky“ sa v PVV opakuje 21-krát,“ hodnotí politológ.

5. Vyššie platy pre učiteľov a odpolitizovanie zdravotníctva

Čo sa týka časti vzdelávania, nový minister Tomáš Drucker chce pokračovať v tom, čo už začala predchádzajúca vláda. Prijať chce opatrenia na zlepšenie financovania vzdelávania, výskumu a vývoja v súlade so zámerom priblížiť Slovensko k priemeru EÚ. Zlepšiť chce aj výsledky vzdelávania žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl. Sústrediť sa chcú aj na zvýšenie zaškolenia detí v ranom veku, ale aj na ochranu duševného zdravia.

Prioritou je najmä každoročná valorizácia platov učiteľov v rámci motivácie študentov a zabráneniu odlivu nielen potenciálnych mladých učiteľov, ale aj talentov. Aj keď školstvo nebolo podľa Druckera prioritou Hlasu, je rád, že sa im podarilo do programu zakomponovať všetky kľúčové témy.

„Mimoriadne pozitívne hodnotím záväzok zvyšovať množstvo finančných prostriedkov do vedy a výskumu. A zároveň pevne dúfam, že to nebude navyšovanie len o infláciu, ale pôjde aj o reálne navýšenie. A ešte viac dúfam, že to nebude robiť podľa obdobia, keď rezort školstva a vedy spravovala SNS. Lebo navyšovať prostriedky sa dá aj cez spriaznené firmy, len efekt takéhoto navýšenia peňazí sa potom nedostaví,“ uviedol politológ.

Ambíciou novej vlády v oblasti zdravotníctva je odpolitizovanie rezortu. „Zdravie nepozná ideológiu a dopyt po čo najlepšej zdravotnej starostlivosti je spoločným prianím voličov en block všetkých politických strán,“ uvádza sa v schválenom materiáli. V rámci stabilizácie rezortu bude vypracovaná národná zdravotnícka stratégia a zverejnený zoznam projektov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších štyroch rokov.

Vláda chce v zdravotníctva stabilizovať napätú situáciu, postupne ho modernizovať a uľahčiť prístup k zdravotnej starostlivosti. „Teším sa, že si pacienti nebudú musieť nosiť toaletný papier pri hospitalizáciách a že v niektorých nemocniciach sa bude podávať aj teplá strava. Hlavný tunelár slovenského zdravotníctva je už po smrti, tak snáď ho nikto v tomto volebnom období nenahradí,“ dodal politológ.

Čo sa týka výstavby nemocníc, tú už nesľubujú. V programe sa píše len o efektívnom čerpaní finančných zdrojov z plánu obnovy a kontrola plnenia míľnikov tak, aby boli tieto zdroje v čo najväčšom rozsahu využité na výstavbu nových špičkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici.

6. Pomoc Ukrajine

Vláda minulý týždeň neschválila pomoc Ukrajine, no v programe uviedla, že chce podporiť všetky zmysluplné mierové plány a bude naďalej podporovať humanitárnu pomoc. Vláda bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu.

„Aktuálna situácia na Ukrajine ukazuje, že vojenské riešenie konfliktu je v nedohľadne a vedie k obrovským ľudským tragédiám. Vláda podporí iniciatívy medzinárodného spoločenstva vedúce k prímeriu a mierovým iniciatívam, predovšetkým na pôde EÚ. Akékoľvek riešenie konfliktu na Ukrajine musí zároveň prispieť k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti,“ konštatuje Ficov kabinet.

Plánuje tiež zrealizovať revíziu doterajších aktivít súvisiacich s prípravou na zapojenie SR do stabilizácie a obnovy Ukrajiny a pripraví cestovnú mapu ďalších krokov. „Vzhľadom na predpokladanú integráciu Ukrajiny do Európskej únie nie je možné čakať na to, kým vojna na Ukrajine skončí, a je potrebné zapájať kľúčových aktérov vrátane podnikateľského sektora do konkrétnych iniciatív už v tejto fáze,“ vysvetlila vláda.

7. Koniec zneužívaniu bezpečnostných zložiek?

Nasledujúce štyri roky sa vláda „bude usilovať“ o obnovu dôvery v právny poriadok, chce posilniť a udržať dôveru v políciu, súdy, verejnú správu aj prokuratúry. Ficov kabinet chce tiež zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele. „Upokojí polarizovanú spoločnosť, v ktorej sú v dôsledku pôsobenia predchádzajúcej vládnej zostavy prejavy nenávisti, agresivity a neznášanlivosti častejšie ako v iných obdobiach modernej slovenskej histórie,“ píše sa v program.

Podľa politológa je to v nesúlade s tým, ako doteraz postupoval šéf vnútra Šutaj Eštok. „Vidím v tom aj niektoré schizofrenické postoje, keď napríklad vláda hovorí, že chce zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek, pričom prvé rozhodnutia ministra vnútra sa dajú charakterizovať práve ako zneužívanie bezpečnostných zložiek,“ myslí si Štefančík. „Schizofrenická je snaha zastaviť šírenie nenávisti, za ktoré viní bývalú vládnu koalíciu. Pritom ak chce zastaviť šírenie nenávisti, musí poslanca Blahu zavrieť do ústavu v Pezinku,“ dodal.

Ficov kabinet sa kriticky vracia ku krokom vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, najmä k pandémii covidu a veľkým vyšetrovaniam. Snaha o „mocenský revanš“ minulého kabinetu mala viesť k „spektakulárnym akciám pri zaisťovaní obvinených“, ktoré prirovnáva k predstaveniam pre verejnosť. Mocenský zákrok polície sa bral ako dôkaz viny.

Zasiahnuť chce tiež pri nezhodách medzi Generálnou prokuratúrou, ktorú vedie Maroš Žilinka, a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na čele s Danielom Lipšicom, ktorý označuje za zdroj konfliktov. Ficov kabinet však nehovorí o rušení ÚŠP tak, ako tomu bolo v náznakoch pred voľbami. Šutaj Eštok uviedol, že ani ÚŠP ani Lipšic „pre nás nie sú zlatým teľaťom spravodlivosti“. Finálny verdikt v koalícii ešte nepadol.

8.Slovenská národná kultúra, červená pre medvede

Posilnenie toho „slovenského“ v oblasti kultúry takisto nie je novinkou. Ficov kabinet chce rozvíjať kvalitatívnu úroveň slovenského jazyka, zachovať jeho pestrosť a národnú kultúru dať do popredia spoločenského záujmu. „Vláda zabezpečí, aby fungovala systémová a dlhodobá podpora všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry,“ uvádza sa v PVV s tým, že sa má prehodnotiť aj finančná podpora slovenskej kultúry.

Chrániť chcú aj slobodu slova. Nie je však jasné ako, keďže viacerí predstavitelia koaličných strán sa vyskytli v alternatívnych či dezinformačných weboch a premiér Fico sa chystá prehodnotiť povolenie pre vstup na Úrad vlády pre Denník N, SME, Aktuality a TV Markízu, ktoré pravidelné vládu kritizujú. Vláda chce zaviesť aj efektívnu a účinnú ochranu práv a dôstojnosti človeka „pred klamlivými a dehonestujúcimi tvrdeniami vo verejnom priestore“. „Znamená to, že členovia strany Smer sa ospravedlnia pani prezidentke za tvrdenia, ktoré sme z ich úst neustále na jej adresu počúvali?“ pýta sa Štefančík.

Okrem toho bude Ficov kabinet podporovať slovenskú audiovizuálnu kultúru, s dôrazom na tvorbu programov, ktoré objektívne a umelecky príťažlivo zachytávajú významné udalosti a významné osobnosti slovenských národných dejín. „Kto bude posudzovať túto objektívnosť? Snáď nie nejaký cenzorský orgán? Určite som zvedavý na to, ako bude podporovať rast nášho národného povedomia. Budeme musieť všetci skákať cez vatru, či hrať na fujare?“ hodnotí politológ.

Špeciálnu pozornosť chce vláda venovať téme ochrany života a zdravia občanov. Vláda za týmto účelom zmapuje reálny stav medveďa hnedého na Slovensku a začne vecný dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany tejto šelmy v prípade, že výsledky preukážu jej premnoženie.

Boj proti medveďom bol veľkou predvolebnou témou SNS a v rámci kapitoly environmentálnej politiky má vláda jasno v tom, čo bude robiť. „Vláda bude uplatňovať princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého a vlka dravého v blízkosti intravilánov miest a obcí a bude vydávať pre zásahové tímy včasné povolania na jeho reguláciu,“ píše sa v PVV. Okrem toho chce vláda opäť naštartovať odstraňovanie envirozáťaží, zefektívniť ochranu prírody a pokračovať v plnení klimatických cieľov.

9. Zmena volebného systému

Štvrtá Ficova vláda chce raz za rok prichádzať so správou o Stave demokracie na Slovensku, ktorá bude zahŕňať výsledky prieskumov medzi ľuďmi. Pýtať sa chce napríklad aj na názory na volebný systém, ktorý plánuje minimálne prehodnotiť. „Vláda je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do NR SR s cieľom zmeny počtu volebných obvodov,“ uvádza sa v programe.

Na zmenu volebného systému je potrebných 90 hlasov, ktoré koalícia nemá. Podľa Tarabu sú si toho vedomí a nie je to aktuálne otázka dňa. V trestnoprávnej oblasti hovorí vláda o svojvoľných prejavoch štátnej moci, ktoré sa pod heslom rozviazania rúk „premenili najmä oblasť predsúdneho trestného konania na vojnovú zónu“. V nej sa mal potom zviesť súboj s „nepriateľmi spoločnosti“, za ktorých priamo vládni predstavitelia označili už vopred viaceré osoby a tie boli následne aj obvinené. O akých nepriateľov ide, minister Šutaj Eštok nepovedal a odkázal novinárov na ministra spravodlivosti Borisa Suska. Ide však skôr o vyjadrenie, než konkrétny zámer niečo spraviť.