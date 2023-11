Vláda žiada NR SR o dôveru: Fico si je podporou istý. Tiché vody narušil Matovič, z ministrov vystúpil len Taraba

Fico vystúpil s pomerne krátky prejavom. V úvode povedal, že Slovensko má hrboľatú štartovaciu čiaru plnú mín. Parafrázoval aj známy ruský film – Moskva slzám neverí. „Slovensko slzám neverí a kto sa bojí, nech nechodí do lesa,“ povedal.

Už od začiatku bolo počuť v jeho hlase istotu a schválenie PVV očakáva premiér koncom tohto týždňa. Keďže je prihlásených ešte vyše 30 poslancov v rozprave, nie je vylúčené, že si poslanci schvália nočné rokovanie, aby to stihli. V piatok je totiž štátny sviatok.

Ficov krátky prejav a Matovičov plagátik

Po úvodných oficialitách začali poslanci krátko po jednej rokovať o najdôležitejšom bode – programovom vyhlásení vlády. Fico vystupoval už od začiatku veľmi suverénne a na jeho tvári bolo vidieť, že si je podporou vlády aj programu istý. K rečníckemu sa postavil ako prvý a vopred sa ospravedlnil, že nevystúpil s písaným prejavom.

„Neberte ako prejav neúcty, že sa k vám prihováram bez písomného prejavu, ale mám na to dva dôvody. Prvým je, že obsahom rozpravy by nemal byť môj prejav, ale programové vyhlásenie,“ povedal a ako druhý dôvod uviedol spokojnosť s programom.

„Nechcem o vláde za sebou hovoriť, že je najlepšia, najreformnejšia, chcem o nej hovoriť ako o vláde SR, ktorá vznikla v istom čase a z férových volieb,“ pokračoval. „Máme, čo sme chceli, vyhrali sme voľby,“ povedal Fico a niekoľkýkrát zopakoval, v akom zdeštruovanom stave preberá nová vláda verejné financie.

Podľa neho sa môžu všetci zhodnúť na tom, že štartovacia čiara, z ktorej vláda štartuje, „je veľmi hrboľatá, je plná mín a mechanizmov, ktoré ju mimoriadne ohrozujú“. Väčšinu vlasteneckým tém ohľadom suverénneho Slovenska a bodov z programu, ktoré sa v PVV nachádzajú, podoprel ústavou. Zopakoval aj to, že sa bude zahraničná politika uberať všetkými štyrmi smermi.

„Budeme sa uberať cestou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky,“ pokračoval predseda vlády a uviedol, že opozícia „zrejme ešte vyspáva opicu“. V závere požiadal všetkých poslancov o dôveru. počas jeho prejavu bolo v sále najviac poslancov aj najviac ministrov. Konkrétne body vládneho programu Fico nerozoberal.

Po Ficovom prejave sa Matovič postavil zo svojho miesta a zamieril k šéfovi Smeru. V ruke mal plagátik a nadpisom „klamár bez svedomia“. V rokovacej sále je zakázané používať vizuálne pomôcky, na čo ho Pellegrini upozornil. Matovič odišiel a z radov poslancov Smeru sa ozvalo „vyviesť“. Svojej povesti neostal nič dlžný.

Premiéra pre Šimečku a mierny Pellegrini

Druhým v poradí bol pri rečníckom pulte líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, pre ktorého to bola ako pre podpredsedu parlamentu premiéra. PVV označil za základný stavebný kameň demokracie, no je podľa neho nedostatočné a zaseknuté v minulosti. „Vládu Roberta Fica považujeme za hrozbu. Budeme ju kritizovať, ale zdržíme sa útokov, vulgarizmov a lacných divadielok,“ povedal.

„Musím konštatovať, že predloženému PVV chýba obsah, cesta aj cieľ. Je vágny, deravý a nekonkrétny. Ak je takýto plán, presne také bude aj vládnutie,“ hovoril Šimečka. Kritizoval čistky na rezorte vnútra, to, že sa ľudia nemôžu domôcť spravodlivosť, spomínal klimatickú krízu, právo párov rovnakého pohlavia na spolužitie, ale aj zahraničnú politiku. Koalícii podľa neho nejde o Slovensko. „Vám ide o beztrestnosť a pomstu,“ dodal na záver Šimečka.

Poslancom sa prihovoril aj Pellegrini. „Situácia si vyžaduje skúsených, zodpovedných a odborne dobre pripravených politikov. Všetkých náš čaká ťažká úloha. Naplniť nádej občanov SR na lepší, pokojnejší a bezpečnejší život,“ povedal predseda NR SR. Ľudia sa doteraz podľa neho zmietali „v cirkuse, chaose a zmätku“. „Prajem vláde, aby bola úspešná nielen v plánovaní, ale aj vo výsledkoch,“ dodal s tým, že aj keď sa rokuje o najdôležitejšom dokumente, ľudia vládu o štyri roky nebudú hodnotiť podľa PVV, ale podľa činov.

Ficov odchod, miznúci poslanci a aktívny Taraba

Pellegrini bol posledný, koho si Fico vypočul. Pri faktických poznámkach opozície sa netváril nadšene podobne, ako pri prejave Šimečku. Do rozpravy sa ústne prihlásili štyri poslanci ako zástupcovia klubov – Juraj Krúpa (SaS), Igor Matovič (Slovensko), Lucia Plaváková (PS) a Ján Richter (Smer). Ďalších 46 poslancov sa prihlásilo písomne.

Krátko po začiatku vystúpenia poslanca Krúpu sa náhle postavil a po zhruba hodine odišiel z rokovacej sály. Do večera sa neukázal. V opozícii Smer pritom v minulosti zvykol kritizovať členov vlády, keď nestrpeli vystúpenia jeho poslancov a považoval to za neúctu. Krúpa uviedol, že ide o najmenej ambiciózny program v obrannej, zahraničnej a bezpečnostnej politike. „Prichádza doba temna, ako keby sa z hrobu vrátili ľudáci a milicionári,“ povedal Krúpa. V zahraničnej politike je oproti predchádzajúcim vládam program pasívny a zo Slovenska robí „ukričaného trpaslíka v rohu“.

Čo sa týka koaličných vstúpení, premiérom, predsedom NR SR a následne Ján Richterom, ktorý vystúpil za klub Smeru, sa to skončilo. Richter bol zástupcom všetkých poslancov Smeru a oznámil, že v rozprave veľa koaličníkov nevystúpi. Aj do rozpravy sa zapojili len minimálne. S faktickou poznámkou vystúpila napríklad Jana Vaľová a (Smer) a Pavel Ľupták (SNS).

Opozícia kritizovala aj to, že sa v sále nenachádzali ministri. „Neúcta? Neschopnosť obhájiť sa? Hanba za predložený materiál?“ uviedol Šimečka. Rozpravy sa zo začiatku zúčastnilo viacero ministrov vrátane ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ministra školstva Tomáša Druckera, šéfa rezortu práce Erika Tomáša, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča či šéfa vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Postupne sa zo sály začali vytrácať a krátko pred piatou ich bolo v sále len pár. Situácia sa zmenila po vystúpení lídra KDH Milana Majerského. „V jedálni som hľadal slovenské národné jedlo, našiel som prvé – talianske tagliatelle. Nestihol som ich zjesť, dovoľte pár poznámok,“ povedal v úvode. PVV prirovnal k bujarej silvestrovskej noci, po ktorej si dávajú ľudia novoročné predsavzatia, ktoré sa väčšinou nesplnia.

Majerský kritizoval to, že opozícia nemala program vlády k dispozícii dlhšie predtým, než o ňom začali rokovať v parlamente. KDH podľa neho nepodporí žiadne účelové novely, ktoré by mali znížiť tresty ľuďom blízkym tejto vláde. Čistky v polícii zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho ďalšie kroky kritizovali viacerí, vrátane exministra vnútra Romana Mikulca (hnutie Slovensko).

Prvým ministrom, ktorý sa postavil k rečníckemu pultíku, bol krátko pred šiestou minister životného prostredia Taraba. V úvode skritizoval Majerského, ktorému pripomenul, že mohol byť vo vláde so Smerom, SNS a Hlasom a mal možnosť do nej vstúpiť, no odmietol to. „Cielene do nej nevstúpil a rozhodol sa sedieť v opozícii s Progresívnym Slovenskom,“ reagoval. Skritizoval aj bývalého šéfa envirorezortu Jána Budaja, a to v akom stave po sebe zanechal ministerstvo.

Národnú radu SR čaká podľa Tarabu legislatívna smršť. Presne vieme, kedy s akým zákonom prídeme,“ povedal. Vladimíra Marcinková (SaS) označila za absurdné, že Taraba využil priestor v NR SR na „kopnutie si“ do opozičnej strany miesto toho, aby bližšie predstavil PVV. Prístup kabinetu k rokovaniu o jeho programovom vyhlásení označila za dôkaz, že vláda svoj program vníma ako zdrap papiera a nepovažuje ho za dôležitý.

Po prvotných útokoch Taraba neskôr ako jediný minister obhájil v parlamente svoju kapitolu o životnom prostredí. Prihlásil sa aj druhýkrát a začal program rozoberať bod po bode. Marcinkovej vytkol, že „vie iba písať statusy o Romane Tabak“. Reformu súdnej mapy označil za „primitívny realitný biznis v Bratislave“.

Matovič vo svojom živle a Pročkov výbuch

Rozprava prebiehala pomerne pokojne, s výnimkou vystúpenia Igora Matoviča. Koalícii pripomenul predvolebné sľuby, ktoré podľa neho neplnia, kritizoval, že dôchodcov okradnú a nedodajú im 13. dôchodok a že okrádajú aj rodiny a deti. Vyzdvihoval svoju vládu aj vládu Eduarda Hegera.

Tvrdil, že jeho prijali opatrenia na pomoc týmto skupinám napriek krízam, pričom vlády Smeru podľa neho za osem rokov hojnosti urobili na pomoc ľuďom málo. Hovoril o rozkrádaní štátu a korupcii. Kritizoval aj vládne návrhy predložené na aktuálnu schôdzu NR SR. Novela zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa neho zoberie ľuďom nárok na včasné zákroky. Vo svojom prejave použil Matovič viaceré vulgarizmy.

„Aha, a ešte sa smeje, ako priblblý, ako lečo. Smeje sa, že okradli ľudí. Ako sa voláte, pane? Rád sa zoznámim, sme tu ako žaby v hrnci, bohužiaľ,“ povedal. Narážal na poslanca Smeru Jaroslava Mega, ktorý pred schôdzou zložil sľub ako náhradník. Podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý vtedy schôdzu viedol, Matoviča upozornil, že keď bude pokračovať v podobnom jazyku, vypne mu mikrofón.

Ten sa mu o pár minút vypol. „Poprosím mikrofón,“ povedal Matovič. Žiga poprosil o kontrolu technikov, mikrofón mu zapli, vraj si ho Matovič vypol sám stlačením jednotky. „Skúšam jednotku a nič sa nevyplo. Poprosím vás nabudúce nevypínať mi mkrofón,“ dodal a pokračoval v rozprave so zvýšeným hlasom. „Vy na tejto schôdzi idete opäť zabíjať ľudí. Takto ste ich zabíjali počas 12 rokov, čo ste tu vládli,“ hovoril. Predseda Slovenska však kritiku smeroval aj do vlastných opozičných radov, a to najmä na stranu SaS. „Progresívnych novinárov“ vinil za nástup Ficovej vlády.

Šimečkovi vyčítal, že sľuboval slušnejšiu opozičnú politiku. „Myslíte, že s tými tichučkými blábolami niečo vyhráte?“ pýtal sa Matovič. SaS, PS, KDH ani hnutie Slovensko vládny program nepodporia. Parlament z letargie prebudil výbuch smiechu poslanca Jozefa Pročka (Slovensko). Dôvodom bola faktická poznámka poslanca za SNS Pavla Ľuptáka, ktorý v povedal, že žiadne dezinformačné weby neexistujú, Pročko sa začal hlasno smiať a počuť ho bolo ešte niekoľko minút.

Diskusia k PVV bude trvať niekoľko dní, čo nie je nič výnimočné. Bolo tomu tak aj v minulosti. Pri schvaľovaní programu Matovičovho kabinetu trvala zhruba päť dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica na premiérskom poste striedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. V roku 2016, keď o dôveru NR SR žiadal predchádzajúci Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.

Blaha, médiá a neúspešné opozičné pokusy

Ešte pred začiatkom rozpravy k PVV zablokovala koalícia mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Ľuboša Blahu, ktorú iniciovalo KDH. „Návrh sme neschválili, tým pádom považujem druhú schôdzu za skončenú,“ skonštatoval Pellegrini. „Na videách je veľkým hrdinom, neváha na oficiálnej pôde zosmiešniť prezidentku SR alebo Európsku úniu, zodpovednosť za svoje kroky ale niesť odmieta. Bol by som naozaj rád, aby sa takéto hlúpe a detinské gestá už v Národnej rade SR neopakovali,“ reagoval Šimečka.

Vysmiaty Blaha si potom podal ruku s kolegami v sále, výnimkou nebol ani predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas). Svoju kanceláriu plánuje nechať tak, ako si ju „vyzdobil“, len ju viac nebude nakrúcať. Vraj si všetko s Pellegrinim povedali a nechce sa k tomu vracať. Pellegrini sa vyjadril, že sa nebude znižovať k tomu, aby niekomu kontroloval kanceláriu. Poslanec Smeru Richter uviedol, že Blaha si to nemal nakrúcať, ale to je tak všetko. Opozícia kritizovala, že nemala možnosť ani vystúpiť v rozprave a KDH nevylúčilo, že sa ho bude pokúšať odvolať znova.

Opozícia sa okrem toho snažila doplniť program schôdze o niekoľko bodov. S procedurálnymi návrhmi vystúpili traja poslanci vrátane Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorá navrhla, aby sa do programu schôdze zaradiť bod, že všetky médiá majú mať rovnaký prístup k informáciám. Poslanci ho neschválili. Reagovala tak na to, že premiér sa rozhodol preskúmať akreditácie novinárov z Markízy, Denníka N, denníka SME a Aktualít.

Druhý bod bolo odsúdenie šikany policajného dôstojníka Ladislava Koteka. Ide o reakciu na zásah v Jablonovom. Ani jeden návrh neschválili. Na margo médií Pellegrini povedal, že v parlamente sú vítaní všetci, no Úrad vlády na to má právo.