ONLINE: Poslanci pokračujú v rozprave k programu: Vystúpiť má ešte viac ako 30 rečníkov, rokovať sa zrejme bude do desiatej

Poslanci včera krátko po jednej poobede začali rozpravu k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Ako prvý vystúpil s príhovorom premiér Robert Fico (Smer), po ňom nasledoval podpredseda parlamentu Michal Šimečka a následne šéf Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Fico vydržal v pléne zhruba hodinu. Koaliční poslanci nie sú veľmi aktívni. Z ministrov ako jediný vystúpil šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba. V rozprave má vystúpiť ešte viac ako 30 poslancov. Ak chcú PVV schváliť do konca týždňa, museli by si poslanci schváliť nočné rokovanie.

poslanci pokračujú v rozprave od deviatej hodiny ráno

ako prebiehal prvý deň schôdze si môžete pozrieť vo včerajšom ONLINE Pravdy

za poslanecký klub Smeru vystúpil Ján Richter, povedal, že koaliční poslanci sa veľmi zapájať nebudú

z ministrov ako jediný vystúpil Tomáš Taraba, ktorý hovoril o blížiacej sa legislatívnej smršti

V úvode rozpravy vystúpil s príhovorom Robert Fico Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 15:24 Do konca kalendárneho roka 2023 je naplánovaná už len jedna riadna schôdza Národnej rady (NR) SR. Začať sa má 6. decembra. Vyplýva to z harmonogramu zverejneného na webe parlamentu. Návrhy zákonov, ktoré chcú poslanci na plánovanej schôdzi prerokovať, by mali predložiť do 20. novembra. Následne by k nim mali zasadnúť aj jednotlivé výbory. Okrem plánovanej riadnej schôdze sa môžu poslanci zísť aj na prípadných mimoriadnych rokovaniach. (tasr)

Aktualizované 14:48 Po ôsmich rokoch sa k rečníckemu pultu vracia Alojz Hlina. V úvode začal hovoriť o Štefanovi Kuffovi, ktorý chce intronizovať Krista za kráľa Slovenska. Osobne ho to uráža. Ako reagovali poslanci si môžete prečítať v ďalšom článku.

Aktualizované 14:17 Rozprava pokračuje, vystúpil v nej poslanec PS Tomáš Valášek. Hovoril o hrozbe, ktorú Vladimír Putin pre Slovensko predstavuje.

Aktualizované 13:12 Doobedu sa vo vestibule dostali do menšej potýčky Igor Matovič (hnutie Slovensko) a Ján Mažgút (Smer) počas toho, ako mali po sebe vystúpiť v RTVS. Matovič ho chcel trochu poštuchnúť, nakoniec bolo vystúpenie oboch v živom vstupe zrušené.

Aktualizované 13:10 Schôdza k PVV bude dnes zrejme trvať do desiatej večer, poslanci by mali o tejto zmene hlasovať na grémiu.

Na rokovanie vlády prišiel aj Robert Kaliňák Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 12:05 Schôdza je prerušená do druhej poobede.

Aktualizované 11:48 Kedy sa bude hlasovať o dôvere vláde, zatiaľ nie je jasné. Prihlásených rečníkov je ešte okolo 30 a rozprava k programovému vyhláseniu sa môže natiahnuť aj do budúceho týždňa. Niektorí poslanci hovoria o „šumoch“ o nočnom rokovaní. Vedenie NR SR zatiaľ o ničom nevie, zvolať by sa muselo grémium, kde by to poslanci schválili.

Vystúpenie Vladimíry Marcinkovej Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 11:39 V rozprave vystupuje poslankyňa PS Simona Petrík, ktorá sa vzdala postu vicežupanky BA kraja. Poukazuje na problém riešenia materských škôl.

Aktualizované 10:02 Do sály prišiel aj minister obrany Robert Kaliňák.

Foto: Pravda kaliňák, fico, pvv, parlament Do sály prišiel aj minister obrany Robert Kaliňák.

Aktualizované 9:57 V rozprave vystupuje Peter Pollák, na vystúpenie Marcinkovej neboli faktické poznámky. Ak by chcel parlament stihnúť hlasovať o PVV vo štvrtok večer, museli by rokovať až do noci, keďže prihlásených je ešte okolo zhruba 40 rečníkov, čo je viac ako 13 hodín čistého času bez prestávky a faktických poznámok v rozprave. Každý poslanec má priestor 20 minút. „Nechcem veriť, že Robert Fico je ešte väčší extrémista ako Milan Mazurek. Toto volebné obdobie má šancu to dokázať,“ povedal v rozprave Pollák.

Aktualizované 9:46 V príhovore vystupuje poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. „Občania podľa mňa nepotrebujú, aby ste hovorili bez papiera, ale aby ste vládli bez korupcie. Ja budem hovoriť s papierom,“ povedala. V úvode analyzovala heslo PVV „lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie“. Lepšie bude podľa nej na Slovensku, aj keby Ficova vláda neurobila nič. Pýta sa, či sa majú cítiť bezpečnejšie novinári, na ktorých neustále útočí a pripomenula vraždu novinára Jána Kuciaka, ktorá stále Fica kreslo premiéra.

Aktualizované 9:32 Po dlhej dobe sa v rozprave ozval koaličný poslanec. Ide o Jána Blcháča zo strany Hlas. Opozičných poslancov upozornil na to, že programové vyhlásenie je navrhnuté tak, že ponúka presné zákony a pripomenul slová ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o legislatívnej smršti. „Za každou jednou vetou alebo odstavcom je zákon, ktorý sem príde a vtedy keď príde, tak sem príde a vstúpi do odbornej diskusie,“ povedal.

Aktualizované 9:15 Z ministrov je v sále šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková, do sály krátko po deviatej prišiel aj premiér Robert Fico. Včera sa na rokovaní zdržal zhruba hodinu.

Foto: Pravda Robert Fico, PVV, parlament, schôdza Krátko po deviatej prišiel do sály aj premiér Robert Fico

Aktualizované 9:12 Ako prvý vystupuje v rozprave Martin Šmilňák, ktorý začal príhodami z cesty vlakom a z parlamentnej jedálne. Od ľudí počúval ako je všetko na p***, čo si o sebe poslanci myslia, či sú nadľudia a podobne. Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha ho upozornil, aby rozprával k téme a venoval sa programovému vyhláseniu. Šmilňák sa venuj najmä školstvu a kritizuje, že v sále nie je minister školstva Tomáš Drucker.

Aktualizované 9:10 V sále je oproti včerajšku oveľa menej poslancov, chýba väčšina poslancov Smer, hnutia Slovenska, SaS či PS. V sále nie je ani šéf liberálov Richard Sulík, ktorý sa včera zdržal iba na tlačovke a po chvíli odišiel.

Aktualizované 8:40 Kým prvý deň ešte aký taký záujem o rozpravu bol, v stredu ráno zíva parlament prázdnotou.

Foto: Pravda parlament, PVV, druhý deň, prázdnota Krátko pred deviatou je parlament prázdny.

Diskusia o PVV pokračuje, prihlásených ostalo asi 40 rečníkov

Do diskusie ostalo písomne prihlásených ešte zhruba 40 rečníkov, po nich sa budú môcť poslanci hlásiť aj ústne. Diskusia k PVV trvala aj v minulosti viac dní. Napríklad pri schvaľovaní programu kabinetu Igora Matoviča trvala zhruba päť dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov.

Pellegrini: Slovensko preberáme v katastrofálnom stave Video Zdroj: TV Pravda

Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica na premiérskom poste striedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. V roku 2016, keď o dôveru NR SR žiadal predchádzajúci Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.

Vládny program v utorok predložil poslancom premiér Fico a požiadal o vyslovenie dôvery jeho vláde. Apeloval na dodržiavanie ústavy a medzinárodného práva. Vystúpil aj predseda parlamentu Pellegrini (Hlas). Deklaroval, že vláda sa bude snažiť naplniť nádej občanov na lepší, pokojnejší a bezpečnejší život.

Podľa Šimečku je PVV zaseknuté v minulosti Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Diskusii dominovali vystúpenia opozičných poslancov. Vládnemu programu vyčítali, že je málo konkrétny. Z členov vlády vystúpil okrem premiéra len minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Vládnemu programu sa venovali aj parlamentné výbory. Zahraničný výbor odporučil plénu vládny program nepodporiť. Uznesením chce tiež výbor vyzvať vládu, aby odsúdila vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine, pokračovala v poskytovaní všestrannej pomoci Ukrajine aj v modernizácii slovenskej armády.