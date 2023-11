Kuffov návrh vyhlásiť Ježiša za kráľa Slovenska pobavil kňazov, KBS sa dištancuje. Lux záznam zostrihal

Kuffa myšlienku prezentoval v pondelok na omši v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, kde vyzval biskupov, aby intronizovali (slávnostné nastolenie vládcu na trón, pozn. red.) Krista za kráľa Slovenska, upozornil na to denník Postoj.

Kuffovi slovo udelil so súhlasom arcibiskupa Jána Oroscha trnavský dekan Jozef Gallovič. Politik, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, vyzval biskupov, aby celý proces prebehol aj za účasti vlády. „Za ministerstvo kultúry dávame prísľub…, že budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby (sa) čo najskôr dosiahlo to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ vyhlásil Kuffa, ktorý sa v roku 2020 dostal do parlamentu na kandidátke neonacistickej ĽSNS a predtým pôsobil v OĽaNO a KDH. Momentálne čelí spolu so synmi Filipom a Gregorom obžalobe za vyhrážanie sa a fyzický útok na farmára z Kežmarku, ktorému hrozili smrťou.

Denník tiež upozornil, že niektorí kňazi sa slovách Kuffu zabávali, iní zasa netajili svoj údiv a rozpaky. A našiel sa aj taký, ktorý sa zdvihol a odišiel.

Konferencia biskupov Slovenska sa v reakcii na Kuffove slová od nápadu dištancovala. „Konferencia biskupov Slovenska sa dištancuje od slov, ktoré zazneli v prejave zástupcu Ministerstva kultúry počas Trnavskej novény, ktorú každoročne pripravuje Trnavská arcidiecéza,“ uviedla KBS na svojom webe.

„Chrám je miestom modlitby a nemá byť priestorom pre apely, ktoré rozdeľujú veriacich. Miešanie politickej agendy s duchovným slovom vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie, ktorým rozumieme,“ dodala strešná organizácia biskupov.

Pomýlil si staroslovienčinu so slovenčinou

Kuffa tiež pripomenul 1160. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda. „Títo dvaja muži boli diplomati, ktorí prepojili východ so západom. To je ten most, ktorý tuná bol. Viete, taká obrovská udalosť, ktorá sa tu udiala pred 1160 rokmi. Jak otec nuncius si tu lámal jazyk so slovenčinou, pred takýmito vekmi zaznela v Lateránskej bazilike liturgia v slovenčine. To bola mimoriadne veľká udalosť. Slovenčina sa stáva štvrtým liturgickým jazykom na celom svete,“ hovoril Kuffa.

Štvrtým liturgickým jazykom sa vtedy v skutočnosti stala staroslovienčina, slovenský jazyk v 9. storočí ešte neexistoval, pripomína Postoj.

Prenos z omše vysielala televízia Lux, ale záznam neskôr stiahla zo sociálnych sietí a úplne aj z archívu. Neskôr ho však vrátila do svojho archívu, ale asi 10-minútová časť, kde reční Kuffa, chýba. Záznam tak bol zostrihaný. V čase cca 1:52 hod chýba spomínaných asi 10 minút príhovoru Kuffu.

V roku 2016 korunovali Ježiša Krista za kráľa v Poľsku, na korunovácii sa zišli tisíce ľudí vrátane prezidenta Andrzeja Dudu a niekoľkých poslancov, uviedol k tejto súvislosti web Štandard.

Kuffov kontroverzný návrh nie je prvý z jeho dielne. Vlani po vzore Maďarska navrhoval, aby sa deťom na školách nesprístupňovali vyučovacie predmety, učebnice, učebné texty a pracovné zošity propagujúce zmenu pohlavia, homosexualitu alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení. Taktiež sa v školách a školských zariadeniach mala zakázať činnosť združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality či zmenu pohlavia. Poslanci tento návrh odmietli.

V roku 2013 zase Kuffa žiadal vtedajšieho šéfa parlamentu Pavla Pašku, aby poslancov – „východniarov“, ktorí nepredkladajú na schôdzi zákony, uvoľnil z rokovacieho dňa o 13:00. Bez obednej prestávky pritom národná rada rokuje do 14:00.