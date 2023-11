Puškár pred súdom. Štát maril vyšetrovanie, kontaktoval ma šéf piťovcov, uviedol otec Tupého

Obžalovaný Adam Puškár prichádza v sprievode príslušníkov ZVJS do súdnej siene na Mestský súd Bratislava I, kde sa začal súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. 15. november 2023.

Podľa obžaloby Puškár 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.

Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obhajoba označila obžalobu za nezákonnú, keďže neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, označila ju aj ako predčasne podanú. Z tohto dôvodu obhajcovia Puškára navrhli vrátenie veci do prípravného konania.

Samotný obžalovaný vinu odmietol. „Chcem vyhlásiť, že som nevinný v plnom rozsahu," vyhlásil Puškár. Zároveň však povedal, že v tomto štádiu konania využije svoje právo nevypovedať. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica uviedol, že otec, matka, ako aj brat Daniela Tupého si uplatňujú nemajetkovú ujmu, každý v hodnote 250 000 eur. Dôvodom podľa neho je, že slovenské štátne orgány dlhú dobu neboli schopné prípad uzavrieť, dokonca preukázateľne kryli páchateľov. Tiež poukázal na snahu vykresliť obeť ako drogovo závislého človeka, ktorý si za svoju smrť „mohol sám". To podľa neho ešte znásobilo bolesť pozostalých zo straty syna a brata.

Zmaril štát vyšetrovanie?

Otec obete Daniel Tupý st. pred súdom vyhlásil, že osoby, ktoré sú uvedené v obžalobe, boli orgánom činným v trestnom konaní známe do dvoch až štyroch mesiacov od skutku. Potom však prípad dostala na starosti nová vyšetrovateľka, ktorá vyšetrovanie otočila iným smerom. „Dá sa povedať, že ho zmarila,“ skonštatoval Tupý st. Doplnil, že je presvedčený, že v tejto súvislosti došlo k trestnému činu marenia vyšetrovania a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Vyšetrovanie sa neskôr zameralo na osoby spájané so skupinou „piťovcov“. Tupý st. v tejto súvislosti povedal, že ho kontaktoval samotný šéf skupiny Juraj Ondrejčák. Na spoločnom stretnutí mu povedal, že jeho ľudia sa na mieste skutku nenachádzali. Podľa Ondrejčáka však na mieste bola osoba s prezývkou Alarm, ktorá mala aj zakrvavené šaty. „Neskôr sa to potvrdilo,“ povedal otec Daniela Tupého. Vyšetrovacie orgány však podľa neho toto neriešili a obvinili a nakoniec aj obžalovali osoby z prostredia piťovcov. Tie boli však nakoniec oslobodené. Tupý st. tiež povedal, že v súvislosti s prípadom sa v roku 2006 stretol aj s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ten mu konkrétne predstavil spomenutú novú vyšetrovateľku s tým, že ona má teóriu, ktorá je „na hrane“. „A on, že s tým nechce mať nič spoločné,“ dodal Tupý st.