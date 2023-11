Čaputová: Na sociálnych sieťach je masívna záplava lží, ani náš právny systém na ňu nevie reagovať

Právny systém na Slovensku nie je schopný efektívne reagovať na masívnu záplavu lží na sociálnych sieťach. Poukázala na to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa zúčastnila na stredajšej konferencii Pravda a lož na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Tá je spojená s výročím Nežnej revolúcie a Medzinárodným dňom študentstva.

„Medzi ľuďmi, medzi spoločenstvami sa postupne vytráca dialóg a vzájomné interakcie sa presúvajú do pásma konfliktu, ktorý už nie je tvorivým sporom,“ skonštatovala hlava štátu. Pravda podľa nej prestáva byť dôležitá a lži sú povyšované na názor.

Čaputová: Slovensko čelí dezinformáciám o voľbách

Video

„Ich záplava je vďaka sociálnym sieťam taká masívna, že ani náš právny systém na ňu nie je schopný efektívne reagovať. Pritom je jasné, že čo platí online, musí platiť aj offline. Ak nebudeme k vymožiteľnosti práva pristupovať dôsledne, môžeme ohroziť demokraciu samotnú,“ doplnila.

Úpadok empatie či úcty však podľa nej nemožno napraviť len cez právne predpisy. „Tieto hodnoty sa musia prejaviť aj v tom, ako sa k sebe správame. Potrebujeme ich vrátiť do verejného života, do výkonu moci, do nášho vzdelávacieho systému a profesionálneho života,“ podotkla.

Ideu Nežnej revolúcie, že pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou, si podľa nej treba pripomínať aj v súčasnosti. „Ak takéto vybavenie stačilo na víťazstvo demokracie, nepochybne nám efektívne pomôže aj pri jej ochrane. Musí sa však nájsť dostatočný počet nasledovníkov,“ dodala.