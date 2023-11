Kristus kráľ Slovenska? Politici reagujú na Kuffove vyjadrenia, Šimkovičová o tom vraj nevedela

Okrem programového vyhlásenia vlády rezonovala v parlamente medzi poslancami aj ďalšia téma. Štátny tajomník rezortu kultúry Štefan Kuffa totiž na cirkevnej pôde oznámil zámer, že Kristus by mal byť intronizovaný za kráľa Slovenska. V koalícii hovoria o tom, že bol jeho osobný názor. V prejave však hovoril za ministerstvo kultúry, to zatiaľ na otázky Pravdy nereagoval. Opoziční poslanci sú pohoršení. Ako na to reagujú?

Predseda parlamentu Peter Pellegrini nepredpokladá, že také niečo bude niekedy predmetom rokovania koalície. Pravda sa pýtala poslancov, čo si o tom myslia.

Hlinu Kuffovo vystúpenie uráža Video Zdroj: TV Pravda

Je to jeho osobný postoj

Podľa Pellegriniho išlo len o „nejaké vyjadrenie Kuffu na TV Lux pri nejakej príležitosti“. „Je to názor pána Kuffu. Je to jeho osobný postoj veriaceho človeka, nie postoj vlády ani vládnej koalície,“ uviedol predseda Národnej rady (NR) SR.

Foto: TASR, Jaroslav Novák PVV, Peter Pellegrini Na snímke predseda NRSR Peter Pellegrini (Hlas-SD) reční počas 3. chôdze NRSR k Programovému vyhláseniu vlády (PVV).

Osobne si myslí, že v tejto oblasti je všetko v poriadku. „Patrónkou Slovenska je Sedembolestná Panna Mária, ktorú si pripomíname v Šastíne. Myslím si, že takto to veriaci vnímajú a myslím si, že takto je to z pohľadu prekrývania viery a chodu štátu za postačujúce,“ povedal. „Nemyslím si, že toto bude niekedy predmetom rokovania koalície.“

Považuje vystúpenie Kuffu v kostole za vhodné? „Keď cirkev a biskupi dovoľujú vystupovať na svojich podujatiach štátnym tajomníkovi, musíte sa pýtať cirkvi, či im nevadí vystupovanie politikov na ich podujatí. Opačne sa nič také nestalo. V parlamente nevystupoval biskup. To si musí zodpovedať biskup,“ dodal.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek hovorí, že ide o hodnotové vecí, ktoré sú pre každého veľmi subjektívne. „Ja by som si nikdy nedovolil kritizovať názor niekoho iného v tomto smere. Nikto nerieši môj vnútorný hodnotový svet, tak ja si nedovolím tiež riešiť nikoho. Sú to vonkajšie prejavy, ktoré zoberiete alebo nezoberiete na vedomie,“ povedal.

Na margo jeho agitácie na cirkevnej pôde Jarjabek zdôraznil, že pokiaľ neporušil zákon, je to v poriadku. „Ide o post štátneho tajomníka rezortu kultúry, ktorý podlieha zákonu. Pokiaľ neporušil žiadny zákon, tak nemáme čo kritizovať. Je tu množstvo poslancov, ktorých by ste mohli zaradiť do formy sektárstva, sú tu takí a je to ich hodnotoví svet. Pokiaľ dodržujú zákony, niet dôvod, prečo by sme do týchto vecí išli. Minimálne by to bolo trúfalé,“ uviedol.

Ani Jarjabek si nemyslí, že prezentuje názor rezortu, aj keď to Kuffa vo svojej reči povedal. „Myslím si, že keď vystupujú subjektívne takýmto spôsobom, to ešte neznamená, že prezentujú názor rezortu. Lebo rezort nie sú len oni, ale všetky inštitúcie, ktoré pod rezort patria. A tie inštitúcie majú určite iný názor, ako pán Kuffa,“ dodal.

Šimkovičová o tom vraj nevedela

Rezort kultúry zatiaľ vyjadrenie Kuffu nekomentoval a neodpovedali ani na otázky Pravdy, či ministerstvo o takejto iniciatíve vedelo. Poslanec za SNS Roman Michelko však uviedol, že Kuffovo vyjadrenie nebolo predmetom žiadnej dohody na ministerstve. „Ministerstvo je monokratický orgán, všetky tieto veci má pod palcom ministerka. Túto informáciu nemala, je to skôr osobný názor alebo apel štátneho tajomníka. Myslím, že rezort kultúry k tomu bude skôr alebo neskôr dávať stanovisko,“ povedal predseda kultúrneho výboru.

Foto: TASR/Jaroslav Novák SR premiér Fico ministerstvá návšteva MK Šimkovičová BAX Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) počas brífingu po spoločnom stretnutí na rezorte kultúry v Bratislave 6. novembra 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Kuffa to však prezentoval ako postoj za celý rezort kultúry. „Možno to tak vyznelo, ale aj keď to tak vyznelo, nebolo to konzultované,“ povedal Michelko s tým, že na ministerstve bude zrejme úzus, že všetky oficiálne vyhlásenia musia ísť cez ministerku a tlačové oddelenie.

Zlyhanie, konšpirácie a pretláčanie agendy

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič povedal, že je každého osobná vec, či bude Krista považovať za svojho kráľa. „Pre mňa je dôležitejšie, že žiaden politik by nikdy nemal mať priestor na to, aby vystupoval na akejkoľvek cirkevnej udalosti,“ povedal Matovič s tým, že sa ho to dotýka, keďže ide o trnavskú novénu, kam chodieval.

„Keď tam akýkoľvek politik dostal priestor, je to obrovské zlyhanie, bohužiaľ, jediného človek a to je arcibiskup Orosch. Mrzí ma to, a zároveň som veľmi rád, že Konferencia biskupov Slovenska sa voči tomu veľmi striktne a rázne ohradila,“ reagoval.

Vystúpenie Igora Matoviča počas rozpravy Video Zdroj: TV Pravda

Poslanec PS Michal Truban považuje Kuffove slová za smiešne. „Ono to ukazuje, ako by to vyzeralo, keby tu vládli konšpirátori. Aj pán Kuffa viackrát šíril konšpirácie a potom vidíme, čo oni považujú za problém Slovenska a ako by ho chceli riešiť. Celé jeho vystúpenie mi príde smiešne,“ povedal.

Aký signál spoločnosti rezort kultúry svojím nejednotným postojom vysiela? „Podľa mňa je to signál aj pre ich voličov, že ak si budú voliť konšpirátorov a ľudí, ktorí budú pretáčať pravdu a svoje správanie a myslenie nemajú založené na reálnych základoch, ale na konšpiráciách, tak potom vidíme, že keď sa dostanú k moci, neriešia problémy ľudí, ale fantazmagóriu,“ do­dal.

Poslanca SaS Alojza Hlinu to vyslovene uráža a Kuffovým správaním bol pobúrený. „Nech sa všetci títo priekupníci s vierou neťahajú do kostolov. Poškodzuje to enormným spôsobom vieru a som z toho zhrozený. Očakávam vyjadrenia aj iných zástupcov vlády, keď jeden zástupca vlády Štefan Kuffa povedal, že budú iniciovať, aby sa inicioval Kristus za kráľa Slovenska… Naozaj, už prestaňme,“ povedal Hlina.

Miešanie náboženstva a politiky nie je správne ani podľa Mariána Viskupiča (SaS). „V tomto prípade pán Kuffa rieši niečo, čo nie je problémom a niečo čo do politiky nepatrí. Ako politik by nemal riešiť takéto veci,“ uviedol a odporučil Kuffovi, aby sa venoval riešeniu skutočných problémov Slovenska a nevymýšľal „takéto nezmyselnosti“.

Šimkovičovej štátny tajomník sa podľa neho snaží pretlačiť svoju agendu. „Možno by stačilo, ak by a pozrel do ústavy, kde je napísané, že sa neviažeme na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Počul som ho o tom často hovoriť, tak navrhujem, aby si ju prečítal a riadil sa ňou,“ hovorí poslanec.

Obáva sa ďalších iniciatív zo strany rezortu kultúry? „Keď vidím, ako a z koho je zložený klub SNS a aj akí sú ich zástupcovia v exekutíve, som presvedčený, že budú prenášať rôzne menej alebo viac absurdné riešenia, ale zároveň som presvedčený, že ostatné koaličné strany budú takéto extrémnosti blokovať,“ uviedol s tým, že verí, že absurdné iniciatívy sa zrejme do reality nedostanú. „Verím, že ostatné strany koalície budú trochu SNS disciplinovať,“ dodal poslanec.

Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková sa stotožňuje so stanoviskom Konferencie biskupov Slovenska. „V mnohých veciach by si mali politici uvedomiť, na akom pódiu vystupujú. Myslím si, že kostol nie je na takéto prejavy vhodný,“ povedala. Podľa nej ide hlavne o Kuffovu iniciatívu. „Treba si uvedomiť, že on predstavuje nejakú inštitúciu a, samozrejme, že potom to vyzerá ako oficiálne vyjadrenie,“ dodala.