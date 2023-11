Svedok ukázal, ako bili Tupého. Paškvil, tvrdia advokáti Puškára. Rodina ho chce vidieť na lavici obžalovaných

Právny zástupca rodiny zavraždeného Daniela Tupého Roman Kvasnica Video Zdroj: TV Pravda

Hlavné pojednávanie v prípade vraždy Daniela Tupého sa začalo v stredu na Mestskom súde Bratislava I v Justičnom paláci. Puškára, ktorý je väzobne stíhaný, priviedli pred sudcu Romana Fitta kukláči. Detaily noci, kedy prišli o syna, si museli znovu vypočuť aj rodičia zosnulého.

Podľa obžaloby Puškár 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená.

„Som nevinný v plnom rozsahu,“ vyhlásil Puškár a rozhodol sa nevypovedať. Jeho obhajcovia trvajú na tom, že za žiadnych okolností nemohol vraždiť. Obžalobu označili za nezákonnú a nedôvodnú, keďže neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, a je podľa nich predčasne podanú. Z tohto dôvodu obhajcovia Puškára navrhli vrátenie veci do prípravného konania. Považujú ju za „paškvil“ a veľmi zlý scenár veľmi zlého filmu, ktorý popiera zákony fyziky, mechaniky a logiky.

Malíček počas čítania obžaloby pozeral väčšinu času do zeme, Puškár sa viackrát snažil zachytiť jeho pohľad.

Puškár, obžalovaný z vraždy Daniela Tupého, sa postavil pred súd Video Zdroj: TV Pravda

Otcovi po smrti volal Piťo

Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica uviedol, že otec, matka, ako aj brat si uplatňujú nemajetkovú ujmu, každý v hodnote 250 000 eur. Dôvodom podľa neho je, že slovenské štátne orgány dlhú dobu neboli schopné prípad uzavrieť, dokonca preukázateľne kryli páchateľov. Tiež poukázal na snahu vykresliť Daniela Tupého ako narkomana. Každý proces im prehlbuje bôľ.

Na detaily toho, čo sa dialo pred vraždou a v noci, sa pýtali aj rodičov. Výpoveď otca prerušil obhajca Puškára, ktorý ako povedal, má problémy so sluchom. Do miestnosti napokon prišiel pracovník súdu, ktorý zariadene spojazdnil. Smrť syna oznámila rodičom dvojica policajtov s tým, že Daniel bol súčasťou bitky, bol pobodaný a zomrel. „Pre nás to bol obrovský šok, náš syn bol absolútne nekonfliktná povaha, svojím zmýšľaním bol humanista, filozof, básnik,“ opísal otec. Mama mu večer pred smrťou volala, že mu kúpila kabát a Daniel jej povedal, že ide na skúšku s kapelou.

Obhajcovia Adama Puškára považujú výpoveď Malíčka za nedôveryhodnú Video Zdroj: TV Pravda

Otec Daniela Tupého priblížil, že po vražde šli do nemocnice a potom sa stretli s vyšetrovateľkou Halászovou, ktorá prípad viedla od začiatku. Páchatelia, ktorí sú uvedení v obžalobe, boli podľa jeho slov známi po štyroch mesiacoch od vraždy. Potom však stanovili novú vyšetrovateľku, ktorá ignorovala dôkazy.

„Dá sa povedať, že ten prípad zmarila," povedal otec Daniela Tupého. Neskôr prípad prevzal iný vyšetrovateľ. Mal pocit akoby sa niekto snažil zakryť páchateľov. „Toto je celé najsmutnejšie. Orgány namiesto vyšetrenie vraždy, sa podieľali na jej prekrytí“. Je presvedčený, že došlo k mareniu vyšetrovania a zneužitiu funkciu verejného činiteľa.

Daniela Tupého st. po vražde kontaktoval Juraj Ondrejcsák alias Piťo, ktorý bol považovaný za šéfa bratislavského podsvetia. Na stretnutí mu vysvetľoval, že s vraždou jeho skupina nemá nič spoločné a oznámil mu, že podľa jeho vedomostí bol pri vražde človek s prezývkou Alarm. Otca si v mene vlády po voľbách v roku 2006 zavolal minister vnútra Robert Kaliňák, aby mu predstavil novú vyšetrovateľku. Kaliňák sa vtedy vyjadril, že vyšetrovateľka má teóriu na hrane noža a on s tým nechce mať nič spoločné.

Čítajte viac Trestný právnik Burda k vražde Tupého: Aj premlčanie má svoje dôvody, nejde o akt svojvôle

Advokát robil figuranta

Samosudca Roman Fitt zakázal médiám zverejňovať detaily výpovede, aby neboli ovplyvnené svedectvá ďalších svedkov. Malíček si na podrobnosti tragického večera spomínal s problémami, no zhodovali sa so zistenia orgánov činných v trestnom konaní.

Spomínal, ako sa partia stretla v bare v Petržalke a vyrazili „do ulíc“, neskôr sa presunuli na Tyršovo nábrežie s tým, že sa pôjdu pobiť. Rozvíjajúcu sa bitku okolo skupiny mladých ľudí, ktorej súčasťou bol aj Daniel Tupý, videl najskôr z diaľky. Keď prišiel k nim, bola tam mela a chaos. Na zemi videl ležiacu osobu. Bola síce tma, no videl ako Adam Puškár robí pohyb rukou zhora nadol.

Svedok tiež pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Malíček sa tiež priznal, že boli „sympatizantmi pravicových extrémistov". Priznal tiež, že nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. V meste ich bolo takých viacero skupiniek. Na otázky, prečo sa ako svedok neprihlásil skôr, odpovedal, že partia, v ktorej bol aj Adam Puškár, sa poznala s ľuďmi, ktorých sa všetci báli.

Čítajte viac Svedok opísal, ako mal obvinený advokát zabiť Daniela Tupého

Kvasnica sa pýtal na bližší opis Puškárových pohybov. Malíček najskôr v pojednávacej miestnosti kľačal na zemi, neskôr mu ako figurant prišiel na pomoc obhajca Puškára. V jednej chvíli sa počas opisu vraždenia v miestnosti ozval dokonca chichot. Malíček si nebol celkom istý tým, ako bitka Tupého s fatálnymi následkami prebiehala, a preto mu sudca zdôraznil, aby sa rozpamätal.

Otázky mal na Malíčka aj Puškár. Pýtal sa ho na to, či bral steroidy, kde študoval, kde pracuje on a jeho manželka, prečo chcel študovať právo, a tiež to, či pozná exministra vnútra Romana Mikulca a má kontakty na agentov Slovenskej informačnej služby. Malíček z miestnosti po vypočúvaní odišiel.

Čakajú, že obvinia aj svedka Malíčka

„Mestský súd Bratislava I odročil hlavné pojednávanie na 8. januára 2024, na ktoré predvolá štyroch svedkov a znalkyňu,“ informoval po pojednávaní hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Otec zavraždeného študenta si myslí, že na lavici obžalovaných by mal sedieť aj Malíček. Ako po pojednávaní vysvetlil advokát Kvasnica, pre rodinu Daniela Tupého sú rozhodujúce tri roviny – usvedčenie Puškára, výpoveď svedka, ktorý sa v prípravnom konaní priznal, že brutálne zaútočil na Tupého, a zisťovanie toho, prečo sa prípad rieši po 18 rokoch.

„Čakáme, kedy bude svedok tiež obvinený, pretože popísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ vyjadril sa právny zástupca Tupých. Je podľa neho prirodzené, že svedok si po 18 rokoch na niektoré veci nepamätá.

Foto: TASR, Martin Baumann Daniel Tupý Rodičia zavraždeného Daniela Tupého prichádzajú do súdnej siene Mestského súdu Bratislava I, kde sa začal súdny proces v prípade vraždy ich syna - študenta Daniela Tupého 15. novembra 2023

„Áno, môže tam byť motív, že sa chce vyhnúť priamemu preukázaniu, že on sám vraždil, ale počuli sme predsa, že sa nám priznal, že nožom útočil na hlavu Daniela Tupého,“ povedal. Znalecký posudok z roku 2008 podľa neho hovorí, že aj tento útok mohol mať za následok smrť študenta. Za „strašné“ označil aj to, že študenti policajnej akadémie boli príslušníkmi extrémistických skupín. Kvasnica narážal na to, že Malíček v minulosti študoval na Akadémii policajného zboru.

Podľa advokátky Adama Puškára Michaely Matušíkovej boli svedkami v stredu toho, že Malíček si prakticky nič nepamätá a hovoril len veci, ktoré nahrávajú obžalobe. Roman Benedikovič ju doplnil a povedal, že figuranta robil pre to, aby bol nápomocný svojmu klientovi Puškárovi.

„Zdá sa vám to normálne? Ten svedok nevie ani či to bol vôbec pán Tupý, ktorého údajne mal náš klient nejakým spôsobom fyzicky atakoval,“ pýtal sa. Výsluchom svedka sa podľa neho potvrdilo, že jeho výpoveď je „paškvil“. Po stredajšej výpovedi Malíčka to bola podľa neho prokuratúra, kto dostal povestné rany do chrbta.