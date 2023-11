ONLINE: Tretí deň rozpravy: Poslancov v sále ubudlo

poslanci pokračujú v rozprave tretí deň, dnešné rokovanie bude trvať do ôsmej večer, obedná pauza sa skráti na hodinu, poslancov čaká hodina otázok

ako prebiehal druhý deň si môžete pozrieť vo včerajšom ONLINE článku Pravdy

kým počas druhého dňa pokračovala v pléne diskusia o PVV, mimo neho dominovala potýčka medzi Matovičom a Mažgútom, vyjadrenie štátneho tajomníka Štefana Kuffu a zmena volebného systému

Igor Matovič k médiám, neobišlo sa to bez konfliktu Video

Aktualizované 14:20 Pravda sa v súvislosti s vyjadreniami štátneho tajomníka Štefana Kuffu o Kristovi Kráľovi Slovenska obrátila na ministerstvo kultúry. V reakcii uviedlo, že Kuffu oficiálne nepoverilo, aby inicioval akékoľvek aktivity v spojitosti s akýmikoľvek náboženskými úkonmi. „Túto iniciatívu považuje Ministerstvo kultúry od začiatku za súkromnú aktivitu pána štátneho tajomníka,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Aktualizované 14:05 Poslanci sa po obednej prestávke vrátili k rozprave o Programovom vyhlásení vlády. Rokovanie pokračuje hodinou otázok. V pléne je aj premiér Robert Fico.

Aktualizované 13:10 Poslanci teraz majú hodinovú pauzu na obed, po nej by mala nasledovať hodina otázok.

Poslanci pokračujú v rozprave tretí deň, vystúpila Zuzana Mesterová z PS Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 12:56 K situácii ohľadom nových obmedzení pre médiá sa v rozprave vyjadril aj poslanec za SaS Ondrej Dostál. „Je to robené pod zámienkou, že treba reagovať ne hulvátske správanie predsedu hnutia kedysi zvanéeho OĽaNO Igora Matoviča, ale nijako netrestá Igora Matovič. Postihuje novinárov, divákov, poslucháčov, čitateľov. Postihuje to verejnosť, ktorá bude mať obmedzený prístup k informáciám a tým politikom, ktorí sa chcú vyhnúť nepríjemným otázkam to zjednoduší život. Teraz, keď to chceli urobiť, museli ísť nie kanálmi, ale nájsť si nejaký bočný východ z rokovacej sály, lebo inak ich novinári zastihli a pýtali sa ich. Mohli by neodpovedať, ale na kamere to vyzerá zle, keď politik uteká pred novinármi,“ povedal s tým, že vláda ide od prvých dní proti novinárom a mimovládnym organizáciám.

Foto: Adriána Belej Majerčínová, Pravda národná rada Po opatrení Petra Pellegriniho v reakcii na roztržku Igora Matoviča a Jána Mažgúta musia médiá poslancov spovedať v knižnici Národnej rady a nie na chodbe, ako bolo zvykom. Novinári musia improvizovať.

Aktualizované 12:18 Médiá majú obmedzené možnosti: Pellegrini zasiahol, čaká sa na Šipoša

Krátko pred dvanástou bola smernica zverejnená. „Zástupcom médií je umožnené robiť rozhovory, živé vstupy alebo diskusie s poslancami Národnej rady, členmi vlády SR alebo inými oprávnenými osobami, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané, len v priestore Knižnice umiestnenej vo vestibule na prízemí hlavnej budovy NR SR,“ uvádza sa v smernici. Znamená to, že obmedzení sú novinári z televízií, tlačených aj online médií. Predseda parlamentu aktuálne čaká na stanovisko predsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša. Ten sa zatiaľ nevyjadril a tlačovku ohlásil až krátko po druhej.

Roztržka medzi Matovičom a Mažgútom Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 12:01 Rozdelenie RTVS na dve verejnoprávne inštitúcie je pre stranu SaS neprijateľným krokom a považuje to za skok do minulosti. Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling pripomenul, že rozdelenie by prinieslo mrhanie peňazí. Znamenalo by to podľa neho tiež ovládnutie verejnoprávnosti politickou mocou.

Vláda podľa Gröhlinga nepriniesla žiaden argument, prečo by rozdelenie RTVS malo byť prospešné. „Spojenie týchto inštitúcií znamenalo synergiu a úspory. Ročne sa šetrilo 30 miliónov eur,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poukázal tiež na európsky trend o spájaní takýchto inštitúcií.

SaS zároveň tvrdí, že rozdelenie RTVS by bolo štrukturálnou zmenou, čo znamená možnosť „vyhodiť“ všetkých terajších vedúcich predstaviteľov. „Štrukturálna zmena umožňuje meniť vedenie RTVS,“ povedal René Parák z SaS.

Aktualizované 10:46 V rozprave má vystúpiť ešte 11 poslancov, potom sa môžu hlásiť ďalší aj ústne. Ak by sa nikto neprihlásil, teoreticky je možné, že parlament stihne schôdzu ukončiť aj dnes, otázne je, kedy by sa hlasovalo. Štandardne poslanci hlasujú o 11:00 a o 17:00. Je málo pravdepodobné, že by stihli hlasovať dnes. Dnes rokujú poslanci do ôsmej večer.

Aktualizované 10:05 Hodinu otázok ovládne poslanec za SaS Ondrej Dostál.

Aktualizované 9:37 „Ráno som vydal pokyn na zmenu smernice, ktorý sa týka zmeny fungovania médií,“ povedal na začiatku schôdze Pellegrini. Živé vysielania a mediálne výstupy sú možné len v priestoroch knižnice a tlačovkovej miestnosti, kým ho Šipoš neuistí, že sa podobné incidenty nebudú opakovať. „Ihneď, ako ma uistí, túto smernicu zruším a vrátime sa späť ku klasickému fungovaniu,“ povedal.

Incident Mažgúta s Matovičom má dohru Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 9:31 Predseda vlády Robert Fico dnes navštívi ministerstvo hospodárstva, stretne sa s jeho vedením a oboznámi sa s aktuálnou situáciou v rezorte.

Aktualizované 9:18 Do rozpravy sa prihlásil ďalší poslanec PS Ján Hargaš. V úvode poprosil ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho, aby počúval. „Mohlo by vás to zaujímať,“ povedal mu. Rušilo ho, že sa rozpráva s ministrom obrany Robertom Kaliňákom.

Aktualizované 9:14 V rozprave ráno vystúpila poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Mesterová. Na svoje vystúpenie využila len polovicu určeného času. Rozprava ide plynulo, v sále chýbajú viacerí poslanci vrátane celého klubu SaS, viacerých poslancov Smeru či hnutia Slovensko.

Aktualizované 9:10 Predseda parlamentu Peter Pellegrini včera v sále napomenul poslanca Igora Matovič, ktorý sa dostal do potýčky s poslancom Smeru Jánom Mažgútom. Pred živým vstupom RTVS ho začal provokovať, Mažgút sa s ním naťahoval a následne odmietol vystúpiť v živom vstupe. Pellegrini následne oznámil zákaz mediálnych výstupov a živých vstupov, kým ho šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš neubezpečí, že sa nič podobné opakovať nebude.

V rozprave má vystúpiť viac ako 15 rečníkov rečníkov

Prihlásených je ešte 16 rečníkov. Po nich budú mať zákonodarcovia možnosť prihlásiť sa aj ústne. Diskusia sa začala v utorok (14. 11.). Vládny program predložil premiér Robert Fico (Smer) a požiadal parlament o vyslovenie dôvery. Apeloval na dodržiavanie ústavy a medzinárodného prá­va.

V úvode diskusie vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka (PS). Diskusii dominovali uplynulé dva dni vystúpenia opozičných poslancov. Vládnemu programu vyčítali, že je málo konkrétny. V dokumente im chýbajú jasné ciele aj s časovým harmonogramom. Svoj program vláda schválila v pondelok (13. 11.). Každá nová vláda musí podľa Ústavy SR do 30 dní od svojho vymenovania predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru.