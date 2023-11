Roztržka medzi poslancami. Pellegrini zasiahol, čaká na Šipoša. Matovič zatiaľ "cvičí" s médiami

Počas tretieho rokovacieho dňa prekryl rozpravu o programovom vyhlásení vlády opäť incident medzi lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom a poslancom za Smer Jánom Mažgútom. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini sľuboval, že sa do parlamentu pokúsi vrátiť politickú kultúru, aj keď to s niektorými „exotmi“ podľa neho nie je ľahké. Zdá sa, že zasahovať bude rázne. Zatiaľ sa však tento postih nedotkol samotných poslancov, ale médií, vydal po včerajšej roztržke smernicu, ktorou obmedzil možnosti mediálnych výstupov.

Už včera Pellegrini v pléne upozornil, že smernicu ráno vydá a kým ho predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš neuistí, že sa podobné incidenty opakovať nebudú, obmedzenie bude platiť.

Aktualizované 16:18 Písomná rozprava sa skončila. Ústne sa prihlásilo 24 poslancov, poslanci budú mať po 10 minút. „Budeme mať záujem prerokovať to vrátane hlasovania,“ povedal Pellegrini. Čistého času to predstavuje štyri hodiny. Ak sa pridajú faktické poznámky, rozpráva sa predĺži. Koalícia na to potrebuje všeobecný súhlas, ak nebude, budú hlasovať, keďže ma koalícia väčšinu, zrejme si to odsúhlasia. Najskôr by sa mohlo hlasovať okolo pol deviatej.

Aktualizované 15:57 Igor Matovič vo štvrtok oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu, no predseda parlamentu Pellegrini musí splniť dve jeho podmienky. Prvou je, že „sirotám, vdovám, vdovcom, invalidom a starobným dôchodcom zabezpečí vyplatenie 13. dôchodku vo výške 640 eur ešte pred týmito Vianocami“. Druhou Matovičovou podmienkou je, aby nezobral seniorom rodičovský dôchodok 315 miliónov eur. Papier s podmienkami vylepil v knižnici parlamentu a vlastnoručne ho podpísal.

Igor Matovič sa vzdá mandátu

Pellegrini podľa Matoviča zneužil jeho incident s Jánom Mažgútom proti médiám a obmedzenia novinárov nazval uplatnením kolektívnej viny. Matovič dodal, že to môže vyplatiť aj v januári alebo mu to dať na papieri a sľub bude platiť.

Aktualizované 15:02 Tlačovka hnutia sa nakoniec nekonala, Matovič sa dohadoval s novinármi

Hnutie Slovensko ohlásilo pôvodne tlačovku do press centra, konať sa mala desať minút pred pol treťou a informovať na nej mal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Pár minút po avizovanom začiatku sa však rozhodli tlačovku presunúť do knižnice. Niektorí poslanci hnutia informovali, že pokiaľ kamery budú nasmerované na knihy a nie opačne, Matovič nepríde. Líder hnutia sa však bránil, že nič také nepovedal. Novinári čakali predsedu Slovenska zhruba pol hodinu, následne prišiel a v knižnici vysvetľoval, že sa tlačovka sa podľa usmernenia môže konať len v knižnici a citoval pri tom z novej smernice. Novinári pritom prvej požiadavke ustúpili a presunuli sa do knižnice, kde je pre množstvo kamier a novinár oveľa stiesnenejší priestor.

Doobeda sa však v press centre konalo niekoľko tlačových konferencií. Smernica je doplnením usmernenia z roku 2014, v ktorom sú živé mediálne výstupy povolené aj z tlačovkovej miestnosti. Matovič trval na tom, že ide o porušenie smernice. Na margo podmienky presunutia kamery líder hnutia povedal, že o ničom nevedel. „Neviem, ktorí to boli, vybavte si to s nimi,“ povedal. „Pokiaľ je problém presunúť kamery, tak informovať nebude, prepáčte,“ povedal Matovič a odišiel. Hnutie poslalo ďalší mail s tým, že Matovič sa má vyjadriť o 15:30.

Nová smernica platí až do odvolania

Pokyn na zmenu smernice, ktorá sa týka fungovania médií v budove Národnej rady, vydal Pellegrini dnes ráno. „Doplnil som ju o ustanovenie, že do doby, kým pán Šipoš oficiálne neoznámi, že sa jeho poslanecký klub zdrží akýchkoľvek atakov a útokov na iných poslancov, ktorí budú mať mediálny rozhovor alebo živý vstup, akékoľvek rozhovory a záznamy sa budú môcť vykonávať len v priestore parlamentnej knižnice,“ povedal ráno v pléne.

Krátko pred dvanástou bola smernica zverejnená. „Zástupcom médií je umožnené robiť rozhovory, živé vstupy alebo diskusie s poslancami Národnej rady, členmi vlády SR alebo inými oprávnenými osobami, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané, len v priestore Knižnice umiestnenej vo vestibule na prízemí hlavnej budovy NR SR,“ uvádza sa v smernici. Znamená to, že obmedzení sú novinári z televízií, tlačených aj online médií.

Obe miestnosti neposkytujú dostatok priestoru pre všetkých, keďže väčšina živých vstupov sa koná v rovnakých časoch. Podľa smernice sa majú médiá dohodnúť. Na žiadosť médií môže Kancelária NR SR pred vstup do priestoru umiestniť zamestnanca, ktorý by zabezpečil nerušený priebeh výkonu ich činnosti. „Nerešpektovanie tohto obmedzenia môže mať za následok odobratie akreditácie dotknutého média alebo novinára pre prácu v Národnej rade SR podľa bodu 7 Smernice,“ píše sa v materiáli. Rozhodnutie platí do momentu, kým Šipoš nepredloží „záväzné stanovisko poslancov tohto poslaneckého klubu o zabezpečení dôstojných a nerušených podmienok pre výkon práce novinárov a poslancov“.

Je otázne, ako sa zachovajú poslanci hnutia Slovensko. Šipoš sa zatiaľ nevyjadril a tlačovku ohlásil až krátko po druhej poobede. Aj keby takéto stanovisko predložili, nie je vylúčené, že by v budúcnosti došlo k potýčkam. Otázne teda je, do akej miery bude toto stanovisko účinné a čo by v prípade jeho porušenia hrozilo poslancom.

Pellegrini včera uviedol, že pre médiá pôjde o značný diskomfort. Vina podľa neho leží na pleciach Šipoša a poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ. „Vzhľadom na to, že pán predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš doposiaľ nebol schopný, a to ani po mojej verejnej výzve, garantovať bezpečnosť a nerušený priebeh živých vstupov redaktorov televízií s poslancami, ktorí sú do týchto živých vstupov televíziou pozvaní ako hostia, museli sme pristúpiť k úprave režimu priebehu živých vstupov v priestoroch NR SR,“ uviedol predseda parlamentu vo vyhlásení v stredu.

Po opatrení Petra Pellegriniho v reakcii na roztržku Igora Matoviča a Jána Mažgúta musia médiá poslancov spovedať v knižnici Národnej rady a nie na chodbe, ako bolo zvykom. Novinári musia improvizovať.

„Slobodný pohyb novinárov a slobodný výkon novinárskej práce v priestoroch NR SR naozaj závisí len od vôle a ochoty slušného správania sa členov poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ,“ skonštatoval predseda parlamentu. „Táto zmena platí od tohto momentu a zostáva v platnosti až pokým mi pán predseda klubu Michal Šipoš nepríde osobne zagarantovať normálne správanie sa členov jeho poslaneckého klubu,“ dodal Pellegrini.

K situácii ohľadom nových obmedzení pre médiá sa v rozprave vyjadril aj poslanec za SaS Ondrej Dostál. „Je to robené pod zámienkou, že treba reagovať na hulvátske správanie predsedu hnutia kedysi zvaného OĽaNO Igora Matoviča, ale nijako netrestá Igora Matovič. Postihuje novinárov, divákov, poslucháčov, čitateľov. Postihuje to verejnosť, ktorá bude mať obmedzený prístup k informáciám a tým politikom, ktorí sa chcú vyhnúť nepríjemným otázkam to zjednoduší život. Teraz, keď to chceli urobiť, museli ísť nie kanálmi, ale nájsť si nejaký bočný východ z rokovacej sály, lebo inak ich novinári zastihli a pýtali sa ich. Mohli by neodpovedať, ale na kamere to vyzerá zle, keď politik uteká pred novinármi,“ povedal s tým, že vláda ide od prvých dní proti novinárom a mimovládnym organizáciám.

Mažgút verzus Matovič vo vestibule

Prvé problémy nastali už doobeda, kedy knižnicu využíval minister životného prostredia Tomáš Taraba, mal tam stretnutie. Vedenie parlamentu ho muselo požiadať o uvoľnenie knižnice. Ministrom a poslancom, ktorých schôdzky v knižnici boli bežné, bude zrejme dočasne poskytnutý iný priestor.

K potýčke došlo včera vo vestibule parlamentu. Poslanec Smeru Ján Mažgút mal vystúpiť v živom vysielaní RTVS, po ňom mal ísť Igor Matovič, ktorý však jeho osobu komentoval ešte pre začiatkom vysielania a obaja sa dostali do slovnej potýčky, počas ktorej padali aj vulgarizmy.

Obaja si vymenili niekoľko nenávistných slov už počas toho, čo začalo živé vysielanie. Mažgút Matovičovi povedal, že mu dlží milión za nahrávku, na ktorej boli údajne vulgarizmy. „Ideme do vysielania,“ povedal poslanec Smeru Matovičovi. „Šak ťa pekne okomentujem, ty čurá*ik,“ reagoval ostro líder Slovensko. V tom sa Mažgút otočil na päte a odišiel s tým, že vystúpenie sa ruší a „s hentým“ vo vysielaní nebude.

Obaja poslanci sa dostali do sporu aj pred voľbami, kedy Matovič narušil verejnú tlačovku Smeru. Mažgút sa mu vtedy snažil vytrhnúť káble z reproduktora a minister obrany Robert Kaliňák zas mikrofón, Matovič ho kopol do hrude, Kaliňák mu dal päsťou. Incident vtedy mnohí kritizovali.