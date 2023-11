Nové ministerstvo vezme úradníkov z iných rezortov. Podľa Danka pôjdu peniaze z hazardu do športu

“Predostreli sme tu základnú ideu, že peniaze z hazardu by mali ísť viac do športu. Peniaze v spoločnosti by mali byť adresné,” vyhlásil v úvode prejavu.

Danko: Verím, že SNS bude prínosom v parlamente

“Je absolútna synergia, ktorú vidíme v okolitých štátoch, športových podujatí, cestovného ruchu, ubytovania, rozvoja talentov mládeže a to, čo je hlavné, je, že ministerstvo nevzniká pre niekoho maniere. Je tu, aby napĺňalo základnú ideu, aby si športoví funkcionári a zväzy, hoc sú mnohí z nich moji priatelia po tých desiatkach rokov, aby si rozhodovali o financovaní sa­mi.”

Nové technológie a financie

Zdôraznil, že cestovný ruch a šport potrebujú nové technológie a financie. “Aj preto a to tu hovorím oficiálne prvýkrát, je prioritou aby aj štátna lotériová spoločnosť neplatila do televízií za losovanie, ale peniaze z nej išli z tiposu rovno do zväzov a tie si nakupovali napríklad vysielacie práva," priblížil Danko.

„Nepotrebujeme, aby tu niekto losoval čísla v priamom prenose. Do toho trhu dávam jasný odkaz, že tí, čo na športe parazitujú, ako digitálne spoločnosti, čo žijú zo stávok, by mali byť v prvom rade zdaňovaní. Tí, ktorí odvádzajú peniaze niekde do Írska, to je aj moja komunikácia s ministrom financií Kamenickým, najprv zdaníme banky, poisťovne, youtube, facebook, všetkých tých, ktorí tu v obchodných reťazcoch zarábajú a až potom sa bavme o tom, či siahneme na nejaké financie tých, ktorí tu žijeme. To je aj filozofia pri zostavovaní štátneho rozpočtu,“ uviedol šéf národniarov.

Danko dodal, že nové ministerstvo nezaťaží štátny rozpočet, pretože vezme úradníkov z iných existujúcich rezortov. “Čo sa týka financií, áno, peniaze z hazardu pôjdu do športu. Ale určite to nebudú peniaze naviac, len budú adresnejšie čerpané a nebudú sa strácať pri bludných losovaniach v komerčných televíziách," vysvetlil.

Budúci minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi tiež uviedol, že pod nové ministerstvo bude spadať národná agentúra Slovakia travel, Národné športové centrum, aj fond na podporu športu. Na ministerstvo sa presunú ľudia z rezortu školstva a dopravy. Dnes ide aktuálne o 207 zamestnancov, dokopy má byť finálny stav počtu zamestnancov nového rezortu 250.