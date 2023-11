Šutaj Eštok zbrane neskladá a pri Mašinovi sa odvolá. Vyšetrovateľ NAKA je späť v práci

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) avizuje odvolanie voči neodkladnému rozhodnutiu súdu o tom, že Štefan Mašin môže naďalej pôsobiť ako vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Opäť namieta príslušnosť súdu, ktorý rozhodoval. Trvá na tom, že konal v súlade so zákonom. Vyšetrovateľ podľa svojho právneho zástupcu Petra Kubinu už nastúpil do práce.

„Keďže ide o verejnoprávny vzťah medzi policajtom a služobným úradom ministerstva vnútra, koná vždy správny súd,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Civilný súd podľa neho v takomto prípade nemôže rozhodovať. Avizovaného odvolávania zo strany opozície sa minister neobáva. Ako skonštatoval, je pripravený ísť do parlamentu.

„Nateraz nie je dôvod pochybovať o tom, že v týchto veciach neodkladných opatrení z antidiskrimi­načných dôvodov má právomoc jedine civilný súd,“ skonštatoval Kubina. Ako poznamenal, za svojich klientov podal celkovo sedem návrhov, päť ešte rozhodnutých nebolo.

Kubina o neodkladnom opatrení: Súd mal právomoc. So sudcom nemám žiadny vzťah Video

Minister vnútra po nástupe do funkcie rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Zároveň rozhodol o zrušení funkcie policajných viceprezidentov, čím skončil vo funkcii aj Branko Kišš.

Kubina vtedy označil rozkaz ministra za neplatný. Podotkol, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý udelený nebol. Aj Úrad na ochranu oznamovateľov skonštatoval, že ministerstvo vnútra sa naň malo obrátiť v súvislosti s postavením vyšetrovateľov mimo služby.

Čítajte viac Šutaj Eštok podľa súdu opäť pochybil. Prvý z čurillovcov sa môže vrátiť do práce

Mestský súd Bratislava IV v prípade Mašina aj Kišša už vydal neodkladné opatrenia, podľa ktorých môžu ďalej pôsobiť vo svojich funkciách.

Rozhodnutím ministra sa mal vo štvrtok zaoberať aj parlamentný ústavnoprávny výbor. Nebol však uznášaniaschopný.

Čítajte viac Toto si k sudcom nedovoľujte, zaznelo na Súdnej rade. Riešila útoky Šutaja Eštoka aj Tarabu, Mazáka chcú odvolať

Výbor nezasadol

Ústavnoprávny výbor parlamentu sa dnes nezaoberal krokmi ministra Šutaja Eštoka, ktoré opozícia kritizuje ako nezákonné. Nebol totiž uznášaniaschopný, keďže na zasadnutie prišlo len päť poslancov.

Súdy už v dvoch prípadoch rozhodli, že policajti, ktorí boli ministrom postavení mimo službu, prípadne im zrušil funkciu, ktorú zastávali, sa môžu vrátiť do práce. Stalo sa tak práve v prípade Branka Kišša a Štefana Mašína.

Ako dnes na tlačovej konferencii povedal podpredseda výboru Ondrej Dostál (SaS), bol to už druhý pokus, na ktorom sa chceli zaoberať podozrením na porušenia zákona o ochrane oznamovateľov, ku ktorému mohlo dôjsť suspendovaním vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry ministrom vnútra. „V prvom aj v druhom prípade koaliční poslanci neprišli," uviedol s tým, že podľa jeho názoru ide o obštrukciu. „Bol by to priestor, aby sme sa mohli pána ministra pýtať, on by nám mohol vysvetliť svoje postupy," povedal Dostál. Zároveň skonštatoval, že Šutaj Eštok zjavne nemá záujem o takúto diskusiu. „Asi sa necíti dostatočne silný vo svojej argumentácii," do­dal.