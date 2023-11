Dolinková námietky poisťovní odmietla a prikázala im preplácať dvojmiliónový liek na atrofiu

„Ja ako ministerka som rozhodla v odvolacom konaní a potvrdila som prvostupňové rozhodnutie. Bolo to rozhodnutie vyslovene na základe odporúčania kategorizačnej komisie,“ skonštatovala. Proti rozhodnutiu nemožno podať námietky. Rozhodnutie je preskúmateľné sú­dom.

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera bude rozhodnutie Dolinkovej plne rešpektovať. „Prípadné ďalšie kroky zvážime po tom, ako si preštudujeme vydané rozhodnutie,“ uviedla v stanovisku pre TASR. Upozornila na to, že financie na úhradu zdravotnej starostlivosti na budúci rok a ďalšie roky zostávajú neznámou.

Aj súkromná Union zdravotná poisťovňa pre TASR skonštatovala, že rozhodnutie rešpektuje. Avizuje, že bližšie stanovisko poskytne po jeho preštudovaní.

Liek Zolgensma je určený na liečbu pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou. Ide o vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život. Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacov života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka. Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu SMA použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily.