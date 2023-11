Erik Kaliňák odmieta, že by Smer manipuloval s nahrávkou prokurátorov

Podpredseda Smeru Erik Kaliňák odmieta, že by strana manipulovala s nahrávkou prokurátorov. Poukázal na to, že bola upravená pre mediálne účely, o čom sami informovali, ale jej kontext sa nijako nemenil. Špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica obviňuje z klamstva a tvrdí, že mu spolu s jeho podriadenými prokurátormi tečie do topánok.