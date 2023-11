Konflikt, obmedzenia či zásahy. Debata o programe v NR SR sa stočila na politickú hru, SaS zvažuje žalobu

Hovorí sa, že kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva, v tomto prípade to však neplatí. Aj tretí deň parlamentnej rozpravy k programovému vyhláseniu vlády prekryla iná téma. Kým poslanci pokračovali v debate v pléne, roztržka medzi dvoma poslancami za Smer a hnutie Slovensko vyústili do novej smernice. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini obmedzil formu výstupov médií. Viní z toho Igora Matoviča. Líder Slovenska však nechce ustúpiť a Pellegrinimu ponúkol svoj mandát, ak splní dve podmienky. Trest však mali dostať poslanci, nie médiá, myslí si politológ. SaS chce podať ústavnú žalobu.

Ako sa Matovič naťahoval s médiami Video Zdroj: TV Pravda

Nie je to však prvý zásah voči médiám a ich práci. Premiér Robert Fico na Hodine otázok uviedol, že preverí akreditácie všetkým redakciám. Pellegrini uviedol, že chce do parlamentu znova priniesť politickú kultúru, aj keď to bude s niektorými „exotmi“ ťažké. Zatiaľ sa nič také nekoná.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc PVV, programové vyhlásenie vlády, rozprava, parlament, poslanci Schôdza k programovému vyhláseniu vlády bude pokračovať v utorok.

Pellegrini obmedzil prácu médií, aby vyvinul tlak na Matoviča

Konflikt medzi Matovičom a Mažgútom vyústil paradoxne do toho, že médiá majú do odvolanie zakázané živé vstupy a rozhovory s poslancami mimo priestoru v tlačovom centre a parlamentnej knižnici. Predtým mohli novinári poslancov odchytávať aj pred rokovacou sálou či na chodbách parlamentu a konfrontovať ich či pýtať sa na ich názor na aktuálne dianie. V praxi to teda znamená, že poslanci už nemusia pred kamerami utekať a bude oveľa ťažšie dostať sa k reakciám.

Čítajte viac Matovič najprv „cvičil“ s médiami, potom ponúkol svoj mandát. Pellegrini má splniť dve podmienky

Obmedzenie platí pre zvukový aj obrazový záznam. Nahrávať si ich teda nemôžu ani televízie a ani tlačené či online médiá. „Neurobil som nič, čo by vám sťažilo prístup k poslancom alebo vás nejakým spôsobom z budovy vyčlenilo, ale nemôžem to nechať bez povšimnutia a nechať si Igora Matoviča robiť, čo chce,“ povedal Pellegrini.

„Je na vás, aby ste ako médiá tlačili aj na klub Slovensko, ktorý veľmi radi používate vo svojom spravodajstve, lebo vám vyhovuje jeho kreténsky štýl politiky,“ povedal predseda NR SR. Podľa Pellegriniho majú práve médiá „donútiť“ Matoviča, aby im pomohol získať kvalitu a komfort späť. „Bol by som nemilo prekvapený, keby ste to začali otáčať proti mne, ako proti predsedovi Národnej rady,“ uviedol s tým, že to má fungovať ako výchovná metóda. Na klub Slovensko tak chce vyvinúť tlak.

Pellegrini o následkoch roztržky medzi Matovičom a Mažgútom Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini, NR SR

„Nemienim to v rámci novej politickej kultúry tolerovať,“ dodal s tým, že to nemá žiadny súvis s médiami, aj keď majú pracovať v obmedzenom režime, pričom ani jeden z poslancov nedostal žiadnu formu postihu. Pellegrinimu by stačila jedna veta počas rozhovoru v súkromí bez svedkov či kamier. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že sa incident nemal vôbec udiať, no chápe Pellegriniho, že chce vyslať signál. „Myslím si, že tu sú nedôstojné podmienky pre novinárov oproti iným parlamentom,“ povedal.

Fico preverí všetkých

Nie je to však prvé obmedzenie voči novinárom. Premiér Fico už minulý týždeň avizoval, že prehodnotí akreditácie štyrom redakciám – Markíze, Denníku N, denníku SME a Aktualitám. Dovtedy sú na Úrade vlády neželanými hosťami. V pléne počas Hodiny otázok však uviedol, že preverujú akreditácie všetkých médií, ktoré mali doteraz možnosť vstúpiť na pôdu úradu vlády.

Premiér Robert Fico oznámil, že preveruje akreditácie všetkých médií Video Zdroj: Kancelária NR SR

Pokyn na preverenie vydal on sám. „Predovšetkým preverujeme, do akej miery tieto médiá spĺňajú to, čo od nich požaduje zákon – pravdivo a všestranne informovať slovenskú verejnosť,“ uviedol Fico v pléne parlamentu. Podľa neho je zároveň vysoko pravdepodobné, že niektoré médiá nesplnia požadovanú podmienku. „Rovnako chceme nastaviť aj pravidlá správania sa médií, prepáčte, aj kódex oblečenia. Radi by sme boli, keby sa novinári pochybujúci po úrade vlády normálne poobliekali a nechodili tam ako na letnú brigádu na chmeľ,“ pokračoval Fico.

Poslancovi za SaS Ondrejovi Dostálovi, ktorý mu položil otázku, pripomenul, keď ministerstvo spravodlivosti, kde pôsobil ako štátny tajomník, zakázal vstup na tlačovku alternatívnym médiám. „Vám kto dal právo povedať, kto je dezinformátor, kto je konšpiračný, kto je spravodajská alternatíva? Nič také neexistuje,“ povedal. „Určite skončila éra, kedy médiá riadili štát,“ dodal.

Matovič najprv „cvičil“ s médiami, potom ponúkol mandát

Na reakciu predsedu poslaneckého klubu Slovensko Michala Šipoša sa čakalo celé doobedie. Nakoniec oznámili tlačovku do press centra, konať sa mala desať minút pred pol treťou a informovať na nej mal Šipoš. Pár minút po avizovanom začiatku sa však rozhodli tlačovku presunúť do knižnice s tým, že kameramanom ukázali, kam sa majú postaviť. Niektorí poslanci hnutia informovali, že pokiaľ kamery budú nasmerované na knihy a nie opačne, Matovič nepríde.

Foto: Adriána Belej Majerčínová Igor Matovič sa vzdá mandátu Igor Matovič sa vzdá mandátu

Po pol hodine sa líder Slovenska objavil a vysvetľoval, že tlačovka sa podľa smernice môže konať len v knižnici. Novinári pri prvej požiadavke ustúpili a presunuli sa do knižnice, kde je priestor oveľa stiesnenejší. Doobeda sa však v press centre konalo niekoľko tlačových konferencií. Smernica je doplnením usmernenia z roku 2014, v ktorom sú živé mediálne výstupy povolené aj z press centra. Matovič trval na tom, že ide o porušenie smernice.

Na margo podmienky presunutia kamier líder hnutia povedal, že o ničom nevedel, no trval na tom, aby to tak bolo. „Pokiaľ je problém presunúť kamery, tak informovať nebudem, prepáčte,“ povedal Matovič a odišiel. O pol hodinu sa pred kamery vrátil. Tvrdil, že ako prvý na neho zaútočil Mažgút, ešte predtým sa mal o poslancovi Smeru sa rozprával s redaktorkou.

Zároveň sa ospravedlnil každému, kto od neho očakáva, že „prehltne túto verejnú urážku“, ale aj médiám, že musia byť v obmedzenom priestore. Vinu si nepriznal. Pellegrini sa podľa neho rozhodol uplatňovať princíp kolektívnej viny voči novinárom, všetkým poslancom a občanom SR. „Ide len o šikanu a nič iné,“ povedal.

Matovič vinu nepriznal, záväzok nedá, no ponúkol mandát Video Zdroj: TV Pravda

Matovič zároveň nevidí dôvod, prečo by mali „hrať Pellegriniho hru“ a žiadne uistenie ani záväzok mu dať neplánuje. Tvrdí, že mu ponúka vyššiu hru a stočil to na politickú ponuku. Ak Pellegrini splní dva kľúčové predvolebné sľuby Hlasu, vzdá sa poslaneckého mandátu.

Ide o vyplatenie 13. dôchodku vo výške 640 eur ešte pred Vianocami a taktiež nevziať dôchodcom rodičovský dôchodok vo výške 315 miliónov eur. „Ja som nikdy neskláňal hlavu pred zlom a pred absolútnym zlom, za ktoré považujem Petra Pellegriniho. On má len krajšiu fasádu ako Fico, ale v skutočnosti je vo vnútri omnoho horší človek ako Fico,“ povedal Matovič. „Má šancu zbaviť sa Matoviča navždy,“ uviedol.

SaS zvažuje žalobu, PS chce zaviesť Etický kódex

Poslanci za SaS skonštatovali, že smernica je protiústavná. „Právny štát na Slovensku je unášaný,“ vyhlásila Mária Kolíková (SaS). Ondrej Dostál hovorí o výraznom zásahu do práce médií a práva občanov byť informovaný o veciach verejných. NR SR tak podľa jeho slov zasahuje do ústavou garantovaných práv a slobôd, pričom obmedzuje nielen médiá, ale najmä ich divákov a čitateľov.

Foto: Pravda, Ivan Majerský kolíková, šutaj eštok Strana SaS podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, informovala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková.

SaS nevidí zákonný priestor na takéto obmedzenie zo strany vedenia parlamentu. Predseda poslaneckého klubu liberálov v Rádiu Expres hovoril o ďalších krokoch. „Keď toto bude pokračovať a pán Pellegrini to nevyrieši s pánom Matovičom, tak my podáme aj ústavnú žalobu,“ uviedol.

Progresívne Slovensko (PS) uviedlo, že chce iniciovať vznik etického kódexu pre poslancov a poslankyne, s ktorým síce rokovací poriadok počíta, ale nikdy nebol vytvorený. „Potrebujeme jasne stanovené etické mantinely správania poslancov a poslankýň – transparentne, rovnako pre všetkých, tak ako je to bežné aj v iných európskych parlamentoch. S týmto plánom za účelom spolupráce oslovíme aj ostatné politické strany v rámci poslaneckého grémia,“ povedal líder PS Michal Šimečka.

Hnutie Slovensko a Matoviča ako podpredseda parlamentu vyzval, aby k takémuto správaniu už nedochádzalo. „Zároveň platí, že na takéto individuálne zlyhanie nemôžu doplácať médiá a prostredníctvom nich aj verejnosť, ktorá má v demokracii právo na informácie o dianí v Národnej rade,“ dodal Šimečka.

Vidí priemyselnú kameru a už dáva rozhovory

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka mal Pellegrini zasiahnuť voči poslancom, nie médiám. „Alebo skôr proti poslancovi Matovičovi. Podľa zverejnených záberov ako provokatér vystupoval Matovič, takže on mal byť potrestaný. Ak sa to teda nejako dá,“ zhodnotil s tým, že dôvod na potrestanie Mažgúta nevidí.

„Pellegrini sa však rozhodol, že potrestá médiá, resp. voličov, ktorých zaujíma práca našich zástupcov,“ uviedol. Matovičovo správanie nie je podľa politológa ničím výnimočné. „To je typický Matovič, zrejme sa nemusíme vracať k výroku Bélu Bugára, ktorý o ňom povedal, že keď zbadá priemyselnú kameru, už dáva rozhovory. Možno by bola na mieste otázka, či by médiá mali hrať jeho hru a nezačať ho úplne ignorovať,“ dodal.

Na margo tvrdení SaS Štefančík uviedol, že si však nemyslí, že ide o porušenie ústavy. „Pellegrini neporušuje právo na informácie, len skomplikoval novinárom prácu pre jedného parlamentného šaša,“ dodal.