Na pripomienku 17. novembra koalíciu ani opozíciu nepotrebujeme. Na krehkosť slobody by sme mali myslieť každý deň, hovoria komentátori Pravdy

Voliči koaličných strán majú jednoznačné očakávania, že táto vláda im zabezpečí pokoj a stabilitu. Ak však zistia, že majú platiť štátu viac, bude to stabilita iná…ako by povedal Andrej Danko.

Pokoj a stabilitu neprinášajú ani kroky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštóka, ktorého rozhodnutie o odstavení policajných funkcionárov a vyšetrovateľov už v dvoch prípadoch zvrátil súd. Koalícia možno aj preto nenecháva nič na náhodu a aj otvorene v programovom vyhlásení hovorí o zmierňovaní trestov za korupciu a zmenách v súdnej mape.

Za to verejné úvahy politikov o zmene volebného systému sú podľa Andreja Matišáka iba politickým folklórom a v skutočnosti sa nič nezmení. „Vedenie strán nebude chcieť stratiť moc nad výberom a umiestnením ľudí na kandidátke do parlamentu,“ myslí si Matišák.

Vyhlásenia Petra Pellegriniho o možnom vzniku 79 volebných obvodoch považuje už za súčasť kampane jeho zatiaľ neohlásenej prezidentskej kandidatúry. „Sedemdesiatdeväť obvodov je úplná hlúposť. Chce sa zapáčiť regiónom, že im chce dať moc, aby ho volili,“ komentuje Matišák.

Tento týždeň si tiež pripomíname 34 rokov od udalosti, ktorá viedla k pádu komunistickej totality. Na Deň boja za slobodu a demokraciu si vládny Smer už tradične organizuje snem, opozícia zasa spomienkovú akciu, ktorá môže prerásť do protestu voči krokom novej vlády. Komentátori denníka Pravda sú však v tomto ohľade skeptickí. „Neviem do akej miery sa toto pretaví do nejakého zásadného protestu voči vláde. Majú byť aj reálne spomienkové podujatia s ľuďmi, ktorí sa do nežnej revolúcie v 89-tom aj priamo zapojili. Tých treba podporiť, pretože niektorí z tých ľudí, ktorí nám vtedy vybojovali slobodu už ani nie sú medzi nami a málo si ich pripomíname. A nebolo to vtedy úplne ľahké. Nikto 17. novembra a následné dni ešte nevedel ako bude komunistická moc reagovať, boli to odvážne činy a bolo by dobré, keby sme si ich pripomínali možno aj častejšie ako raz za rok. Je to v prvom rade na ľuďoch, na to nepotrebujeme vládu ani opozíciu. Je to hlavne naše rozhodnutie,“ uzatvára Andrej Matišák.

Prečo sú komentátori skeptický k vládou deklarovanej snahe konsolidovať verejné financie? Prečo je prekresľovanie volebných obvodov problém starý ako voľby samotné? O čom svedčia už dve rozhodnutia súdu, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok konal nezákonne? Aké dôsledky môže mať otvorená vojna vlády s médiami? Prečo by sme si mali Deň boja za slobodu a demokraciu pripomínať častejšie ako raz rok?

Vypočujte si v podcaste denníka Pravda s komentátorom Mariánom Repom a zahraničnopoli­tickým redaktorom Andrejom Matišákom.

Ďalšie podcasty Pravdy