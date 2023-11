Fico na sneme predstavil priority. Keby ma dostali do väzby, Smer by bol zničený: Blaha mieri do europarlamentu

Atmosféra na sneme bola pomerne pokojná, členovia aj delegáti si stretnutie užívali pri fotokútiku aj v oddelenej časti, kde sa stretávali ministri a ďalší hostia. V úvode snemu si pripomenuli v tichosti pamiatku tých, ktorí zomreli.

V prvej polovici príhovoru Fico kritizoval bývalú vládu a jej riadenie, v druhej sa venoval cieľom strany a po necelých dvoch hodinách svoj prejav ukončil slovami: „Sme tu, ideme ďalej, nezlomili nás.“ Ficovo líderstvo je pre Smer podľa vyjadrení podpredsedu strany Juraja Blanára dôležité. „Nesťahujme gate, kým neprídeme k brodu. Nech žije Smer – sociálna demokracia, nech žije Slovenská republika,“ ukončil svoj príhovor. Pre svoj snem si vybral dátum 17. november, keď Slovensko slávi výročie Nežnej revolúcie a Medzinárodný deň študentstva, no v príhovore sa mu nevenoval. Ako vyzeral snem Smeru?

Veď sme vyhrali voľby, preboha

Snem viedol jeden z podpredsedov strany Juraj Blanár. Na sneme Blanár privítal nielen delegátov, poslancov a ministrov strany, ale i hostí, medzi ktorými boli predstavitelia zastupiteľských úradov v Slovenskej republike. Ide napríklad o zástupcov Bulharska, veľvyslanca Spojeného kráľovstva, Číny, Spojených štátov amerických, a tiež Kuby, Českej republiky a Maďarska.

Účasť potvrdil i poľský veľvyslanec. Medzi hosťami boli aj predseda Jednoty dôchodcov Michal Kotian, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik či Predseda zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer. Prítomní boli aj zástupcovia zamestnávateľov. Z ministrov boli prítomní minister obrany Robert Kaliňák, minister financií Ladislav Kamenický či minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na snem prišla aj podpredsedníčka strany a členka Mládežníckej organizácie Zuzana Plevíková. Tú preslávil zostrih videa, v ktorom sa podľa nej člen Hlasu Peter Kmec pred voľbami prihlásil ku koalícii Hlas, SaS a Progresívne Slovensko. Kmec sa kvôli tomu vzdal postu zahraničného tajomníka strany.

Kým počas úvodných oficialít mal na sebe Fico sako, pri príhovore nahodil „ležérny mód“. S vyše 20-ročnými skúsenosťami vie, ako svojich ľudí nabudiť a stavil na osvedčené predvolebné témy, ktorými si síce voličov získal, no zaradil sa k politikom, ktorí tiahnu k alternatívnej scéne. „Toto je stranícky snem, toto nie je zasadnutie vlády, tak už prestaňte byť takí vážni, veď sme vyhrali voľby, preboha. Poďme trošku oslavovať naše víťazstvo. Chápem, že nestačila tá jedna pesnička Na kráľovej holi nad ránom v centrále strany,“ povedal v úvode.

Blanár privítal Fica, zaznela hymna a chvíľou ticha si pripomenuli tých, ktorí zomreli Video Zdroj: TV Pravda

V príhovore chcel predstaviť víziu na najbližší rok, no dostal sa k nej až v druhej polovici príhovoru. „Vyhrali sme parlamentné voľby, a to piatykrát,“ povedal a pripomenul, že vládu zostavili trikrát a čakajú na vyslovenie dôvery tej štvrtej. Poslanci vo štvrtok nakoniec o programovom vyhlásení vlády ani o dôvere vláde nehlasovali.

V kuloároch sa však hovorilo o tom, že chceli mať hlasovanie za sebou ešte pred snemom, aby sa mohol predseda vlády pochváliť. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) síce avizoval, že rokovanie bude trvať až do konca, vrátane hlasovania, napokon však nič také neohlásil a rozprava sa skončila podľa pôvodného plánu krátko po ôsmej večer.

„Oni si asi naozaj mysleli, že nám pokazia radosť, keď sa vo štvrtok večer nebude hlasovať o programovom vyhlásení vlády, ale na atmosfére na tomto sneme to nemôže vôbec ubrať. Sme absolútne najúspešnejšou, a to podčiarkujem tisíckrát, politickou stranou v histórii moderného Slovenska a chceme ňou zostať,“ uviedol.

S Hlasom sme sa znova prirodzene spojili

V úvode príhovoru sa okrem iného venoval aj podľa neho protiprávnym krokom bývalej vlády počas pandémie covidu, vyzdvihoval alternatívne médiá a na ostatné zaútočil s tým, že pretláčali povinné očkovanie. Smer na snem nepustil štyri médiá – Denník N, denník Sme, Markízu a Aktuality. Od minulého týždňa sú neželanými hosťami aj na úrade vlády.

„Na Slovensku sa čím ďalej, tým otvorenejšie hovorí o 20-tisíc obetiach nezvládnutého riadenia krajiny a nezmyselných rozhodnutiach vlády,“ pokračoval štvornásobný premiér. Chce podporiť úsilie politikov, ktorí chcú skontrolovať činnosti minulej vlády a neplánuje podporiť ani činnosť Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov, čo sa týka riadenia boja proti pandémiám. „Takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy,“ povedal.

O Smere po voľbách 2020 hovoril ako o „odpisovanej“ strane, ktorej oponenti sa tešili, že sa sociálna demokracia rozdelila na dve skupiny, keď Peter Pellegrini odišiel zo strany a založil Hlas. „Veľmi prirodzene sa však opäť stretli, pokiaľ ide o vládnu spoluprácu. Nie náhodou sme celé obdobie pred predčasnými voľbami zdôrazňovali, že základom vytvorenia novej vlády by malo byť spojenie Smeru a Hlasu,“ povedal.

Vyzdvihol aj stranu SNS. „Šok našich oponentov z volebného víťazstva Smeru a nasledujúcich razantných krokov smerujúcich k rýchlemu vytvoreniu vlády bol tak veľký, že vytvárali atmosféru, ako keby sme to volebné víťazstvo ukradli a vraj ho máme odovzdať opozičnému lieblingu Progresívnemu Slovensku,“ povedal. Okrem PS opäť kritizoval aj prezidentku Zuzanu Čaputovú a to, že nevymenovala „statočného starostu so zdravým rozumom“ Rudolfa Huliaka a Igora Matoviča znova označil za „duševne chorého“.

Fico na margo pozastavenia členstva v strane Európskych socialistov uviedol, že nevie, prečo im prekáža SNS, keď ide o tú istú stranu ako v minulosti. „Smer nie je plechový kohút na streche, ktorý sa otáča tam, kde fúka vietor,“ dodal s tým, že za pozastavením členstva je Portugalsko. Členstvo v strane im nebolo nikdy nápomocné a Fico si spomína len na haldy kritiky. „Kedy nám bola za ostatných 20 rokov strana Európskych socialistov nápomocná? Kedy? Neviem si spomenúť,“ dodal.

Strana Andreja Danka je v zahraničí kritizovaná najmä preto, že sa uberá radikálnejšou cestou. Pred voľbami sa SNS spojila s troma menšími krajne pravicovými subjektmi a viacerí členovia boli v minulosti kandidáti za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ktorej líder Marian Kotleba bol odsúdený za extrémizmus a prišiel aj o mandát.

Keby som šiel do väzby, Smer by bol zničený. Do europarlamentu mieri Blaha

Za to, v akom stave sa Slovensko nachádza, vinil politikov, ktorí boli na jeho čele v minulom volebnom období. „Nezničil nás iný názor na covid, nezničil nás iný názor na Ukrajinu a nezničil nás ani pokus pozatvárať nás za politické aktivity,“ hovoril.

„Neviem, či existuje v EÚ opozičný politik, ktorý by bol za tri roky štyrikrát obvinený za politické názory. Nie za korupciu, ale za politické názory,“ adresoval zahraničným hosťom. Fico bol spolu s Tiborom Gašparom a Robertom Kaliňákom obvinený v kauze Súmrak, ktorá sa týkala okrem iného zosnovania a založenia zločineckej skupiny.

„Mal som obrovské šťastie, že som neskončil vo väzbe, pretože, keby za moje politické názory za dve tlačové konferencie, kde sme hovorili pravdu, ma dostali do väzby, tak dnes tu nestojím ani ja, ani vy tu nesedíte, lebo strana by bola bývala zničená,“ dodal.

Fico otvoril aj tému prezidentských volieb a eurovolieb. „Záujem o voľby prejavil aj podpredseda strany Ľuboš Blaha, európsky parlament sa na teba, Ľuboš, určite teší,“ povedal k téme Fico. Opozícia ho chcela nedávno odvolávať kvôli tomu, že si po nástupe do funkcie podpredsedu parlamentu zavesil miesto portrétu prezidentky Zuzany Čaputovej portrét revolucionára Che Guevaru, schôdzu však koalícia zablokovala. Pred pár dňami pokrstil aj svoju knihu s názvom „Che“ a prišiel s ňou aj na smerácky snem. Pokiaľ ide o prezidentské voľby, predseda vlády a šéf Smeru nechcel predbiehať. „Sú rôzne úvahy,“ povedal k ďalším voľbám.

Okrem toho hovoril aj o potrebe zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku, o potrebe zmeny na Úrade špeciálnej prokuratúry. Okrem iného sa vyslovil aj za urýchlenú zmenu zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktorý aktuálne chráni vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu, ale aj šéfa NAKA Ľubomíra Daňka. K čurrilovcom a ich ochrane povedal, že ide o „zúfalé pokusy, ktoré treba zlikvidovať príslušnou legislatívou“.

Ciele strany – stabilizovať krajinu aj financie a znova vyhrať

Neskôr sa Fico dostal aj k základným politickým cieľom strany Smer. Hlavným je najmä úspešné vládnutie zakončené v roku 2027 opätovným víťazstvom v parlamentných voľbách. V prejave pomenoval, na čo by sa mala vláda sústrediť v nasledujúcich mesiacoch. „Úspešné vládnutie nevnímam ako súhrn čísel, ukazovateľov či grafov. (…) Úspešní budeme v roku 2027 len vtedy, ak ľudia skonštatujú, že sa majú lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žijú," vyhlásil Fico.

V rámci vlády zdôraznil Fico potrebu politickej stability a snahy minimalizovať vnútrokoaličné konflikty. Apeloval tiež na prijatie rýchlych politických rozhodnutí so zámerom ukázať záujem „stabilizovať rozvrátené verejné financie rozumným a udržateľným tempom“. Tiež sa má vytvoriť dostatočná finančná rezerva na kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre domácnosti.

Chce tiež znížiť dosahy vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a po refixáciách v priebehu roka 2023, pričom v roku 2024 avizuje pri hypotékach priamu pomoc. Potvrdil tiež cieľ vytvoriť finančné podmienky na vyplatenie plného 13. dôchodku. Zdôraznil aj potrebu mať k dispozícii všetky potrebné regulačné nástroje a zdroje na prípadné zásahy pri významných výkyvoch cien potravín.

Vláda by podľa Fica mala prijať aj okamžité rozhodnutie, ako presunúť čo najväčší objem financií z eurofondov na kraje, mestá a obce a maximálne zjednodušiť administratívnu náročnosť pri ich čerpaní. Apeloval tiež na schválenie zmien v legislatíve upravujúcej povoľovacie konania a podmienky verejného obstarávania „v rekordne krátkom čase“. Dohodnúť sa treba podľa predsedu vlády aj na lepšej ponuke vzdelávacieho systému pre potreby praxe tak, aby zmeny začali platiť začiatkom školského roka 2024/2025.

Potvrdil tiež, že vláda začala rokovať o nových zahraničných investíciách. „Máme niečo na stole, projekty momentálne prehodnocujeme. Vždy je to otázka intenzity štátnej pomoci,“ poznamenal. Rovnako považuje za povinnosť podporiť každú slovenskú firmu, ktorá chce pôsobiť na zahraničných trhoch.

V priebehu dvoch až troch mesiacov treba podľa Fica prísť s mechanizmom a legislatívou na skrátenie obdobia, v ktorom môžu legálni migranti s kvalifikáciou potrebnou pre slovenské podniky získať všetky povolenia. Navrhované opatrenia označil za minimum, čo musí vláda urobiť. Zdôraznil, že všetky opatrenia musia byť prijímané v širokom sociálnom dialógu. Potvrdil tiež, že v decembri sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády v Trenčíne a koncom januára v Prešovskom kraji. Okrem Fica vystúpili s príhovormi aj podpredsedovia strany vrátane Ľuboša Blahu, Ladislava Kamenického či Richarda Takáča.