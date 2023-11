Hlas nechal štyri dni po voľbách zaregistrovať doménu pelle2024.sk. Vzbudzuje dojem prezidentskej kandidatúry

Informuje o tom Denník N. Doménu nechal zaregistrovať 4. októbra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je dnes ministrom vnútra za Hlas. Bolo to v čase, keď strana Hlas vyjednávala o podobe budúcej vlády so Smerom, ale aj s Progresívnym Slovenskom. Nakoniec sa dohodla so Smerom a v médiách sa špekulovalo o tom, či Pellegrinimu šéf Smeru Robert Fico neponúkol podporu prezidentskej kandidatúry. Pellegrini to poprel. „Môžem vylúčiť, že by súčasťou dohody bola nejaká dohoda o budúcej kandidatúre na post prezidenta Slovenskej republiky,“ uviedol po oznámení novej vládnej koalície.

Pred parlamentnými voľbami Pellegrini hovoril, že nad prezidentskou kandidatúrou neuvažoval, po voľbách už úvahy o možnej kandidatúre potvrdil viackrát. Napríklad 8. novembra povedal: „túto tému som nevylúčil, a teda je to stále otvorená otázka, ktorú v najbližších týždňoch budeme musieť aj v strane, aj ja osobne nejakým spôsobom rozlúsknuť.“ Minulú nedeľu sa v diskusnej relácii TV Markíza vyjadril, že potrebuje mať uistenie, že občania si budú želať prezidentského kandidáta jeho kvalít. „Prichádza postupne ten čas, keď budem musieť oznámiť toto rozhodnutie,“ povedal predseda parlamentu.