Matovič konečne rozdal ľuďom Fiatky, budú mu robiť reklamu. Niektoré autá sa kazili už v kampani

Sympatizanti Igora Matoviča sa dočkali. Hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) žrebovalo v sobotu podvečer 79 ľudí, ktorí sa zapojili v predvolebnej kampani do súťaže o autá Fiat 500. Do najbližších volieb sa stali majiteľmi talianskych miniautíčok, ktoré matovičovci označovali za symbol boja proti mafii a kampaňovali s nimi naprieč Slovenskom.

„Budú vlastne ako naši dobrovoľníci, ktorých úlohou bude počas štyroch rokov vo svojom okrese na tomto aute jazdiť. Budú mať palivovú kartu, kde budeme dobíjať peniaze na benzín, aby v podstate robili naďalej reklamu demokracii, záujmu ľudí o voľby,“ vysvetľoval Matovič úlohu „opatrovateľov áut“ ešte pre voľbami.

Živé vysielanie, počas ktorého oznamovali výhercov, sa podobne ako celé žrebovanie začalo s omeškaním. Pred kamery sa postavil líder hnutia spolu s Michalom Šipošom a kandidátkou bývalého OĽaNO Máriou Beňovou, ktorá sa do parlamentu nedostala. Noví dočasní majitelia mali byť známi hneď po voľbách, no pre opravy áut termín posunuli. Časť Fiatiek začala mať technické problémy už po prvých kilometroch, niektoré čelili dokonca útokom vajíčkami a poškodzovaniu. Cez prázdniny ich zápis zase riešila Národná kriminálna agentúra, prípad už uzavrela.

Do moratória sa zapojilo do súťaže 40 418 ľudí a celkovo sa losovalo z 51 464 lístkov. Na mieste bol aj notár. Niektorí ľudia mali v súlade s pravidlami v osudí viacero žrebov. Bol ním napríklad aj prvý vyžrebovaný Radovan. Šťastie mal síce dvakrát, no získal len jedno auto. Opatrovateľmi áut, ako ich Matovič nazval, budú všetci vyžrebovaní len dočasne – do ďalších volieb. V prípade, ak by to nový kabinet celé štyri roky nevydržal, rozlúčia sa s vozidlami skôr. Spolu s autom dostanú aj palivovú kartu.

Z čoho zaplatili Fiatky?

Po oznámení súťaže čelilo hnutie otázkam, koľko áut kúpilo a koľko za ne zaplatilo. Líder OĽaNO musel tiež vysvetľovať, prečo nákup nebolo vidieť na transparentnom účte. Dôvod? Autá podľa neho neboli súčasťou kampane, ale dlhodobým majetkom hnutia, ktorý bude využívať aj po voľbách.

Fiaty nakúpilo hnutie z financií, ktoré dostáva – tak ako iné politické subjekty – na svoju činnosť zo štátneho rozpočtu. Celkový počet nakúpených áut sa však mohol meniť. V štatúte sa uvádzalo, že keďže ide o staré autá a niektoré by boli nespôsobilé, ich počet dorovná na 79 kusov. Náklady na jedno auto mali byť približne 10-tisíc eur, za autíčka teda mohlo OĽaNO zaplatili minimálne 790-tisíc eur.

Fiatky 500 si zvolilo v kampani pred predčasnými septembrovými voľbami ako symbol čestných ľudí bojujúcich s organizovaným zločinom. Pripodobňovalo ich boju s mafiou podobne ako kedysi v Taliansku. „Mafia, ktorá 12 rokov Slovensko ničila, má v rukách ľuďom ukradnuté miliardy a väčšinu médií. Čestní ľudia sú v zjavnom oslabení. Ale aj Dávid bol voči Goliášovi, a napriek tomu vyhral,“ vysvetľovalo Slovensko dôvod, prečo si zvolilo práve talianske autá.

Nápad s fiatkami zhodnotil odborník na politický marketing Róbert Slovák ako zbytočne kreatívny. „Príbeh fiatky ako protimafiánskeho symbolu stojí na vode, je to konštrukcia, ktorá sa nezakladá na realite. Päťstovky nezohrali žiadnu, ani symbolickú, rolu v boji proti talianskej mafii,“ zhodnotil pre Pravdu pred časom.

Autíčka hnutiu výrazný zisk nepriniesli

Kampaň s údajne najväčšou zbierkou Fiat 500 na svete začalo OĽaNO na konci júla v Bardejove. Naprieč Slovenskom na nich jazdili kandidáti na poslancov parlamentu. Autíčka sa rozbehli do okresov, no preferencie bývalému vládnemu hnutiu nerástli. So ziskom 8,89 percenta (264 137 hlasov) skončilo štvrté a v opozícii.

Bývalé OĽaNO v kampani nesľubovalo len autá. Povolebnú spoluprácu s potenciálnymi partnermi si okliešťovalo schválením 500-eurového bonusu za účasť vo voľbách. Nápad s odmeňovaním zavrhovala väčšina kandidujúcich subjektov, otvorene hovorili o nesúhlase s nápadom aj niektorí členovia hnutia. Päťsto eurami chcelo Slovensko zvýšiť volebnú účasť, od ktorej si sľubovalo pestrejší elektorát a slabší výsledok oponentov.

Vyžrebovali aj výhercu zo Solivaru

Sobotné žrebovanie nebolo jediným, na ktorom Matovič participoval. Počas druhého pandemického roka verejnoprávna televízia vysielala reláciu Byť zdravý je výhra, známu tiež ako očkovacia lotéria. Zapojiť sa do nej mohli ľudia, ktorí si nechali vpichnúť vakcínu proti koronavírusu. Sprevádzala ju silná kritika volajúca po lepšom investovaní štátnych peňazí.

S očkovacou lotériou sa spája aj kuriózny prípad, kedy v prvom kole vyžrebovali Zuzanu Z. zo Solivaru. Mala možnosť vyhrať 400-tisíc eur. Hoci heslo povedala správne, v éteri odznelo neskoro. Vysielanie totiž sledovala na internete cez online prenos RTVS, ktorý bol oneskorený. Do Solivaru síce nepôjdu peniaze ani tento raz, no mužskému výhercovi tam poputuje autíčko s logom OĽaNO.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vyhralo v roku 2020 parlamentné voľby s vyše 25-percentným ziskom a bolo súčasťou vládnej koalície až do nástupu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Lídra OĽaNO Matoviča vystriedal po roku na premiérskej stoličke Eduard Heger.

Vláda štvorlístka OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí však celé štvorročné volebné obdobie nevydržala. Pre opakované konflikty predstaviteľov koaličných strán, najmä Matoviča a Richarda Sulíka z SaS ju zvykli nazývať vládou chaosu. Vyústilo to až do pádu vlády, po ktorej moc prevzali úradníci a od októbra nová vláda Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany.