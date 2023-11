Richter: Programové vyhlásenie vlády je kompromis volebných programov

Programové vyhlásenie vlády je kompromisom volebných programov strán, ktoré utvorili vládnu koalíciu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to zdôraznil šéf poslaneckého klubu strany Smer Ján Richter. Doplnil, že podobu dokumentu ovplyvňujú aj požiadavky jednotlivých rezortov alebo napríklad európske dokumenty a záväzky z nich vyplývajúce.

„A to sa spracuje. Ani jedna z tých politických strán nemôže byť víťaz a nemôže byť porazený. Tam musí byť nejaký kompromis," vyhlásil Richter. Doplnil, že v programovom vyhlásení je premietnutý mandát, ktorý koaličné strany získali vo voľbách od voličov.

Podľa opozičného poslanca Jozefa Hajka (KDH) boli politické programy koaličných strán veľmi strohé. „Stvoriť z toho 88-stranový dokument, to pokladám za výkon," uviedol Hajko. Programové vyhlásenie zároveň označil za príliš všeobecné. „Ja tam veľmi veľa takých konštatovaní, že – „zvážime", „uvidíme", „chceme" a tak ďalej. Ale nevidím tam nejaké míľniky alebo nejaké ciele, ktoré by sa dali zmapovať alebo odsledovať, či tá vláda to skutočne robí," dodal Hajko.