V spore ministra vnútra a „čurillovcov" treba počkať na verdikt odvolacích súdov, uviedol Tomáš

„Ešte nie je o ničom rozhodnuté," zdôraznil Tomáš s tým, že právomocou ministra vnútra je vymeniť vedenie polície. Doplnil, že podľa zákona, ak je policajt obvinený z trestného činu, ako je to v prípade takzvaných „čurillovcov", má ich minister postaviť dočasne mimo výkonu funkcie. „To neznamená, že ho zbaví tej funkcie, ale treba logicky počkať, kým sa to obvinenie nejako neobjasní na súde," uviedol Tomáš. Doplnil, že Šutaj Eštok má absolútnu dôveru v strane Hlas.

Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko) sa ešte v histórii SR nestalo, aby minister vnútra ešte predtým, ako jeho vláda získa dôveru, dvakrát porušil zákon. „Dvaja sudcovia rozhodli, že pán minister vnútra Šutaj Eštok porušil zákon," vyhlásila Remišová. Zároveň sa pýta, že keď koalícia nevie ani odvolať ľudí v súlade so zákonom, či bude robiť tak celé štyri roky. „Sú dva spôsoby, ako sa rozlúčiť s ľuďmi. Jeden je v súlade so zákonom, a tak to má robiť každý štátny predstaviteľ, a druhý je protizákonný, tak ako to robí pán minister vnútra," dodala Remišová.