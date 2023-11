ONLINE: Poslanci pokračujú v diskusii k programu. Bude ju opozícia predlžovať? Hlasovať sa bude zrejme už dnes

Poslancov čaká zrejme posledný deň, kedy budú v sále diskutovať k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Už dnes by mohli hlasovať o programe a vyslovení dôvery vláde. Diskusia bola pomerne pokojná, koaliční poslanci či ministri vystupovali len ojedinele, opozícia však bola aktívna a PVV označila za málo konkrétne, plné všeobecných fráz a zaseknuté v minulosti. Ani jedna zo strán vládny program nepodporí.

dnes by sa malo hlasovať o programovom vyhlásení vlády, koalícia má spolu 79 poslancov, na vyslovenie dôvery je potrebných 76 hlasov

prečítajte si, ako prebiehalo rokovanie vo štvrtok

diskusiu k programu prekryli viaceré témy vrátane obmedzení pre médiá, ktoré po potýčke medzi poslancami zaviedol šéf parlamentu

Premiér Robert Fico oznámil, že preveruje akreditácie všetkých médií Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 9:00 Bude opozícia predlžovať diskusiu?

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš vo štvrtok uviedol, že debatu k PVV nebudú naťahovať, ale budú aktívni. „Ak by bol záujem opozičných poslancov byť aktívnejší, tak by sme vedeli rozpravu nejakým spôsobom predĺžiť, aby sa o tom rokovalo ešte budúci týždeň,“ povedal. Podľa neho totiž chcel Fico, aby už na snem išiel so schváleným programom a vyslovenou dôverou. Ostatní opoziční poslanci však podľa neho už nemali záujem predlžovať debatu. Okrem Alojza Hlinu (klub SaS).

Čítajte viac Fico na sneme predstavil priority. Keby ma dostali do väzby, Smer by bol zničený: Blaha mieri do europarlamentu

Fico na sneme reagoval aj na kuloárne informácie, že vláda chcela mať hlasovanie za sebou ešte pred snemom, aby sa mohol predseda vlády pochváliť. „Oni si asi naozaj mysleli, že nám pokazia radosť, keď sa vo štvrtok večer nebude hlasovať o programovom vyhlásení vlády, ale na atmosfére na tomto sneme to nemôže vôbec ubrať. Sme absolútne najúspešnejšou, a to podčiarkujem tisíckrát, politickou stranou v histórii moderného Slovenska a chceme ňou zostať,“ uviedol v piatok počas príhovoru na slávnostnom sneme Smeru.

Po PVV čakajú poslancov ďalšie zákony

Poslanci NR SR budú pokračovať v diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV). Ústne prihlásených rečníkov ostalo zhruba desať. Po prerokovaní PVV by mali zákonodarcovia rozhodnúť o vyslovení dôvery vláde premiéra Roberta Fica (Smer).

Diskusia o vládnom programe sa začala v utorok (14. 11.). Poslancom ho predložil premiér a požiadal ich o vyslovenie dôvery. V úvode diskusie vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) a podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Michal Šimečka, členovia vlády sa veľmi nezapájali. Diskusii tak dominovali vystúpenia opozičných poslancov. Opozícia vládnemu programu vyčítala, že je málo konkrétny. Avizovala, že ho nepodporí. Okrem vládneho programu majú poslanci na aktuálnej schôdzi prerokovať aj dve novely v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a novelu zákona o 13. dôchodku.