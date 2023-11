Dolinková a Drucker predstavili riešenia, ako zaplátať dieru po chýbajúcich lekároch. Riešenie má stáť milióny

Slovensko má problém s nedostatkom zdravotníkov, lekári bijú na poplach už roky. Mnohí slúžia v preddôchodkovom veku, situácii nepomáha ani odchod absolventov za lepšími podmienkami do zahraničia. Hrozí, že ak štát nezasiahne, o pár rokov nebude mať Slovensko kto ošetrovať. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a minister školstva Tomáš Drucker chcú počet slovenských medikov navýšiť na úkor zahraničných študentov na lekárskych školách. Štát by to odhadom mohlo vyjsť na tri milióny eur.

„Jeden z kľúčových problémov Slovenska je aj nedostatok kvalitného personálu,“ uviedol v pondelok Drucker a poukázal na chýbajúcich odborníkov v rôznych oblastiach. Vytvoriť chce preto mechanizmus, akým by si mohol štát objednávať u fakúlt a škôl absolventov pre odvetvia, kde chýbajú odborníci. Sú to podľa jeho slov lekári, sestry, pôrodné asistentky, ale napríklad aj operátori jadrových zariadení a podobne.

Menej zo zahraničia, viac zo Slovenska

Na troch slovenských lekárskych fakultách absolvuje štúdium priemerne 627 študentov zo Slovenska a zhruba 362 zo zahraničia. „Zhruba 100–150 zahraničných študentov by sa mohlo transformovať na slovenských,“ vyhlásil minister. S fakultami už diskutoval. Kvôli „objednávke štátu“ bude zrejme potrebná aj legislatívna zmena.

Na niektorých slovenských školách je podľa Dolinkovej pomer tuzemských a zahraničných študentov 50:50. „Potrebujeme, aby lekári zostali na Slovensku a liečili našich pacientov,“ podotkla šéfka zdravotníctva. Zásah vlády by podľa nej konkurencieschop­nosti škôl uškodiť nemal. Podotkla, že 150 nových lekárov ročne nemusí stačí. Časť zdravotníkov je totiž v hraničnom veku odchodu do dôchodku. Pokiaľ do penzie neodídu hneď, tlak bude miernejší. „Pri 100–150 lekárov navyše cítite, že dlh budeme odrezávať dlhšie a postupne,“ skonštatoval Drucker.

Financovanie 130 nových slovenských študentov by sa mohlo pohybovať okolo sumy 2,5 až 3 miliónov eur. Drucker si limity štátnej kasy uvedomuje, no Slovensko je podľa neho v situácii, že na to peniaze jednoducho „musíme dať“.

Do úplných detailov na stretnutí ministri nešli. Uzavretá nie je podľa Druckera ani téma, či budúcich absolventov nezaviažu, aby po štúdiu zostali na Slovensku. Upozornil, že aj v rezidentskom vzdelávaní bola lehota päť rokov, ktorú absolventi museli odpracovať na Slovensku. „Nechceme demotivovať ľudí, ale je to normálne aj v zahraničí,“ do­dal.

So sestrami je to iné

Pri študentoch ošetrovateľstva Drucker vníma iný problém ako pri medikoch. Uchádzačov, ktorých školy prijmú a potom aj nastúpia do prvého ročníka je 67 percent. Školy dokončí len 55 percent študentov. „Máme 10 fakúlt ošetrovateľstva. Nemáme taký veľký problém s tým, že by sa nám nehlásil veľký počet, oveľa väčší problém je s tým, že na školy neprídu alebo ich nedokončia,“ vysvetlil. Pomôcť by mohli štipendiá alebo iné motivácie. Prispieť k riešeniu by mohol podľa ministerky nábor na stredné zdravotnícke školy, ktorý by sa robil už na základných školách.

Čo sa týka regionálneho rozmiestnenia lekárov naprieč krajinou, Dolinková uviedla, že na ministerstve pracujú na „sieti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“. Ukázať má, kde a koľko špecialistov, pediatrov alebo všeobecných lekárov chýba.

Motivovať doktorov, aby sa nesústreďovali len vo veľkých mestách by mohlo aj zreálnenie cien, ktoré neboli menené posledných 15 rokov. Predstaviť si vie aj náborovú kampaň na základných školách s medikmi. O rozpočte na nábor nových lekárov budú rokovať s ministerstvo financií, aby sa mohol začať už k 1. septembru budúceho roka.

Navýšiť počet medikov by Dolinková a Drucker chceli už od budúceho školského roky, no rátajú s tým, že k zmenám dôjde najskôr až v školskom roku 2025/2026. Zmeny si bude vyžadovať kurikulárna školská reforma.