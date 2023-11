Štvrtá Ficova vláda získala dôveru. Ako prebiehala rozprava? Búrlivý Matovič, tichá koalícia a aktívni nováčikovia z PS

Koaliční poslanci a ani ministri sa do debaty k programu veľmi nezapájali. Z ministrov ako jediný vystúpil šéf envirorezortu Tomáš Taraba a sľuboval legislatívnu smršť. Opozícia vyčítala vláde, že program je príliš vágny, málo konkrétny a zakotvený v minulosti, aj keď KDH v ňom videlo aj dobré veci.

Štvrtá vláda Roberta Fica získala dôveru Video Zdroj: TV Pravda

Vládny program však nebol jedinou témou, ktorá rezonovala parlamentom. Kým v sále sa mu venovali najmä poslanci najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovenko (PS), mimo nej politikov zamestnávali iné témy – Kristus ako kráľ Slovensko, ďalší pokus o zmenu volebného systému, ale aj roztržka medzi dvoma poslancami, ktorá nakoniec vyústila do obmedzenia pre médiá.

Ako to vyzeralo v NR SR počas debaty k programu?

1. Koalícia až na Fica a Tarabu rozpravu len sledovala

Vládny program schválil premiér spolu s ministrami na rokovaní vlády minulý týždeň v pondelok a hneď na druhý deň začali poslanci o ňom aj debatovať. Po úvodných oficialitách sa k slovu ako prvý dostal predseda vlády Fico.

Fico oznámil, že preverí všetky akreditácie Video Zdroj: TV Pravda, NR SR

Už od začiatku vystupoval veľmi suverénne a na jeho tvári bolo vidieť, že si je podporou vlády aj programu istý. Vopred sa ospravedlnil, že nevystúpil s písaným prejavom. „Máme, čo sme chceli, vyhrali sme voľby,“ povedal Fico a niekoľkýkrát zopakoval, v akom zdeštruovanom stave preberá nová vláda verejné financie.

Podľa neho sa môžu všetci zhodnúť na tom, že štartovacia čiara „je veľmi hrboľatá, plná mín a mechanizmov, ktoré ju mimoriadne ohrozujú“. Väčšinu vlasteneckým tém ohľadom suverénneho Slovenska podoprel ústavou. Prihlásil sa k ústave, preambule a odkazu Veľkej Moravy. Zdôraznil podporu členstva v NATO a Európskej únii, no jedných dychom dodal, že zahraničná politika sa bude uberať všetkými štyrmi smermi.

Parafrázoval aj známy ruský film – Moskva slzám neverí. „Slovensko slzám neverí a kto sa bojí, nech nechodí do lesa,“ povedal. Aj keď prvý deň odišiel zhruba po hodine, nasledujúce dni sledoval Fico rozpravu zo svojho miesta niekoľko hodín. Občas sa pri ňom pristavili niektorí ministri. K poznámkam predstaviteľov opozície sa nevyjadroval, aj keď sa na neho obracali, a to napriek tomu, že ako premiér môže požiadať o mimoriadne vystúpenie. Keď pri ňom nesedeli jeho ministri, v tvári bolo vidieť značné znechutenie z niektorých poslancov.

Po Ficovom prejave sa Matovič postavil zo svojho miesta a zamieril k šéfovi Smeru. V ruke mal plagátik a nadpisom „klamár bez svedomia“ a snažil sa ako obyčajne zaujať pozornosť. V rokovacej sále je zakázané používať vizuálne pomôcky, na čo ho Pellegrini upozornil. Matovič odišiel a z radov poslancov Smeru sa ozvalo „vyviesť“. Svojej povesti neostal nič dlžný. Neskôr sa so svojím plamenných prejavom dvakrát postavil aj za rečnícky pult.

Premiér Robert Fico reaguje na vyslovenie dôvery Video Zdroj: TV Pravda

Jediným zástupcom koaličných poslancov bol v úvode rozpravy šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter. Potvrdil, že za koaličné kluby bude jediným vystupujúcim a koalícia sa nebude veľmi zapájať. Občas sa niektorí zapojili s faktickými poznámkami zapojili, no nebolo ich veľa.

V rozprave vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas), ktorý nezabudol zdôrazniť, prečo sa vydal cestou koalície so Smerom. „Situácia si vyžaduje skúsených, zodpovedných a odborne dobre pripravených politikov,“ povedal s tým, že ľudia sa doteraz podľa neho zmietali „v cirkuse, chaose a zmätku“.

Čo sa týka ministrov, tí sa v parlamente striedali, v takmer plnej zostave boli v pléne len na začiatku a na konci schôdze. Jediným ministrom, ktorý sa postavil k rečníckemu pultu bol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Národnú radu (NR) SR podľa neho čaká legislatívna smršť. „Presne vieme, kedy s akým zákonom prídeme,“ povedal. Okrem toho kritizoval lídra KDH Milana Majerského a pripomenul mu, že mohol vstúpiť do vlády so Smerom, Hlasom a SNS.

Po konci rozpravy Fico poďakoval poslancom za rozpravu. Na sociálnej sieti po schválení PVV premiér uviedol, že sa nemieni sťažovať. „Je to moja štvrtá vláda. Presne viem, do čoho ideme, čo nás čaká,“ vyhlásil.

2. Opozícia program kritizovala, KDH našlo aj dobré veci

Líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zažil za rečníckym pultom ako podpredseda parlamentu svoju premiéru a v rozprave vystúpil ako druhý. PVV označil za nedostatočné a zaseknuté v minulosti. „Vládu Roberta Fica považujeme za hrozbu. Budeme ju kritizovať, ale zdržíme sa útokov, vulgarizmov a lacných divadielok,“ povedal.

Vystúpenie lídra PS Šimečku v rozprave Video Zdroj: TV Pravda

„Musím konštatovať, že predloženému PVV chýba obsah, cesta aj cieľ. Je vágny, deravý a nekonkrétny. Ak je takýto plán, presne také bude aj vládnutie,“ hovoril Šimečka. „Neúcta? Neschopnosť obhájiť sa? Hanba za predložený materiál?“ kritizoval neprítomnosť niektorých ministrov a to, že nereagujú na výhrady Šimečka. Koalícii podľa neho nejde o Slovensko. „Vám ide o beztrestnosť a pomstu,“ dodal na záver prejavu.

Proti programovému vyhláseniu boli všetky opozičné strany. „Najlepšie programové vyhlásenie tejto vlády je 12 rokov vládnutia Smeru a my tu nepotrebujeme žiadny dokument, pekné reči ani sľuby, aby sme vedeli presne, čo táto vláda bude robiť,“ povedal predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Výhrady malo aj KDH. Líder kresťanských demokratov Majerský prirovnal PVV k bujarej silvestrovskej noci, po ktorej si ľudia dávajú novoročné predsavzatia, no väčšinou ich nesplnia. Program je podľa neho málo ambiciózny. KDH neplánuje podporiť žiadne účelové novely, ktoré by mali znížiť tresty ľuďom blízkym tejto vláde.

Opozícia PVV nepodporila Video Zdroj: TV Pravda

Krátko pred hlasovaním však Majerský povedal, že v programe vidí aj dobré veci. „Vďaka že tam sú. Či už je to decentralizácia eurofondov na regióny, to je dobrá ambícia a nebojím sa povedať, že to podporíme. Nebojíme sa povedať ani to, že aj dôjde k rokovaniu o zmene volebného zákona, tak zaň zahlasujeme,“ povedal.

Najhlasnejším kritikom bolo hnutie Slovensko. Mnohé návrhy považujú za deštruktívne. „Destabilizujú a naštrbujú dôveru občanov SR v právny štát, zákon a spravodlivosť pre všetkých,“ povedal predseda klubu Michal Šipoš. Hnutie vrátane Igora Matoviča kritizovalo najmä nesplnenie sľubu o vyplatení 13. dôchodku občanov. Dôchodcovia by mali dostať príplatok 300 eur, informoval o tom minister práce Erik Tomáš (Hlas).

Poslanec Hlasu Ján Blcháč zo strany Hlas na kritiku opozičných poslancov zareagoval, že programové vyhlásenie je navrhnuté tak, že ponúka presné zákony a pripomenul Tarabove slová. „Za každou jednou vetou alebo odstavcom je zákon,“ povedal.

3. Kuffov Kristus či zmena volebného systému

Diskusiu o vládnom programe však postupne začali prekrývať viaceré zástupné témy. Zaujímavejší bol prejav štátneho tajomníka rezortu kultúry Štefana Kuffu, ktorý chcel Krista intronizovať za kráľa Slovenska. Poslancov rozčúlil i rozosmial nielen samotný nápad, no problémom bolo, že v súčasnosti obžalovaný Kuffa agitoval na cirkevnej pôde.

Kuffovi slovo udelil so súhlasom arcibiskupa Jána Oroscha trnavský dekan Jozef Gallovič. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vraj o ničom nevedela, na otázky Pravdy odpovedal tlačový odbor rezortu až na druhý deň. „Ministerstvo kultúry oficiálne nepoverilo štátneho tajomníka, aby inicioval akékoľvek aktivity v spojitosti s akýmikoľvek náboženskými úkonmi,“ uviedol rezort s tým, že išlo o Kuffovu osobnú iniciatívu.

Šimkovičová neskôr médiám povedala, že nič také sa inicovať pod jej vedením nebude. Šéf NR SR Pellegrini uviedol, že je to len Kuffov názor a nie názor vlády alebo vládnej koalícii. Nepredpokladá, že také niečo bude niekedy predmetom rokovania koalície.

Poslanci však riešili aj zmenu volebného systému. Snahy na zmeny volebného systému sú medzi politikmi prakticky od roku 1998, kedy tretia vláda Vladimíra Mečiara presadila novinku, podľa ktorej sa na Slovensku začalo voliť len v jednom obvode. Pellegrini prišiel s myšlienkou, že by na Slovensku bolo 79 obvodov, poslanec SNS Roman Michelko pre Pravdu uviedol, že sú na stole viaceré alternatívy vrátane štyroch či ôsmich obvodov.

Jeden volebný obvod sa lídrovi hnutie Slovensko Matovičovi podarilo do ústavy zakotviť v januári tohto roka. Išlo o podmienku OĽaNO, aby schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Od januára je teda na zmenu zákona potrebných 90 miesto 76 hlasov. Ešte pred voľbami pritom Matovič v programe sľuboval zavedenie ôsmich obvodov, Šipoš však pre Pravdu vysvetlil zmenu názoru. „Urobili sme si analýzu na základe župných volieb a volieb do samospráv a poctivo sme si to prepočítali,“ povedal s tým, že vo väčšine obcí na východe, prípadne v chudobnejších okresoch dlhodobo vyhrávali komunisti a neskôr Smer.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc parlament, PVV, rokovanie, Robert Fico, Peter Pellegrini, Milan Majerský, Tomáš Taraba Poslanci budú o PVV rokovať aj budúci týždeň. Na snímke šéf KDH Milan Majerský.

Problémom pri zmene volebného systému nie je myšlienka mať viac obvodov, ale dôvod, prečo to chce koalícia iniciovať. Pokiaľ by viacobvodový systém platil už dnes, Smer by mal takmer o desiatky mandátov viac a týmto spôsobom by sa mohol v budúcich voľbách zabetónovať pri moci.

Zmenu volebného systému podporuje paradoxne aj Hlas, ktorý by čo do počtu mandátov zrejme stratil. Aj KDH malo v predvolebnom programe zmenu volebného systému a hnutie navrhovalo osem obvodov a zmenu by preto podporili, nech by išlo o akýkoľvek počet mandátov. Opozíciu však prekvapilo, že by boli kresťanskí demokrati ochotní vyjednávať so Smerom a ďalšími koaličnými stranami. V kuloároch sa hovorí aj o tom, že by šlo o obchod „niečo za niečo“.

4. Mažgút sa pochytil s Matovičom, obmedzenia dostali médiá

O rozruch nielen v sále, ale aj mimo nej sa už tradične postaral Matovič. Pred jedným zo živých vstupov sa dostal do sporu s poslancom Smeru Jánom Mažgútom. Padli vulgarizmy a obvinenia a Mažgút nakoniec odmietol v živom vstupe vystúpiť. Šéf NR SR však paradoxne nepotrestal poslancov, ale obmedzenia dostali médiá. Živé vstupy mohli byť vysielané len z parlamentnej knižnice alebo z tlačového centra. Neskôr bolo možné si poslancov nahrávať v celej budove, živé vstupy sú naďalej množné lenz dvoch miestností, čo sťažuje prácu najmä televíznym novinárom.

Matovič sa dostal do potýčky s Mažgútom Video Zdroj: TV Pravda

Tento krok negatívne komentovali opoziční poslanci a polienko do ohňa pridal aj Matovič, ktorý na ohlásenú tlačovku meškal, zmenil miesto z press centra na knižnicu a nakoniec sa odmietol vyjadriť, ak nebudú kamery nasmerované tak, ako chcel. Po pol hodine sa vrátil, ospravedlnil sa občanom za svoj slovník, ale aj za to, že nemajú prístup k informáciám.

Potom prekvapil a ponúkol svoj mandát, ak šéf NR SR a strany Hlas splní dve podmienky. Ide o dva predvolebné sľuby – zabezpečiť dôchodcom 13. dôchodky vo výške 640 eur pred Vianocami, čo je aktuálne nemožné, a tiež aby dôchodcom nezobral rodičovský dôchodok. „Pellegrini sa môže Matoviča zbaviť raz a navždy,“ povedal.

Ako Matovič „cvičíl“ s médiami Video Zdroj: TV Pravda

Nie je to však prvý zásah voči médiám a ich práci. Predseda vlády Robert Fico už minulý týždeň uviedol, že preverí akreditácie štyrom médiám – TV Markíze, Denníku N a Sme a Aktualitám, dovtedy sú pre neho nepriateľskými médiami. Na Hodine otázok nakoniec povedal, že preverí akreditácie všetkým redakciám.

Pellegrini síce uviedol, že chce do parlamentu znova priniesť politickú kultúru, aj keď to bude s niektorými „exotmi“ ťažké. Zatiaľ sa mu to neporadilo. Na Úrad vlády nakoniec pustil všetkých novinárov, no so spomínanými redakciami prerušil kontakt, ministri od neho žiadny takýto pokyn nedostali. Aktuálne tak s novinármi nekomunikujú len predstavitelia strany Smer vrátane ministrov a poslancov. Hlas na komunikácii nič nemení a SNS vrátane lídra strany Andreja Danka občas reagujú, občas nie.

5. Prvé terče opozície

Kým sa poslanci dostali k vládnemu programu, koalíciu čakalo aj prvé odvolávanie. KDH totiž iniciovalo odvolávanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Dôvodom bolo „upratovanie“ v kancelárii po vstupe do úradu. Zo steny zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho fotografiou revolucionára Che Gueavaru. Okrem toho odstránil aj vlajku Európskej únie.

PS iniciuje odvolávanie ministra vnútra Video Zdroj: TV Pravda

Poslanci KDH to považovali za dehonestujúce. Napriek tomu, že šéf parlamentu Peter Pellegrini označil Blahovo správanie za „detinské a smiešne“ a nevylúčil možnosť otvorenia schôdze, už vopred bolo jasné, že odvolávanie nebude úspešné. Koalícia nakoniec mimoriadnu schôdzu zablokovala a parlament ju neotvoril, čo opozícia kritizovala.

Blaha však nie je prvým terčom opozície. Progresívne Slovensko (PS) avizovalo, že bude odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú čistky v policajnom vedení a kroky, ktoré podnikol ihneď po nástupe do úradu. Líder PS Michal Šimečka uviedol, že budú jeho odvolávanie iniciovať hneď, ako získa vláda dôveru. „Tu musíme maximálne zabojovať – už za prvé týždne práce ukázal, že je zrelý na uterák a ministrom sa nikdy nemal stať,“ uviedol.

Terčom kritiky sa stali najmä čistky v polícii zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Progresívci po hlasovaní o programe pripomenuli, že stále trvajú na tom, že budú ministra odvolávať. „Minister vnútra je zrelý na uterák. Pán Šutaj Eštok sa ukázal ako verná slúžka Roberta Fica a jeho nástroj pomsty, preto podáme návrh na jeho odvolanie,“ uviedol Šimečka. Návrh podajú poslanci PS do podateľne v stredu krátko pred desiatou.