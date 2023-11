Minister Taraba: Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa programu, ale podľa reálnych zákonov, bude to legislatívna smršť. Sú to len ich nejasné želania, kontruje Plaváková z PS

Štvrtá Ficova vláda získala v parlamente dôveru a má schválený program. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že vládny kabinet aj parlament sú pripravené ho od prvého dňa začať napĺňať. „To sa bude diať vo veľkom tempe. Tento parlament sa vôbec nemusí báť, že my nebudeme vedieť, čo treba robiť, že sem nebudú chodiť zákony. To bude legislatívna smršť,“ uviedol Taraba.

Čo programové vyhlásenie vlády prinesie krajine? Príde lepší zajtrajšok ako sľubujú koaličné strany? „Volič to bude vedieť veľmi jasne porovnať, čo sme pred voľbami sľubovali a čo sme dodali. O to sa vôbec neobávam, že ľudia tú pozitívnu zmenu uvidia,“ dodáva minister Taraba.

Alebo nás čaká stagnácia, či dokonca prepad v každej oblasti, ako sa obáva opozícia? „V prvom rade dúfam, že to nebudú štyri roky, pretože už po týchto prvých dňoch, ak by to malo v tomto tempte pokračovať, tak bude absolútne rozvrátená spoločnosť a demokracia rozdrobená na márne kúsky,“ hovorí v podcaste denníka Pravda poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková. „Tento schválený dokument nie je dobrou správou pre občanov. Som presvedčený, že nebude sa im žiť ani bezpečnejšie, pokojnejšie a ani lepšie,“ dodáva Marián Viskupič z SaS.

Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom za SNS a opozičnými poslancami Luciou Plavákovou a Zuzanou Števulovou z PS a Mariánom Viskupičom z SaS:

Ďalšie podcasty Pravdy