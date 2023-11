Technický riaditeľ ZVS holdingu Ušiak: Klasická delostrelecká munícia je vo svete veľmi žiadaná

Na pozíciu technického riaditeľa podniku ZVS Holding ste nastúpili v roku 2021. Čo sa podľa Vás od tej doby v ZVS holding zmenilo, prípadne čo sa za dva roky vášho pôsobenia v podniku podarilo presadiť, zlepšiť?

Najväčší rozdiel vnímam v zákazkovej naplnenosti. V roku 2021 vyťaženosť podniku nebola taká vysoká, čo sa samozrejme so zmenou bezpečnostného prostredia radikálne zmenilo a záujem o delostreleckú muníciu rapídne stúpol.

Čo sa týka konkrétnych krokov a zmien, je ich viacero. Vo veľkej väčšine súvisia s potrebou navyšovania výrobných kapacít, produktivity práce a taktiež aj s obnovou technologického zázemia. Obstarávanie nových technológií a strojov nie je v tejto brandži jednoduché, ale máme rozpracovaných niekoľko projektov v konkrétnych oblastiach a usilovne na ich realizácii pracujeme. Niektoré činnosti sa snažíme automatizovať, realizujeme akvizície nového technologického vybavenia, obnovu výrobných priestorov, ako aj budovanie nových výrobných priestorov. Ide napríklad o nákup obrábacích päťosích CNC strojov a lisovacích centier pre podnik v Snine. Je to projekt, ktorý stále prebieha a výsledkom má byť v horizonte 1 a pol až 2 rokov viacnásobné navýšenie výroby muničných komponentov.

Dalo by sa povedať, že robotizácia a automatizácia sú v oblasti výroby munície aktuálnym trendom?

Určite áno. Je to vec, ktorú nemôžeme len tak obchádzať a musíme jej venovať pozornosť. Pomocou robotizácie a automatizácie sme schopní navýšiť efektívnosť výroby a znížiť závislosť na ľudskej sile. Technický a odborný personál je stále dôležitý, avšak s cieľom navýšiť výrobu je automatizácia nevyhnutným krokom. Stroje nám takisto pomáhajú v činnostiach, ktoré sú pre ľudí namáhavé.

Platí teda, že kvalifikovaná pracovná sila nie je v súčasnosti nahraditeľná?

Samozrejme. Kvalifikovaná a zodpovedná pracovná sila je pre tento špecifický typ výroby nevyhnutná. Ide o prácu s energetickými materiálmi a surovinami, pri ktorých je potrebné dodržiavať všetky stanovené pravidlá a zároveň ide o vysokokvali­fikovanú činnosť, ktorá vyžaduje odborne zdatných pracovníkov.

Spomenuli ste manipuláciu s energetickými materiálmi. Viete bližšie popísať prácu s týmito surovinami pri výrobe munície z hľadiska bezpečnosti a ekológie?

Výrobu munície musíme rozdeliť na dve časti. V tej prvej ide o výrobu mechanických častí, ktorú môžeme definovať ako bežnú strojársku výrobu. Napríklad v podniku ZVS holding v prevádzke Snina vyrábame telá striel, kde ako som už spomenul, výrazne investujeme do modernizácie

technického a technologického zázemia. V podniku v Dubnici prebiehajú záverečné etapy výroby, ako aj finalizácia rôznych typov 155 milimetrovej a inej munície a výroba zapaľovačov. Pri výroby zapaľovačov ide o veľmi jemnú, presnú mechanickú a pyrotechnickú výrobu. Mechanické časti zapaľovačov sa vyrábajú v spoločnosti ZVS Impex. Tu sa jedná o veľmi presnú mechanickú výrobu relatívne malých súčiastok.

Druhá časť výroby je delikátnejšia. Ide o výrobu pyrotechnických komponentov, pyrotechnických zloží a spracovanie energetických materiálov. V tomto prípade sa bavíme už o procesoch, akým je napríklad laborácia striel, teda plnenie striel výbušninou. Pri práci s energetickými materiálmi musíme dodržiavať predpísané pravidlá, zákony a smernice. Na ich dodržiavanie dohliada ako autorita v rámci Slovenskej republiky Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.

A z hľadiska ekológie?

Čo sa týka ekológie, tak ako všetky iné priemyslové prevádzky, tak aj my podliehame kontrolám Úradu životného prostredia, dodržiavania protipožiarnej ochrany, zabezpečenia legislatívnych požiadaviek pre narábanie s výbušnými materiálmi, ako aj kontrolám pre nakladanie s vojenským materiálom. Bez toho, aby sme plnili požiadavky legislatívy z hľadiska ochrany životného prostredia a hľadiska bezpečnosti výroby by sme nemohli fungovať. Okrem toho sa na nás vzťahujú aj regulácie a smernice EÚ ohľadom použitia chemických látok. Pre zabezpečenie plnenia tejto legislatívy je nevyhnutné zaoberať sa zmenami niektorých vstupných surovín. To generuje vývoj nových pyrotechnických zloží čo vyžaduje nevyhnutnú potrebu overenia riešenia skúškami na potvrdenie požadovaných parametrov. Vývojom nových výrobkov sa v rámci skupiny zaoberá oddelenie vedy a výskumu. Tento úsek sa zaoberá nielen vývojom a testovaním nových výrobkov, akými sú napríklad nové typy munície a technologické zariadenia, ale skúma aj možnosti ekologickej náhrady vstupných surovín, napríklad do pyrotechnických zloží. Ak máme nejaký komponent, ktorý je v zbrojárskom výrobku použitý, a chceme ho nahradiť, musí prejsť tvrdými a detailnými skúškami, ktoré potvrdia nielen to, či spĺňa požiadavky na ekológiu, ale hlavne či zároveň spĺňa aj všetky požiadavky, ktoré sú naň kladené z hľadiska jeho funkcie. Okrem toho, že plní svoj účel, musí byť aj v súlade s požiadavkami na dobu a podmienky skladovania, ktorá je u tohto typu munície predpísaná na 10 až 15 rokov.

Ak by sme sa ešte vrátili k trendom vo výrobe munície, ktoré konkrétne typy 155 milimetrovej delostreleckej munície sú dnes v centre pozornosti?

Nielen konflikt na Ukrajine, ale aj lokálne konflikty v posledných rokoch ukázali, že klasická trieštivo-trhavá delostrelecká munícia bez koncového navádzania má stále svoj význam. Samozrejme, trendom posledných rokov je vývoj inteligentnej munície, munície s koncovým navádzaním, s predĺženým dostrelom alebo špeciálnymi účinkami. Vývoj týchto typov striel tu je posledných povedzme 10–20 rokov, ale súčasná bezpečnostná situácia ukázala, že je dôležité mať na sklade, minimálne pre potreby obrany štátu, dostatočné zásoby klasickej delostreleckej munície.

Viete povedať, aké je v súčasnosti postavenie spoločnosti ZVS holding na európskom alebo svetovom trhu?

Spoločnosť ZVS holding ako súčasť MSM GROUP a skupiny CSG patrí v súčasnosti k významným výrobcom v rámci EÚ, zrejme aj vo svetovom meradle. Trochu to súvisí aj s trendom výroby inteligentnej munície, o ktorom som hovoril. Bolo zjavné, že svet sa sústredí na akúsi hudbu

budúcnosti a od výroby štandardnej delostreleckej munície sa niektorí výrobcovia odklonili. To sa ale v ZVS holding nestalo, u nás táto schopnosť vyrábať štandardnú delostreleckú muníciu zostala zachovaná a zároveň je v sortimente aj munícia s predĺženým dostrelom nad 40km a aj preto sa nám dnes darí navyšovať kapacitu. Pre ilustráciu, na konci minulého roka bola schopnosť obranného priemyslu USA vyrábať klasickú 155 milimetrovú muníciu v počte 20 000 kusov. Ak sa pozrieme na spotrebu delostreleckej munície v súčasných konfliktoch, tak je to iba malý zlomok a to sa pritom rozprávame o kapacitách USA. Dnes sa už táto situácia zmenila, vojenskí stratégovia si uvedomili, že klasická delostrelecká munícia je stále potrebná.

Čím sa ZVS holding odlišuje od konkurenčných firiem?

Osobne považujem za naše konkurenčné výhody to, že ponúkame sortiment delostreleckej munície od štandardnej, až po muníciu s predĺženým dostrelom nad 40 kilometrov. Tak isto je v našom sortimente mínometná munícia kalibru od 81mm až po 120mm. Treba tiež spomenúť, že stále máme výrobnú schopnosť aj na muníciu z bývalého východného bloku. Čo sa týka technológie výroby, základom strely je telo konkrétneho typu a podľa požadovaného dostrelu sa montuje spodná časť strely, čiže dno. K tomu všetkému je naša munícia kvalifikovaná na viaceré zbraňové systémy. Nejde iba o delostrelecké systémy slovenskej armády, ale aj poľskej armády a aktuálne prebieha aj kvalifikácia našej munície na húfnice PzH2000 nemeckej výroby. Zároveň v rámci spolupráce s ostatnými firmami v MSM GROUP vieme zabezpečiť nielen návrh, vývoj a výrobu munície, ale aj jej modernizácie, opravy, predĺženie životnosti a ekologickú likvidáciu. To znamená celý životný cyklus.

Aká je aktuálna zákazková naplnenosť ZVS holdingu?

Zákazková vyťaženosť je na úrovni 100 %, snažíme sa ale kapacity výroby ďalej navyšovať. Máme už zákazkovú naplnenosť na ďalšie obdobie. Súvisí to aj s tým, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajine si mnoho krajín uvedomilo, že je nevyhnutné mať na sklade dostatočné množstvo munície.

Zaznamenali ste nejaké výpadky v dodávateľskom reťazci?

Povedal by som, že dnes je dodávateľský reťazec veľmi napätý. Snažíme sa diverzifikovať zdroje vstupných komponentov tak, aby sme mali všetky potrebné suroviny k dispozícii. Aj z toho dôvodu sa snažíme byť čo najviac sebestačný vo všetkých oblastiach, v ktorých to je aspoň trochu možné, a mať tak zabezpečené dodávky vstupov pre výrobu.

Dokážu podľa Vás zlepšiť kvalitu dodávateľských reťazcov, ako aj spoluprácu v oblasti munície všeobecne, projekty v rámci EÚ, ako napríklad program ASAP (Act of Support in Ammunition Production)? Plánujete sa do tohto programu zapojiť?

Myslím si, že diverzifikácia a sebestačnosť vo výrobe munície sú jednými z priorít EÚ. My sme samozrejme začali na rozvojových projektoch pracovať ešte skôr, než bol program ASAP predstavený. Každopádne sa doňho zapojíme. Sledovali sme jeho vývoj od začiatku a v súvislosti s ním komunikujeme aj s ministerstvom obrany, ktoré sa podieľalo na prípravných krokoch. Nedávno bola zverejnená výzva na predkladanie projektov a momentálne intenzívne pracujeme na príprave všetkých požadovaných dokumentov, ktoré je potrebné dodať do polovice decembra 2023.