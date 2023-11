Záborská a Vašečka sú späť. Parlament čaká návrh zákona proti „gender ideológii“ na školách, o sexuálnej výchove majú rozhodovať rodičia

Matovič si chce poistiť parlament Záborskou Video Zdroj: TV Pravda

Poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja Kresťanská únia) predložili do Národnej rady (NR) SR novelu školského zákona, ktorou navrhujú zaviesť povinnosť pre školy vopred informovať rodičov o výchove v oblasti sexuálneho správania. Ak by zmena bola schválená, školy by boli povinné si pred realizáciou výchovy vyžiadať súhlas rodiča. V ňom by škola mala uviesť metodiku, obsah a ciele výchovy, ako aj zoznam edukačných publikácií, ktoré majú byť použité.

„Návrh reaguje na prax, keď sa rôzne organizácie, ale aj učitelia snažia na školách prezentovať kontroverzné myšlienky o sexualite, s ktorými môžu mať mnohí rodičia problém,“ odôvodňujú autori novely. Ďalej zdôrazňujú, že v kontexte aktuálnych etických otázok je vhodné, aby si „škola a rodičia vzájomne pomáhali pri formovaní a informovaní aj o intimite a sexualite človeka, a nie internet alebo ideologicky a nepedagogicky pôsobiaci externisti.“

Viac povinností pre školy

Záborská a Vašečka v dôvodovej správe uvádzajú, že výchova v oblasti sexuálneho správania sa javí ako najpálčivejšia oblasť, a tvrdia, že časť rodičov bola pobúrená novými publikáciami v tejto oblasti. V podkladoch týmto narážajú na učebnicu pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov „Vzťahová a sexuálna výchova 2“ a tiež pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá „Partnerská a sexuálna výchova,“ ktorú vydal Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, ministerstvo školstva ju ale neschválilo. Obidve edukačné publikácie boli kritizované pre obrázky pohlavných orgánov či podrobný článok o masturbácii.

Anna Záborská

Autori novely preto chcú, aby rodičia žiakov mali možnosť vopred sa oboznámiť s obsahom učebníc, ktoré by školy chceli používať na hodinách sexuálnej výchovy. Predstavujú si to tak, že školy s predstihom zašlú rodičom základné informácie k téme v tlačenej alebo elektronickej podobe, umožnia im nahliadnuť do edukačných publikácií a pomôcok, a potom umožnia zákonným zástupcom urobiť si kópie či konzultovať tento obsah s riaditeľom školy. Ak by rodič nenašiel vo vyučovacích materiáloch žiaden problém, mal by škole udeliť písomný súhlas s výchovou. Ak ho neudelí, škola by mala mať povinnosť zabezpečiť žiakovi náhradnú činnosť. Autori novely zároveň navrhujú, aby zmeny platili od septembra 2024.

Právna úprava má podľa predkladateľov zaradiť medzi princípy výchovy rešpektovanie práv rodičov na vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením. Najviac je podľa nich ohrozená práve výchova „k hodnotám manželstva a rodičovstva“.

„Rôzne ideologické vplyvy, neprípustné pre rodičov, sa môžu vo výchove a vzdelávaní objaviť najmä pri témach, ako je plánovanie rodičovstva, propagácia antikoncepcie, schvaľovanie umelého potratu, gender ideológie či rôznych LGBT politických požiadaviek, schvaľovanie predčasnej sexuality mladistvých bez manželstva, ako aj v iných obdobných témach,“ upozorňujú konzervatívni poslanci vo svojom návrhu.

Školy zmeny nechcú

V slovenských školách sexuálna výchova nie je samostatný predmet, ale je len prierezovou témou nazvanou Výchova k rodičovstvu a manželstvu, ktorej časti sa môžu preberať vo viacerých predmetoch. Preto je podľa predsedu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavla Ondeka navrhovaná zmena zbytočná. „Vôbec sa to nemuselo predkladať, pretože takú výchovu máme vo vzdelávacom školskom programe aj teraz. Táto téma je prierezová v predmetoch, ktoré sa vyučujú na druhom stupni, napríklad v predmete biológia,“ uviedol.

Návrh nemá podporu ani od ministerstva školstva. „O obsahu vzdelávania majú rozhodovať odborníci a žiakov a študentov v školách majú vzdelávať učitelia, nie politici,“ reagoval rezort pre Pravdu. Tlačové oddelenie ministerstva tiež pripomenulo, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že vytvorí priestor na odbornú a spoločenskú dohodu o obsahu sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá bude rešpektovať hodnotové presvedčenie žiakov a ich rodičov. „Opozičný poslanecký návrh nie je v súlade s týmto vládnym záväzkom,“ skonštatovalo tlačové oddelenie rezortu.

Druhý pokus

Poslanec Vašečka túto legislatívnu zmenu navrhoval na konci predchádzajúceho volebného obdobia, v apríli. Vtedy prešla prvým čítaním s podporou 93 poslancov, a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport odporučil schváliť novelu s drobnými úpravami. Návrh zákona posunuli do druhého čítania, ale parlament o jeho prijatí už nehlasoval, keďže sa do predčasných volieb nekonali riadne schôdze.

Národná rada v novom zložení by však mala znovu rokovať o novele školského zákona na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 6. decembra. Aj napriek kritike odbornej verejnosti a nesúhlasu ministerstva školstva tak má Vašečkov a Záborskej nápad šancu znovu sa dostať do druhého čítania. Počas prvého hlasovania na jar ju totiž podporili nielen členovia poslaneckého klubu OĽaNO, na kandidátke ktorého sa do parlamentu dostal autor návrhu, ale aj 27 poslancov strany Smer. Návrh podporil aj celý poslanecký klub Sme rodina a niektorí nezaradení poslanci z kandidátok Republiky a ĽS NS.

Po voľbách sa zloženie parlamentu zmenilo. Na jar Záborská a Vašečka disponovali podporou 35 hlasov od kolegov z poslaneckého klubu, teraz ich majú len 16. Schválenie legislatívy tak bude závisieť od postoja ďalších strán, a to najmä koaličných. Strana Smer, ktorá minule Vašečkov návrh podporila, zatiaľ nerozhodla, ako o ňom zahlasuje druhýkrát. „Rozhodnutie, či poslanecký klub strany SMER-SSD opäť vyjadrí v 1. čítaní podporu danej novele školského zákona, padne až po zasadnutí klubu v decembri,“ uviedlo tlačové oddelenie strany pre Pravdu. Smer má v parlamente 42 poslaneckých mandátov.

Poslanci druhej koaličnej strany Hlas sa pri prvom hlasovaní o návrhu zdržali. Tlačové oddelenie strany nereagovalo na otázky Pravdy k tomu, ako sa poslanecký klub k novele postaví tentoraz. Postoj strany je možné odhadnúť len podľa toho, že ministrom školstva je jej člen Tomáš Drucker. Jeho rezort zmenu nepodporil.

Na otázky Pravdy o podpore neodpovedala ani Slovenská národná strana (SNS). Ľudia z jej kandidátky však pred voľbami vyslovovali názory podobné Vašečkovým. Štefan Kuffa napríklad kritizoval, že o sexuálnej výchove sa majú učiť 10-ročné deti, ktoré sú podľa neho na to primladé. Tomáš Taraba počas skladania vládnej koalície s Hlasom a Smerom zasa presadzoval požiadavku, aby o obsahu sexuálnej výchovy rozhodovali len rodičia.

KDH na otázky Pravdy odpovedalo, že vyjadrenie, či podporí alebo nepodporí predmetný návrh novely školského zákona, by bolo pred prerokovaním návrhu zákona v pléne NR SR predčasné. „K zákonu sa môžu predkladať v 2. čítaní pozmeňujúce návrhy, a tak sa budeme vedieť zodpovedne jednoznačne vyjadriť až k finálnemu návrhu novely,“ reagovalo tlačové oddelenie.

Klub KDH má 12 členov a spolu s poslancami hnutia Slovensko, SNS a Smeru by teoreticky novela školského zákona mala v parlamente podporu 80 zákonodarcov. Na schválenie návrhu zákona stačí jednoduchá väčšina hlasov prítomných poslancov. Ak by sa teda poslanci Smeru a KDH rozhodli novelu z dielne Záborskej a Vašečku podporiť, prešla by do druhého čítania aj bez hlasov strany Petra Pellegriniho.