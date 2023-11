V Smere hovoria o spájaní, no zatiaľ nie s Hlasom. Ako môže Pellegriniho kandidatúra zamiešať kartami?

Aj keď sa scenár o splynutí Smeru a Hlasu zdá byť krátko po voľbách aspoň podľa vyjadrení členov strán nepravdepodobný, minulosť ukázala, že politici vedia ohýbať svoje výroky a rozhodnutia podľa toho, ako a kedy sa im to politicky hodí. Už cesta, akou sa predseda Národnej rady (NR) SR a strany Hlas Peter Pellegrini dostal od potenciálnej koalície s Progresívnym Slovenskom (PS) ku koalícii so Smerom či od popierania kandidatúry k jej zvažovaniu behom pár hodín je príkladom toho, ako sa politická hra pravidelne stáča. Šéfa Smeru Roberta Fica vidia jeho spolustraníci ako vizionára, ktorý „vidí ďalej, ako len za roh“. Preto aj keď fúziu Hlasu so Smerom poslanci nateraz vylúčili, nepopreli, že by k tomu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Pravda sa rozprávala s viacerými členmi predsedníctva Smeru. Tí vylúčili, že by sa v strane aktuálne debatovalo o zlúčení sa s Hlasom. Koniec koncov, veľmi rázne to poprel aj líder Hlasu Pellegrini. Poslanec Smeru Ján Richter však pre Pravdu potvrdil, že o spájaní sa rozprávajú s ďalšími stranami.

Predčasné voľby a fúzia so Smerom

Keď zo Smeru odchádzal Peter Pellegrini, jeho bývalý šéf o ňom hovoril ako o zradcovi a neváhal sa do neho obuť ani pred predčasnými voľbami, aj keď ich súčasne stále označoval za toho najbližšieho spojenca. Už vtedy sa niektorí politici hovorili, že rozdelenie je len „na oko“ a tak ako Fico, tak aj Pellegrini to robia len preto, aby mali po voľbách spoločne ako dve strany viac mandátov.

S blížiacimi sa voľbami sa čoraz viac reálnejšou možnosťou stalo spojenie Hlasu s PS. Pellegrini nakoniec po voľbách rokoval aj s Ficom, ale aj s lídrom PS Michalom Šimečkom a čoraz viac si uvedomoval politickú realitu. Nezvládnutá kampaň ho dostala na tretie miesto, aj keď ide o slušný výsledok na novú stranu na scéne. Predsedu Hlasu však nakoniec odplašila podľa neho neprofesionálna komunikácia parlamentných nováčikov a deň po jeho oznámení, že si vybral „stranu minulosti“ Smer, podpísal memorandum o porozumením so Smerom a SNS.

Svoje nadšenie zo spojenia s jeho niekdajšou pravou rukou neskrýval Fico ani na slávnostnom sneme. O Smere po voľbách 2020 hovoril ako o „odpisovanej“ strane, ktorej oponenti sa tešili, že sa sociálna demokracia rozdelila na dve skupiny. „Nie náhodou sme celé obdobie pred predčasnými voľbami zdôrazňovali, že základom vytvorenia novej vlády by malo byť spojenie Smeru a Hlasu,“ povedal.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc slávnostný snem, SMER, jazdiareň fico Robert Fico na sneme Smeru.

Ku koncu prejavu sa predseda vlády venoval aj prezidentským voľbách a hovoril o rôznych úvahách v strane, ale aj v radoch koaličných partnerov. „Voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 tu budeme stáť pred mimoriadne náročnými úloha, ktoré sa týkajú postavenia ľavice na slovenskej politickej scéne. Ste dostatočne skúsení a zdatní, aby ste vedeli, o čom teraz hovorím,“ povedal.

Koniec koncov, že nič z toho nebola náhoda hovoria aj členovia predsedníctva Smeru, s ktorými sa Pravda zhovárala. Fica vnímajú ako vizionára, ktorý „nevidí len za roh“, ale vie predvídať aj ďalšie udalosti. Potrebné je pripomenúť aj dnes už legendárnu reakciu Moniky Beňovej počas volebnej noci, ktorá s istotou vedela, že Hlas presvedčia.

Prekvapivá bola aj myšlienka predčasných volieb, ktoré by mohli byť pre súčasné koaličné strany veľkým riskom. Aj keď do istej miery by ho mohla zmenšiť zmena volebného systému, ktorú plánuje podporiť aj KDH. Fico totiž na sneme navrhol prijať uznesenie, aby členovia Smeru dôverovali súčasnému vedeniu až do nasledujúcich volieb, ktoré môžu byť veľmi rýchlo. „Môžu byť po eurovoľbách, môžu byť po prezidentských voľbách. Ten okamih príde pomerne rýchlo, pretože ako som povedal, mapa slovenskej politickej scény sa môže výrazne meniť,“ dodal.

V Smere riešia spájanie, zatiaľ bez Hlasu

Aj keď členovia predsedníctva strany Smer, s ktorými sa Pravda zhovárala, uviedli, že o zlúčení s Hlasom neuvažujú, nevylučujú však taký scenár v budúcnosti. Nerozprávajú sa o tom ani na predsedníctve, keďže do konca roka je potrebné prijať štátny rozpočet a hľadať zhodu v koalícii bude náročné.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc PVV, programové vyhlásenie vlády, rozprava, parlament, poslanci Schôdza k programovému vyhláseniu vlády bude pokračovať v utorok.

Okrem toho stále čakajú na Pellegriniho rozhodnutie, no viacerí sú si istí, že kandidovať bude. Ľavica podľa nich musí mať svojho kandidáta. Jeden z členov predsedníctva uviedol, že ak pôjde Pellegrini do prezidentského boja, musí požiadať o podporu Smeru, no nevidia dôvod hľadať niekoho iného. Či by sa o post uchádzal Fico, prípadne iný nominant Smeru v prípade, že Pellegrini nebude kandidovať, na to neodpovedali.

Dlhoročný člen Smeru Ján Richter pre Pravdu potvrdil, že v Smere uvažujú o zlučovaní v rámci ľavicových strán. „V tomto netreba myslieť len na Hlas. Sú tu aj ďalšie ľavicové strany, s ktorými sa čiastočne komunikuje a možno sa v nejakej blízkej dobe dospeje aj k nejakému rozhodnutiu o možnom ďalšom spájaní. Sú to však veľmi predčasné úvahy,“ povedal.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Juraj Blanár, richter, plevíková, blaha Na snímke zľava Juraj Blanár, Zuzana Plevíková, Ľuboš Blaha, Kvetoslava Hejbalová a Ján Richter počas snemu strany Smer.

Pri Hlase zatiaľ nevidí dôvod na to, aby strana „rezignovala“ po prípadnom odchode Pellegriniho. „Do istej miery je tam veľmi veľké množstvo voličov, ktorí Smer nikdy nevolili,“ ozrejmil Richter. S akými stranami komunikujú, konkretizovať nechcel, no je ich viacero. „Môžu medzi nimi byť Socialisti, strana pána Bekmatova, ale opakujem, v tejto chvíli je to predčasné,“ uviedol na margo spájania. Predseda Socialistov Artur Bekmatov kandidoval za Smer v predčasných voľbách zo 150. miesta. „Nie, so stranou Smer nerokujeme o zlúčení. Hnutie Socialisti.sk po voľbách funguje ďalej ako samostatný subjekt,“ reagoval pre Pravdu Bekmatov.

Ficove slová okolo prezidentských volieb vníma Richter aj v inom kontexte. „Po prezidentoch ako bol pán Kiska a pani Čaputová urobíme všetko preto, aby tam bol človek, ktorý má srdce na ľavej strane, to znamená, aby mal ďaleko bližšie k sociálnej demokracii a v takomto prípade skutočne nastane radikálna politická zmena,“ dodal.

Foto: FB/Smer-SSD Artur Bekmatov, Smer, Robert Fico Na poslednom mieste kandidátky Smeru bude Artur Bekmatov.

Už na sneme Smeru však dal Fico vo svojom matematickom okienku jasne najavo, že spojenie ľavice by im mohlo priniesť silnejší mandát, keďže aktuálne má dvojica „SmeroHlas“ viac ako 30 percent. „Tam je niekde potenciál ľavice, medzi 30 a 40 percentami,“ hovoril šéf Smeru.

Fico vždy myslel na svoju budúcnosť a na budúcnosť svojej strany. Aktuálne pre neho Hlas predstavuje konkurenciu, ktorej sa úspešne na ľavicovom spektre zbavil už aj v minulosti a nazval to „integrácia ľavice“. Po odchode zo Strany demokratickej ľavice (SDĽ) založil Smer ako alternatívu voči vtedajšej vláde. K názvu strany pridal prívlastok tretia cesta. V roku 2004 sa mu podarilo spojiť s troma menšími ľavicovými subjektmi. Integráciu potvrdil aj vtedajší snem. Smer si dal do názvu za pomlčku „sociálna demokracia“.

Išlo o strany SDĽ, Sociálnodemokra­tická alternatíva (vznikla v roku 2002 odštiepením z SDĽ) a Sociálnodemokra­tická strana Slovenska. Už predtým sa so Smerom zlúčili aj ďalšie menšie centristické strany a strana sa prakticky zo dňa na deň stala najbohatšou politickou stranou na Slovensku.

Hlas nechce hrať Ficovi hru

Členovia predsedníctva Hlasu však odmietajú takúto predstavu a Fico to vraj hovoril „len tým svojim“. Pellegriniho otázka na možné splynutie Hlasu so Smerom evidentne vykoľajila a v úvode si znova pomýlil Hlas so Smerom. „Hlas je autonómna strana, ktorá sa nemieni s nikým spájať a dúfam, že ani Smer, aj keď by možno také chute mali. Hlas túto hru hrať nebude,“ povedal s tým, že nejde o žiadnu ministranu jedného človeka.

„Odmietam akékoľvek úvahy, že by sa Hlas s niekým spájať chcel alebo plánoval. Absolútne a definitívne. Sú to špekulácie. Aj keby si to niekto myslel, tak sa tomu postavíme na odpor a budeme naďalej ako Hlas bojovať o priazeň voličov,“ povedal.

V histórii však neexistuje strana, ktorá by prežila výmenu tak silného lídra, ktorý je v čele strany od jej vzniku. Výmena lídrov nepomohla HZDS či KDH a stále sa čaká, čo to urobí so stranou SaS. Hlas je pritom veľmi mladá strana, ktorá funguje krátko a výmena predsedu by jej prospieť nemusela. Predsedníctvo Hlasu zatiaľ o výmene lídra neuvažuje, keďže sa Pellegrini stále oficiálne nerozhodol, či bude kandidovať. „Bol by som rád, keby ste nehľadali môjho nástupcu, kým nenastane taká doba,“ povedal líder Hlasu. O politickej budúcnosti Hlasu sa reálne rozhodne, až sa naplní niektorí zo scenárov.

No už teraz je jasné, že čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Najmú v politike. Aj Pellegrini prešiel od slov „tu u nás v centrále nič nešumí“ k tomu, že „prezidentskú kandidatúru zvažuje“ v priebehu niekoľkých hodín. Svoje vyjadrenia na margo strany Smer postupne korigoval aj pred predčasnými voľbami.

O akých scenároch sa aktuálne uvažuje?

1. Pellegrini bude kandidovať a vyhrá prezidentské voľby. Hlas si bude musieť zvoliť nového lídra, koalícia bude pokračovať ďalej.

Jedným z aktuálnych scenárov je, že Pellegrini sa rozhodne kandidovať a hypoteticky prezidentské voľby vyhrá, no nič sa nezmení a koalícia bude fungovať ďalej. Znamenalo by to len zmenu lídra Hlasu a predsedu parlamentu. O tom, kto by Pellegriniho nahradil, zatiaľ v strane nehovoria. Pellegrini získal vyše 330-tisíc krúžkov, druhý najvyšší počet získala Denisa Saková (takmer 169-tisíc) a prvú trojicu uzatvára Richard Raši (niečo vyše 141-tisíc hlasov).

Pellegrini by mal šancu vyhrať, keďže ho favorizuje prieskum Focusu pre Markízu aj Ipsosu pre Denník N. Porazil by porazil aj ďalšieho kandidáta Ivana Korčoka. Bývalý šéf diplomacie mu však vyčíta, že sa ešte nerozhodol. Bolo by podľa neho fér, aby sa už rozhodol a počas kampane by mal poveriť dočasným vedením NR SR niektorého zo svojich podpredsedov. „Predseda NR SR má v rukách rozhodnutie o termíne volieb, čo predstavuje významnú výhodu voči všetkým ostatným kandidátom,“ reagoval Korčok.

2. Pellegrini bude kandidovať a vyhrá prezidentské voľby. Hlas si bude musieť zvoliť nového lídra. Smer nakoniec Hlas pohltí, čo vyústi k predčasným voľbami za vidinou lepšieho výsledku.

Aj kvôli tomu, čo naznačil predseda vlády Fico na sneme, nie je prvý scenár veľmi pravdepodobný. Reálnejší sa po jeho prípadnej výhre v prezidentských voľbách zdá byť to, že Fico by sa nejakým spôsobom snažil Smer a Hlas spojiť a ísť do volieb ako jedna strana, čo by mohol byť risk. Ak by však nastala zmena volebného systému, Smer by sa mohol pri moci zabetónovať s väčším počtom mandátov.

Niektorí však boli už po voľbách proti koalícii so Smerom a takmer určite by boli aj proti nejakej forme spájania. Hlas by sa však aj napriek odporu niektorých členov mohol rozpadnúť a koalícia by stratila už tak krehkú väčšinu. Aktuálne disponuje 79 poslancami, na čo v parlamente upozornil aj poslanec klubu SaS Alojz Hlina. „Nech je dobrou správou pre nás to, že je ich málo, 79 nie je veľa. S tým sa dá pekne robiť. Ja som zažil Smer, keď bola 83, to bola skala. Ale vedeli sme odlupovať,“ povedal v pléne.

Aj ďalší opoziční poslanci pre Pravdu uviedli, že ak odídu lídri dvoch z troch koaličných strán do iných úradov, nevidia inú možnosť ako predčasné voľby. Nielen Pellegrini má ambície z parlamentu odísť. Kandidátku SNS do eurovolieb povedie Andrej Danko a v prípade jeho odchodu by mohol byť klub SNS problémy a nie je vylúčené, že by ho na slovenskej politickej scéne, ale aj v strane prebil súčasný šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba.

3. Pellegrini bude kandidovať, prezidentské voľby nevyhrá a vráti sa späť do čela strany a karavána ide ďalej.

Ak by voľby Pellegrini nevyhral, situácia by sa v rámci koalície zrejme vrátila do starých koľají.

4. Pellegrini nebude kandidovať za prezidenta.

Zatiaľ stále nie je jasné, ako sa Pellegrini nakoniec rozhodni. Vnútri Smeru však považujú za veľmi málo pravdepodobné, že líder Hlasu kandidovať nebude. Okolo jeho rozhodnutia mlčia aj v Hlase s tým, že predseda si to musí vyriešiť sám. Pellegrini najprv hovoril, že rozhodnutie oznámi začiatkom decembra, na utorkovej tlačovke však povedal, že to bude „v ten správny čas“, aby sa stihli dodržať všetky limity.

Ako hodnotia situáciu politológovia?

Politológom sme položili tri rovnaké otázky, ktoré sa týkali Ficovej motivácie a jeho slov na sneme, toho, aký význam by mali predčasné voľby a či Smer pohltí Hlas. Na otázky pravdy odpovedali politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner, politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak, politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč a Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratiskave.

1. Pokiaľ by sa Pellegrini rozhodol kandidovať za prezidenta a hypoteticky by vyhral, odišiel z vedenia strany. Aký je podľa vás najpravdepodob­nejšie scenár, čo sa budúceho fungovania koalície a strany Hlas týka? Vydržia alebo sa Hlas rozpadne a smer ho pohltí?

Michal Cirner: Bolo by to veľmi ťažké, pretože u nás sú strany (možno s výnimkou KDH) budované okolo osoby lídra. Bolo by veľmi veľkým problémom vygenerovať nového lídra/líderku, aby porovnateľne zaujal voličov ako Peter Pellegrini. Druhým problémom je, že Smer by si na oslabenom a dezorientovanom či demoralizovanom Hlase po odchode otca zakladateľa a lídra zgustol a snažil sa ho pohliť, najprv tým, že by sa ho snažil rozobrať zvnútra.

Foto: Pravda, Robert Hüttner PVV, Fico, Pellegrini, Kaliňák, Danko

Juraj Marušiak: Momentálne je Hlas veľmi úzko spätý s osobou Petra Pellegriniho. Strana sa rozhodla ísť do koalície so Smerom, nikde sa na verejnosti neobjavila žiadna kritika tohto roku a čo je podstatné – momentálne nie je možné postrehnúť rozdiel medzi Smerom a Hlasom. Preto ťažko čakať, že vedľa seba budú existovať dve prakticky rovnaké strany, pričom jedna má ťah na bránku, stabilné štruktúry, jasne definované hodnotové a politické priority a líderskú osobnosť a druhá nemá nič z toho. Pretože po Pellegriniho odchode sa v Hlase žiadna iná líderská osobnosť, ktorá by stranu symbolizovala, nečrtá. Takže bude veľmi ťažké, ako by Hlas dokázal definovať svoju identitu pri silnejšom Smere a najpravdepodobnejší scenár je koniec strany a jej úplné, resp. väčšinové pohltenie Smerom. Keď sám predseda Hlasu vo svojich prejavoch zamieňa Hlas so Smerom, to nevytvára dojem, že by sám v budúcnosť tejto strany veril, nech by akokoľvek on sám a ďalší predstavitelia Hlasu tvrdili opak.

Momentálne je Hlas veľmi úzko spätý s osobou Petra Pellegriniho. Strana sa rozhodla ísť do koalície so Smerom, nikde sa na verejnosti neobjavila žiadna kritika tohto roku a čo je podstatné – momentálne nie je možné postrehnúť rozdiel medzi Smerom a Hlasom. Preto ťažko čakať, že vedľa seba budú existovať dve prakticky rovnaké strany, pričom jedna má ťah na bránku, stabilné štruktúry, jasne definované hodnotové a politické priority a líderskú osobnosť a druhá nemá nič z toho. Pretože po Pellegriniho odchode sa v Hlase žiadna iná líderská osobnosť, ktorá by stranu symbolizovala, nečrtá. Takže bude veľmi ťažké, ako by Hlas dokázal definovať svoju identitu pri silnejšom Smere a najpravdepodobnejší scenár je koniec strany a jej úplné, resp. väčšinové pohltenie Smerom. Keď sám predseda Hlasu vo svojich prejavoch zamieňa Hlas so Smerom, to nevytvára dojem, že by sám v budúcnosť tejto strany veril, nech by akokoľvek on sám a ďalší predstavitelia Hlasu tvrdili opak. Jozef Lenč: Napriek tomu, že na prvú signálnu sa natíska odpoveď, že Hlas nejakým spôsobom sublimuje v Smere, zaznamenali sme v ostatných dňoch vyjadrenia zo strany predstaviteľov Hlasu, že s týmto variantom sa nateraz ne stotožňujú. A to aj zo strany „prosmeráckych“ politikov – Erika Tomáša či Richarda Rašiho. Tiež by sme nemali opomínať, že v Hlase sú aj ľudia, ktorí nemajú minulosť spätú so Smerom. Netýka sa to len exponovaných osobností – Tomáš Drucker, Andrea Dolinková, Peter Kmec – ale aj členskej základne. Tí by mohli svojim odmietavým postojom vyvolať rozpad strany a koalície. Ak Robert Fico nepočíta s predčasnými voľbami – ich vyvolanie nie je jednoduché – mal by problém, ktorý by spochybnil jeho politiku i politické zručnosti. Preto si myslím, že minimálne do volieb sa budú snažiť zachovať Hlas a jeho pôsobenie v koalícii.

Napriek tomu, že na prvú signálnu sa natíska odpoveď, že Hlas nejakým spôsobom sublimuje v Smere, zaznamenali sme v ostatných dňoch vyjadrenia zo strany predstaviteľov Hlasu, že s týmto variantom sa nateraz ne stotožňujú. A to aj zo strany „prosmeráckych“ politikov – Erika Tomáša či Richarda Rašiho. Tiež by sme nemali opomínať, že v Hlase sú aj ľudia, ktorí nemajú minulosť spätú so Smerom. Netýka sa to len exponovaných osobností – Tomáš Drucker, Andrea Dolinková, Peter Kmec – ale aj členskej základne. Tí by mohli svojim odmietavým postojom vyvolať rozpad strany a koalície. Ak Robert Fico nepočíta s predčasnými voľbami – ich vyvolanie nie je jednoduché – mal by problém, ktorý by spochybnil jeho politiku i politické zručnosti. Preto si myslím, že minimálne do volieb sa budú snažiť zachovať Hlas a jeho pôsobenie v koalícii. Radoslav Štefančík: Smer by stranu Hlas pohltil. Strana Hlas vznikla, pretože Smer sa pomaly potápal v preferenciách a Peter Pellegrini sa cítil príliš mladý na to, aby v politike definitívne skončil. A spolu s ním ďalší ľudia. Lenže Smer teraz voľby vyhral, niektorí jeho ministri sa dokonca nedajú zahanbiť v porovnaní s politikou Smeru pred rokom 2018, takže je skutočne na mieste otázka, prečo by takéto dve – mentálne spriaznené strany – mali existovať separátne. V každom prípade si myslím, že Smer pohltí Hlas bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb. Každá strana, ktorá išla do vlády so Smerom, totiž výrazne preferenčne upadla, alebo zanikla. Ísť do vládnej koalície so Smerom, je ako podpísať zmluvu s diablom. Jednoducho vás to zomelie ako v mlynčeku na mäso.

2. Aký by mali zmysel predčasné voľby? Argumentom je potenciálne nestabilná koalícia, pokiaľ by okrem Pellegriniho odišiel aj Andrej Danko.

** Michal Cirner:** Predčasné voľby budú vo vzduchu vždy, pretože koalícia má iba krehkú väčšinu a klub SNS a jeho nominanti vo vláde tvoria viacero politických prúdov a majú ambície. Zároveň, aj v Hlase sú ľudia, ktorí by nemuseli súhlasiť so všetkým čo budú chcieť vniesť do politického života strany Smer a SNS.

Juraj Marušiak: Spojenie „ľavice“ by malo zmysel v tom, že by sa vytvorila silná strana, schopná získať viac než 50 percent kresiel, čomu by mohla pomôcť atomizácia strán z „národnej“ zložky politického spektra. Navyše, s takouto silnou stranou by sa Smeru ľahšie robili nepopulárne opatrenia na konsolidáciu verejných financií, lebo by maliv parlamente garantovanú pohodlnú väčšinu.

Spojenie „ľavice“ by malo zmysel v tom, že by sa vytvorila silná strana, schopná získať viac než 50 percent kresiel, čomu by mohla pomôcť atomizácia strán z „národnej“ zložky politického spektra. Navyše, s takouto silnou stranou by sa Smeru ľahšie robili nepopulárne opatrenia na konsolidáciu verejných financií, lebo by maliv parlamente garantovanú pohodlnú väčšinu. Jozef Lenč: Žiadny. Predčasné voľby nie sú samozrejmosť a ich výsledok je nepredvídateľný.

Žiadny. Predčasné voľby nie sú samozrejmosť a ich výsledok je nepredvídateľný. Radoslav Štefančík: Uvažovaniu o predčasných voľbách nie veľmi rozumiem. Smer má zatiaľ pohodlné štyri roky pred sebou. Tarabovci a Kuffovci budú určite o sebe dávať vedieť, ale Robert Fico je majster politik, aby ich nároky vedel zvládnuť. Už len ostáva dúfať, že to zvládne aj štátna kasa.

3. Ak si odmyslíme všetky potenciálne scenáre, výsledkom ktorých je zlúčenie Smeru a Hlasu, ktoré aktuálne strany považujú za nereálne, prečo Fico vysiela takéto signály, ako by mu to pomohlo?