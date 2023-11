Minister vnútra čelí pokusu o odvolávanie. Šutaja Eštoka môžu odvolávať až do noci: Je zrelý na uterák, hovorí líder PS

Opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom (PS) sa dnes pokúsi o vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas). K iniciatíve PS sa pridali všetky ostatné opozičné strany – hnutie Slovensko, KDH a SaS. Dôvodov je podľa zástupcov opozičných strán viacero. Z funkcie by mal podľa opozície odísť pre čistky vo vedení polície, ako aj pre porušenie zákona. Kritizujú aj opatrenia na slovensko-maďarských hraniciach, označili ich za divadlo.

Aktualizované 13:07 Národná rada je uznášaniaschopná. Matúš Šutaj Eštok bude čeliť odvolávaniu. Poslanci si schválili procedurálny návrh, že budú rokovať aj po 19 až do ukončenia rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra ráno o 10.tej hodine.

V sále sú okrem Šutaja Eštoka aj premiér Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák, spolu s ďalšími ministrami.

Líder PS Michal Šimečka avizoval pokus o odvolávanie už začiatkom novembra. „Minister vnútra je zrelý na uterák. Pán Šutaj Eštok sa ukázal ako verná slúžka Roberta Fica a jeho nástroj pomsty,“ povedal krátko po schválení programového vyhlásenia vlády.

Šutaj Eštok sa nebojí

Minister vnútra Šutaj Eštok sa svojho odvolávania nebojí. Ako sa v stredu vyjadril, sám požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas) a koaličných partnerov o to, aby sa schôdza k jeho odvolávaniu otvorila. Šutaj Eštok vyhlásil, že je pripravený čeliť kritike, ktorá sa na neho hrnie zo strany opozície.

„Určite nebudeme postupovať tak, ako to v minulosti robila vládna koalícia na čele s hnutím OĽaNO, keď niekoľkokrát sabotovali otvorenie schôdze, prerušovali ju a presúvali,“ dodal minister vnútra s tým, že chce, aby schôdza k jeho odvolávaniu prebehla ešte tento týždeň. „Som pripravený sa na nej zúčastniť a vysvetliť všetkým kritikom, že je neopodstatnená,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Opozícia vidí viacero dôvodov na odvolanie

Za jeden z dôvodov na jeho odvolanie považuje opozícia pozbavenie výkonu funkcie štátnej služby policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Podľa opozície tak opomenul rozhodnutie prokurátora. Šutaj Eštok podľa opozície svojím konaním porušil aj zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície. Pred vydaním personálneho rozkazu si podľa opozície nezistil skutočný stav veci ani si neobstaral potrebné podklady.

Opozícia podala návrh na odvolanie ministra vnútra Video Zdroj: TV Pravda

Šutaj Eštok nemá podľa podpredsedu parlamentu a šéfa PS Michala Šimečku osobnostné ani profesionálne vybavenie pre funkciu ministra vnútra. Dodal, že minister zosobňuje doterajšie zlyhania vlády. „Už svojimi prvými krokmi v úrade obchádza zákon a súdy museli naprávať jeho rozhodnutia. Taký minister sa má sám poberať s hanbou a už po pár dňoch bol ‚zrelý na uterák̔. Ukázalo sa, že verne slúži Robertovi Ficovi,“ skonštatoval Šimečka.

Šéfa vnútra kritizuje aj za to, že sa vyhrážal sudcovi disciplinárnym konaním len preto, že nerozhodol tak, ako by si prial. Roman Mikulec z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ pripomenul, že minister robí opak toho, čo si vláda napísala do programu. Minimálne v dvoch prípadoch podľa neho porušil zákon, napríklad tak, že nekomunikoval s úradom pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo službu.

Šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková dodala, že vláda v programe sľubuje, že nebude vládou revanšu. Minister však podľa nej napríklad šikanózne preraďoval vyšetrovateľov. Podľa Juraja Krúpu (SaS) chce minister svojimi krokmi zastrašiť celý policajný zbor.

Nedôveru podľa strán vzbudzujú aj ďalšie kroky šéfa rezortu vnútra. Patrí medzi ne napr. „hanebné“ odvolanie z funkcie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana a jeho prevelenie do Popradu bez osobného stretnutia a tri dni pred jeho avizovaným odchodom do civilu. Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby v podobe Branislava Zuriana. „Minister na brannobezpečnostnom výbore nevedel odpovedať na otázky ohľadom kritérií výberu kandidáta. Kandidát na riaditeľa nevedel odpovedať na základné otázky o jeho predstave výkonu funkcie,“ tvrdia strany.