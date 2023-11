VšZP by mala uzavrieť rok 2023 so stratou menšou ako 16 miliónov eur

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by mala po nasadení ozdravných opatrení uzavrieť rok 2023 so stratou menšou ako 16 miliónov eur. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne.

VšZP vysvetlila, že po dofinancovaní zdravotníctva o 316 miliónov eur mala znížiť očakávanú stratu na necelých 33 miliónov eur. Súčasné vedenie však považovalo tento výsledok za neakceptovateľný, a preto začalo implementovať ozdravný plán, ktorého cieľom je optimalizovať interné procesy, zefektívňovať hlavnú a prevádzkovú činnosť a racionalizovať organizačné vzťahy vo VšZP.

„Efekt opatrení sa už postupne začína prejavovať a možno konštatovať, že VšZP by nemala uzavrieť tento rok so stratou vyššou ako 16 miliónov eur,“ uviedla generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Výraznejší efekt podľa zdravotnej poisťovne prinesú opatrenia zavádzané v roku 2024, ak budú napĺňané dôsledne a v pripravenom rozsahu. Patrí medzi ne napríklad efektívnejšia lieková politika či úspory pri vybraných zdravotníckych pomôckach.

Štátna zdravotná poisťovňa priblížila, že nové vedenie otvorilo rokovania na obstarávanie centrálne nakupovaných liekov, ktorým končí platnosť zmlúv. Cieľom je podporiť masívny vstup biologicky podobných liekov, tzv. biosimilárov aj generík do centrálneho nákupu tak, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššiu úsporu nákladov. Poisťovňa pripravila aj podklady na rokovania o znížení cien vybraných zdravotníckych pomôcok. „VšZP zaslala na ministerstvo zdravotníctva návrh zmeny v kategorizácii pri skupine I. Nastavenie indikačných kritérií s návrhom na vyrovnanie cien so sériovo vyrábanými zdravotníckymi pomôckami. Úspora by mala dosiahnuť až 700.000 eur,“ ozrejmila.

Dodala, že v záujme zachovania kontinuity poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa snaží aj o rovnocenné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. „Pri vypracovaní revíznych pravidiel v špecializovanej ambulantnej starostlivosti presadzujeme otvorený dialóg. Návrh revíznych pravidiel vo vybraných odbornostiach sa nám postupne darí uzavrieť a veríme, že prijaté zmeny prispejú k budovaniu vzájomne korektných partnerských vzťahov,“ dodala Hlinková.

Na konci septembra, pred dofinancovaním sektora, bola VšZP v strate takmer 108 miliónov eur.