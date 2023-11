Kto je dočasný šéf polície Ľubomír Solák? Opozícia volá po jeho vypočutí, neznámou je aj pre koaličných poslancov

Nepoznám, neznáma, záhadná minulosť. Tak vyzerá v očiach poslancov Národnej rady nový, dočasne poverený prezident Policajného zboru Ľubomír Solák. Parlamentná opozícia sa o informácie snažila už druhý deň za sebou, no opäť bez úspechu. Soláka zatienilo odvolávanie jeho nadriadeného - ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Kto je druhý dočasne poverený šéf polície za posledných 30 dní?

Výbor pre obranu a bezpečnosť mal k predstaveniu Soláka zasadať už v stredu. Zvolali ho opoziční poslanci, no pre nedostatok prítomných zákonodarcov nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru Tibor Gašpar považuje stredajšiu iniciatívu opozície za zbytočnú. „My sme sa mali zísť a diskutovať o poverenom funkcionárovi Policajného zboru, čo som v minulosti Policajného zboru a politiky ešte nezažil,“ komentoval. Medzitým prišla žiadosť o vypočutie Soláka ako kandidáta na stáleho šéfa polície. Jedným z možných termínov bol štvrtok, ani tento výbor sa napokon nekonal.

Prioritu mala mimoriadna schôdza, na ktorej sa pre čistky v polícii opoziční poslanci snažia o odvolanie ministra vnútra. Dostatočný počet podpisov ešte v stredu odovzdala do podateľne opozícia v zložení PS, SaS, Slovensko a KDH.

Osemročná prestávka

Solák je za posledný mesiac tretím človekom na poste policajného prezidenta. Štefana Hamrana odvolal Šutaj Eštok hneď na druhý deň po menovaní vlády a nahradil ho dočasne povereným policajným prezidentom Rastislavom Polakovičom. Ani ten sa ale na čele polície dlho nezdržal. Ministrovi stihol asistovať počas spustenia masívnej policajnej akcie na zastavenie migračného toku. V polovici novembra šéf rezortu vnútra oznámil, že Polakovič končí a políciu bude opäť dočasne viesť Ľubomír Solák.

Pre opozičných aj koaličných politikov je Solák veľkou neznámou. Detailnejší obraz o ňom poskytlo ministerstvo vnútra, ktoré zverejnilo na webe jeho životopis. Vyplýva z neho, že dočasný šéf nastúpil do Zboru národnej bezpečnosti v roku 1990. Roky sa pohyboval okolo útvaru osobitného určenia Prezídia policajného zboru, známeho ako Lynx Commando či kukláči. V roku 2015 bol uvoľnený zo služobného pomeru v štátnej službe. Po dvoch rokoch nastúpil k mestskej polícii v Bratislave, kde bol okresným veliteľom až doteraz.

Minister Šutaj Eštok za svojím nominantom stojí. Majú rovnaký pohľad na bezpečnosť v krajine a zhodnú sa aj na prioritách. „Jednou z nich, dovolím si povedať, že asi najdôležitejšou, je zaručiť bezpečnosť Slovenska a jeho občanov s tým, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako,“ zopakoval minister.

Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) považuje za dôležité, aby Ľubomíra Soláka vypočuli, a to aj s ohľadom na medzery v jeho životopise. Vyrušuje ju, že na takom vysokom poste má byť človek, o ktorom nie je veľa informácií. Podľa zistení denníka Sme sa sťahuje z firiem, ktoré ho spájajú s obvineným podnikateľom Petrom Koščom. Kolíkovej informácie o jeho väzbách na Košča prekážajú.

Podnikateľ prezývaný Pán X sa podľa jej slov vyhýba trestného konaniu a mal byť zapojený do vojny v polícii. „To sú informácie, ktoré treba mať vysvetlené a vyvrátené,“ podotkla.

Nepoznajú ho ani Kaliňák, ani Matovič

Solák je novou tvárou aj pre lídra hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igora Matoviča. „Osobne ho nepoznám, spolieham sa na verejné vypočutie a na názor Romana Mikulca, Gábora Grendela, ktorí majú túto oblasť na starosti,“ povedal pre Pravdu.

Grendel si chce počkať a na Soláka utvoriť názor na základe verejného vypočúvania. Výhrady má k postupu, ktorý si zvolilo ministerstvo vnútra a koaličná väčšina v parlamente. „Už máme druhého dočasne povereného policajného prezidenta. Tým, že je dočasne poverený, sa zatiaľ vyhol verejnému vypočutiu,“ kritizoval poslanec. Aj preto podľa neho iniciovali výbor už v stredu, aby minister Soláka predstavil. „Aby sa nestalo, že tu bude polroka niekto dočasne poverený, a tým sa vyhne tomu verejnému vypočutiu,“ dodal.

Šancu chce dať zatiaľ dočasnému prezidentovi poslanec Ľubomír Galko (hnutie Slovensko). „Nech ukáže, čo vie,“ povedal. Počul o ňom len toľko, že „je to celkom slušný človek“, no aj to, že „je menej rozhodný“.

Pre Alojza Hlinu (klub SaS) je Solák rovnako neznámou. Čuduje sa, či je personálna mizéria novej vlády až taká, že minister chce funkciu obsadiť človekom z vonkajšieho prostredia.

„O jeho minulosti sa veľmi veľa nevie, no pre mňa je určujúce, kto si ho vybral,“ uviedol pre Pravdu Michal Truban z Progresívneho Slovenska (PS).

Veronika Remišová (Za ľudí) vie o Solákovi len jednu vec. „Podnikal s obvineným Petrom Koščom. Podľa môjho názoru toto nie je dobrá kvalifikácia na policajného prezidenta, aby podnikal s obvinenou osobou, po ktorej je vyhlásené pátranie,“ uviedla pre Pravdu. Hlas povedal, že bude do funkcií vymenovávať rešpektovaných a vážených ľudí, aby obnovil dôveru. „Toto teda rozhodne nie je nominácia, ktorá by mala obnoviť dôveru ľudí,“ pokračovala.

Osobne Soláka nepozná ani minister obrany Robert Kaliňák. Nevidel ani jeho životopis. „Mám plnú dôveru k ministrovi vnútra, že vybral dobre. Má za sebou policajnú prax, podľa fotky vyzerá dostatočne dôstojne, a že sa nebude hanbiť za policajnú uniformu ako Hamran,“ myslí si. Kaliňák si počká na jeho výsledky, no je presvedčený, že ak má Solák dôveru Šutaja Eštoka, bude razantný. Je to podľa neho človek bez negatívnej histórie, bez vzťahov a kontaktov na politikov. „Bude podľa môjho názoru spĺňať všetky kritériá, ktoré sú na policajného prezidenta kladené. Z môjho pohľadu dobrá voľba,“ pokračoval. O podnikaní Soláka s Koščom nepočul, ako problém mu to nepríde.

Za policajného prezidenta nesie zodpovednosť minister vnútra, podotkol poslanec Marián Saloň. „Treba to akceptovať. Ak si ho minister vybral, tak s ním bude pracovať a niesť za neho aj politickú zodpovednosť,“ do­dal.