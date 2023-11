Skóre je 2:1. Vyšetrovateľ Čurilla sa do práce nevráti, rozhodol súd. Šutaj Eštok odstavil už desiatky policajtov

Čurillovci verzus súdy: 2:1. Elitný vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján Čurilla zostáva mimo služby. Súd dal prvýkrát za pravdu ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas), ktorý obvineného policajta a jeho kolegov odstavil už na druhý deň svojho mandátu. A to napriek tomu, že majú status chráneného oznamovateľa. Slovami advokáta obvinených Petra Kubinu – skóre je 2:1. Do práce sa zatiaľ môžu vrátiť len bývalý policajný viceprezident Branko Kišš a Čurillov kolega Štefan Mašina.

Obhajca obvinených policajtov Peter Kubina zverejnil uznesenie súdu k Jánovi Čurillovi na sociálnej sieti. „Je to v poriadku a ako vždy, aj keď sa nám to nepáči, rešpektujeme aj toto rozhodnutie súdu s tým, že jeho východiská i závery považujeme za nesprávne a nestotožňujeme sa s nimi,“ napísal vo štvrtok. O deň neskôr informoval, že proti rozhodnutiu podal odvolanie. Rovnako ako zvyšné dve je tiež neprávoplatné.

Sudcom sa vyhrážať nebudú

Šutaj Eštok sa po rozhodnutí k Brankovi Kiššovi pustil do sudcu Mestského súdu Bratislava IV Michala Kubiša. „Som presvedčený, že sudca, ktorý je, samozrejme, čírou náhodou spolužiakom advokáta Kubinu, sa dopustil možno aj nejakého trestného činu ohýbania práva,“ naznačoval minister po rozhodnutí, že sa ním odvolaný Branko Kišš môže vrátiť do práce.

Za svoje slová o expresne rýchlom rozhodovaní a kamarátšaftoch Kubinu a Kubiša sa neskôr ospravedlnil, no naďalej si myslí, že sudca na rozhodovanie nemal príslušnosť. Jeho vyjadrenia, ktoré vzbudzovalo dojem, že ide o zastrašovanie sudcov, riešila dokonca Súdna rada. Na to, aby sa predstavitelia výkonnej moci zdržali vyjadrení, ktorými by zasahovali do nezávislosti sudcov, vyzvala aj Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV. Navyše, Kubina musel zaloviť v pamäti. Na Kubiša, s ktorým bol v ročníku na právnickej fakulte, si vôbec nepamätal.

Advokát čurillovcov po zamietavom stanovisku sudkyne Zuzany Husovej, ktorá rozhodovala o Jánovi Čurillovi, uviedol, že napriek výsledku nebudú útočiť na sudcov a vyhrážať sa im trestným a disciplinárnym stíhaním ako protistrana.

Šutaj Eštok sa pustil do personálnych čistiek hneď na úvod ministerskej kariéry. Odvolal nielen policajného prezidenta Štefana Hamrana. O miesto prišiel aj Kišš spolu s druhým viceprezidentom Damiánom Imrem. Okrem nich postavil mimo službu šesticu vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu, ktorí mali spolu s Kiššom status chránených oznamovateľov. Neskôr avizoval, že sa rovnako postaví ku všetkým obvineným policajtom. Do štvrtka ich bolo celkovo 32.

„Tak, ako som sľúbil, tak aj konám. Aj preto som včera postavil mimo službu ďalších 20 príslušníkov polície, voči ktorým bolo vznesené obvinenie pre úmyselný trestný čin. Zároveň som dnes vydal personálne rozkazy 6 policajtom, u ktorých bolo prijaté dočasné personálne opatrenie, ktorého účinnosť skončí právoplatným skončením trestného konania,“ uviedol koncom pracovného týždňa na Facebooku.

Rozhodnutie o Čurillovi podľa ministra vnútra ukazuje, že v prípade postavenia mimo služby policajtov, ktorí sú trestne stíhaní, konal správne a podľa zákona. „Rozhodnutie potvrdilo to, čo tvrdíme už od začiatku, že civilnému súdu je nadradený správny súd a ten jediný môže v tomto spore rozhodovať. Je to zatiaľ prvé rozhodnutie súdu v neprospech čurillovcov. Sudkyňa zároveň aj potvrdila, že služobný pomer nie je bežným pracovným pomerom a vzťahy podriadenosti a nadriadenosti tu fungujú inak,“ reagoval na rozhodnutie sudkyne Husovej.

Opozícia chce ministra odvolať

Šestica elitných vyšetrovateľov sa v čase, kedy sú postavení mimo službu, nemôže podnikať ani sa zamestnať nikde inde. Plat majú znížený na takmer úroveň minimálnej mzdy, v služobnom čase sa musia zdržiavať doma a čelia náhodným kontrolám . Na ich podporu sa rozbehla dobročinná výzva, aby im ľudia pomohli preklenúť šesťmesačné obdobie, kedy budú mimo služby. K piatku 24. novembra bolo vyzbieraných takmer 100-tisíc eur.

Minister sa pri odstavených policajtoch odvoláva sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Kubina s argumentmi ministra nesúhlasí a jeho rozkazy považuje vzhľadom na to, že sú chránenými oznamovateľmi za neplatné. Za pravdu mu dal aj Úrad na ochranu oznamovateľov. Ak minister chcel voči nim zakročiť, najskôr to mal prekonzultovať a požiadať o súhlas.

Prístup Šutaja Eštoka kritizuje aj opozícia, ktorá vyzbierala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na jeho odvolanie. Rokovanie otvorili vo štvrtok a minister sa prišiel osobne obhajovať. Podľa svojich slov nastúpil do funkcie s tým, že zákon bude platiť pre každého rovnako.

Platiť podľa neho musí aj zákon o štátnej službe policajtov, ktorý hovorí, že policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý, že spáchal úmyselný trestný čin. Sľubuje, že bude rovnako postupovať voči každému policajtovi. „Je mi jedno, či sú to čurillovci, hamranovci alebo kaliňákovci, “vyhlásil v parlamente.